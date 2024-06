Vers le développement minier durable (VDMD) officialise une gouvernance multipartite à parts égales





OTTAWA, ON, le 13 juin 2024 /CNW/ - Hier, le conseil d'administration de l'Association minière du Canada (AMC) a adopté à l'unanimité une résolution visant à accorder au groupe d'experts sur la communauté d'intérêts de VDMD le pouvoir décisionnel sur le programme de VDMD. Cela fait en sorte que le programme ESG reconnu à l'échelle mondiale sera désormais régi conjointement par le conseil d'administration de l'AMC et le groupe des communautés d'intérêts de l'initiative VDMD.

« Depuis sa création en 2004, le groupe des communautés d'intérêts de VDMD a fourni de précieux conseils concernant différents enjeux comme les changements climatiques, la biodiversité, les relations avec les Autochtones, etc. Le conseil d'administration de l'AMC accorde une valeur inestimable à cette contribution, et les nombreux membres du groupe d'experts qui se sont succédés au fil des ans ont façonné l'initiative VDMD de manière fondamentale, et c'est le secteur minier canadien qui en sort gagnant. Nous n'avons en mémoire aucun moment, au cours des 20 dernières années, où le conseil n'a pas pleinement intégré les conseils du groupe d'experts. Cependant, dans le domaine des normes d'aujourd'hui, on s'attend clairement à ce que la gouvernance soit partagée officiellement, un changement que je préconise depuis plusieurs années. Donner au groupe un rôle décisionnel égalitaire en partenariat avec le conseil d'administration de l'AMC envoie un message clair sur l'importance d'une gouvernance multilatérale égalitaire en ce qui concerne les normes de développement durable comme l'initiative VCMD », a déclaré Carolyn Chisolm, présidente de l'AMC.

Composante obligatoire de l'adhésion à l'AMC, l'initiative VDMD favorise l'amélioration du rendement touchant un éventail de questions sociales et environnementales là où cela revêt la plus grande importance, au niveau du site minier. L'accent mis sur le rendement des sites miniers fait de VDMD un système incontournable pour les investisseurs et les fabricants qui cherchent à investir dans les matières exploitées et à les acheter de façon responsable. Le groupe national indépendant des communautés d'intérêts, qui supervise le programme, comprend des représentants de communautés autochtones, d'organismes environnementaux, de syndicats, d'institutions financières, de collectivités locales du secteur minier, d'organismes sociaux et confessionnels et du milieu universitaire. Dans la foulée de ce changement, le groupe des communautés d'intérêts assume également la responsabilité de son propre processus de nomination de nouveaux membres. Le cadre de référence révisé du groupe d'experts stipule également qu'aucune décision concernant l'initiative VDMD ne peut être prise si tous les représentants autochtones s'y opposent, ce qui reflète la relation fondamentale qui existe aujourd'hui au Canada entre le secteur minier et les peuples autochtones.

Le rendement de l'initiative VDMD est évalué selon un ensemble de normes environnementales et sociales détaillées, y compris la gestion des résidus miniers, les changements climatiques, la gérance de l'eau, les relations avec les Autochtones et les collectivités, la sécurité et la santé, la conservation de la biodiversité, l'équité, la diversité et l'inclusion, la gestion de crise et la prévention du travail des enfants et du travail forcé. Ces normes ont toutes été élaborées en partenariat avec le groupe des communautés d'intérêts. L'initiative VDMD comprend un processus d'assurance indépendant que les entreprises doivent suivre tous les trois ans pour démontrer leur responsabilisation, leur transparence et leur crédibilité auprès de ses utilisateurs. Le groupe des communautés d'intérêts joue un rôle dans le processus d'assurance au moyen de son examen après la vérification, dans le cadre duquel il sélectionne chaque année des sociétés minières pour qu'elles évaluent leur propre rendement.

Dan Benoit, membre de longue date du groupe des communautés d'intérêts, a déclaré : « Ayant fait partie du groupe des communautés d'intérêts pendant de nombreuses années à titre de représentant de la Nation métisse, j'ai vu l'initiative VDMD favoriser des changements importants au sein du secteur minier. Au fil des ans, le groupe des communautés d'intérêts a fourni nos conseils pour appuyer le conseil d'administration de l'AMC dans ses efforts visant à faire progresser l'industrie vers des pratiques minières responsables. Avec ce changement à la gouvernance de VDMD, nous prendrons maintenant des décisions en véritable partenariat avec l'industrie. J'aimerais féliciter l'AMC d'avoir pris cette mesure pour abandonner le contrôle et s'engager à collaborer de façon significative, en particulier auprès des peuples autochtones, car ce changement signifie qu'aucune décision ne sera prise sans l'appui des Autochtones. »

À propos du groupe des communautés d'intérêts

Le groupe des communautés d'intérêts est un groupe indépendant à intérêts multiples composé d'environ 10 à 15 personnes issues de groupes autochtones, de collectivités où l'industrie est active, d'ONG environnementales et sociales, de syndicats, d'institutions financières et, nouveauté, de clients. Certains membres du conseil d'administration de l'AMC siègent également au comité, à titre de membres d'office, afin de présenter le point de vue de l'industrie minière dans le cadre des discussions. Le groupe des communautés d'intérêts a été créé en 2004, lors de la création de l'initiative VDMD. Le groupe a joué un rôle déterminant dans la conception du programme dès le départ et continue de faire partie intégrante de son évolution et de sa mise en oeuvre. Il sert de plateforme pour les communautés d'intérêts et les membres de l'AMC, afin de discuter et de collaborer pour gérer des préoccupations communes. Veuillez consulter le site https://mining.ca/fr/vers-le-developpement-minier-durable/le-groupe-consultatif-des-communautes-dinterets/

À propos de l'initiative VDMD

L'initiative VDMD est un programme de développement durable reconnu à l'échelle mondiale qui aide les sociétés minières à gérer les principaux risques environnementaux et sociaux. L'initiative VDMD a été la première norme minière responsable au monde à exiger des évaluations au niveau des sites avec vérification externe et est obligatoire pour toutes les entreprises membres des associations de mise en oeuvre. Grâce à l'initiative VDMD, les aspects critiques de la performance sociale et environnementale sont évalués, validés de façon indépendante et déclarés publiquement par rapport à 34 indicateurs de performance distincts. L'initiaitve VDMD a été adoptée par des associations nationales à l'échelle internationale dans 11 autres pays, dont chacune est tenue de mettre sur pied un groupe des communautés d'intérêts. Veuillez consulter le site https://mining.ca/fr/vers-le-developpement-minier-durable/

À propos de l'AMC

L'Association minière du Canada est l'organisme national qui représente l'industrie minière canadienne. Ses membres, qui sont responsables de la majeure partie de la production canadienne de métaux de base et précieux, d'uranium, de diamants, de charbon métallurgique, de pétrole extrait des sables bitumineux et de minéraux industriels, sont très actifs dans les secteurs de l'exploration, de l'exploitation, de la fusion, du raffinage et de la fabrication de produits semi-finis. Pour en savoir plus, consultez le site www.mining.ca/fr/.

SOURCE Association minière du Canada (AMC)

14 juin 2024 à 03:58

Communiqué envoyé leet diffusé par :