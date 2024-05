UNE SOCIÉTÉ DE COLAS CANADA EST LA PREMIÈRE À OFFRIR DES FICHES DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRES POUR LES ENROBÉS BITUMINEUX AU CANADA





TORONTO, le 23 mai 2024 /CNW/ - Colas Canada Inc. est heureux d'annoncer que Miller Paving Ltd., une société Colas Canada, est la première entreprise du Canada à proposer des Fiches de déclaration environnementale et sanitaires (FDES) pour ses enrobés bitumineux. Le soutien de Colas au cours du processus de 18 mois, en partenariat avec WAP Sustainability et, par association, la National Asphalt Pavement Association (NAPA), a été déterminant pour la mise à disposition au Canada de l'outil Emerald Eco-Label de la NAPA pour le développement des FDES pour des enrobé bitumineux.

L'usine d'enrobage Miller Whitby a maintenant plusieurs FDES publiés sur le site web de la NAPA (https://asphaltepd.org/published/all?state=ON), et elle prévoit d'ajouter d'autres FDES pour chaque produit/mélange produit en 2024.

Les FDES sont comparables aux informations nutritionnelles figurant sur les étiquettes des produits alimentaires. Elles fournissent un rapport complet, impartial et vérifié par une tierce partie sur l'impact environnemental, du berceau à la porte, d'un produit spécifique fabriqué dans une usine donnée. Le processus d'élaboration d'une FDES garantit la cohérence de la collecte, de l'analyse et de la communication des données, et la vérification par une tierce partie assure la fiabilité des informations communiquées des informations communiquées.

L'objectif des FDES est double : d'une part, les elles aident les décideurs à évaluer un produit d'un point de vue environnemental, ce qui leur permet de prendre des décisions éclairées concernant l'impact de ce produit sur un projet. D'autre part, les informations contenues dans les FDES aident les fabricants d'enrobés à comparer leurs produits et à continuer à rechercher des solutions pour réduire l'impact de leurs produits sur l'environnement.

"Il est important pour Colas de disposer de FDES pour les enrobés que nous produisons, car cela nous permet d'améliorer nos processus, les enrobés que nous produisons et leur impact sur l'environnement. Elles nous permettent également de tenir un bilan carbone précis et nous aident à atteindre nos objectifs de réduction des émissions de carbone dans le cadre de notre programme de RSE ", déclare François Vachon, président de Colas Canada. "Nous espérons que d'autres sociétés Colas au Canada participeront au programme et commenceront à proposer des FDES pour les enrobés produits dans leurs installations."

À PROPOS DES FICHES DE DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE (FDES)

Une Fiche de déclaration environnementale et sanitaire (FDES), label environnemental de type III, est définie par la norme ISO 14025:2006, Étiquettes et déclarations environnementales. Le programme Emerald Eco-label aide à normaliser les hypothèses d'ACV spécifiques à l'industrie, ce qui permet d'établir des rapports crédibles et transparents.

A PROPOS DE WAP

WAP Sustainability est une société de conseil qui aide ses clients à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable et à se conformer aux réglementations. Elle propose des services tels que la transparence des produits, l'analyse du cycle de vie, la gestion du carbone, les matériaux sains, le soutien RSE et les certifications.

WAP Sustainability - Your One-Stop Shop for Sustainable Solutions

À PROPOS DE NAPA

La NAPA est une organisation américaine dont la mission est de faire progresser l'industrie des revêtements bitumineux par le biais du leadership, de la gestion et de l'engagement des membres. La NAPA soutient un programme de recherche actif destiné à améliorer la qualité des revêtements en asphalte et des techniques de pavage utilisées dans la construction des routes, des parkings, des aéroports et des installations de loisirs.

National Asphalt Pavement Association (NAPA) - National Asphalt Pavement Association

À PROPOS DE MILLER

Miller Paving Ltd. est une société Colas au Canada, un leader canadien dans la construction et l'entretien d'infrastructures de transport. Depuis plus d'un siècle, Miller Paving Ltd. construit et entretient des infrastructures urbaines et rurales dans tout le Canada, et fournit des matériaux de construction de la plus haute qualité qui répondent aux exigences des communautés d'aujourd'hui et sont à la base de la croissance future.

The Miller Group

À PROPOS DE COLAS

Colas est un leader canadien dans le domaine des infrastructures de transport - matériaux, construction et entretien. S'appuyant sur son réseau de sociétés au Canada et sur le groupe Colas dans le monde, Colas propose une large gamme de solutions innovantes et durables pour la construction et l'entretien des infrastructures de transport. Les entreprises Colas au Canada font partie de Colas SA, acteur mondial de la construction et de l'entretien des infrastructures de transport et filiale du groupe Bouygues.

Colas Canada

Nous connectons le Canada.

