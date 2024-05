FlightHub annonce un partenariat canadien avec Affirm pour offrir des options de paiement flexibles sur les voyages aériens





FlightHubMD, une agence de voyage en ligne canadienne de premier plan et filiale de Momentum Ventures, annonce aujourd'hui un partenariat avec Affirm (NASDAQ : AFRM), le réseau de paiement qui permet aux consommateurs d'acheter ce qu'ils souhaitent en toute liberté et aide à stimuler la croissance des commerçants, afin d'offrir des options de paiement transparentes et souples aux voyageurs canadiens admissibles.

Alors que selon une enquête réalisée par FlightHub en 2023, de plus en plus de Canadiens privilégient les voyages aux dépenses essentielles et qu'en raison de l'augmentation des coûts dû à l'inflation, près de la moitié d'entre eux (48 %) réduit ses autres dépenses pour pouvoir se permettre une escapade, offrir des options de voyage plus abordables peut aider les Canadiens à profiter de leurs voyages, sans compromettre leur situation financière.

« Notre marque affiliée s'est associée avec succès à Affirm aux États-Unis depuis bientôt cinq ans, et nous sommes désormais ravis d'offrir plus de flexibilité et d'options de paiements aux voyageurs FlightHub admissibles dans notre pays, le Canada, déclare Christina Allen, vice-présidente des partenariats chez FlightHub. À l'approche de l'été, de nombreux Canadiens sont impatients de planifier leur prochaine grande escapade. En élargissant notre présence sur le marché canadien avec Affirm, nous souhaitons rendre les voyages plus accessibles et moins lourds sur le portefeuille. »

Grâce à ce partenariat, FlightHub vise à rendre la réservation et le paiement des vols plus pratiques et plus souples. En sélectionnant Affirm au moment du paiement, les consommateurs peuvent diviser le montant total de leur achat en paiements mensuels de 200 $ CAD ou plus, sous réserve d'admissibilité. Le montant total de leur achat leur sera indiqué à l'avance et ils ne paieront pas plus que ce qu'ils ont convenu de payer au moment de la confirmation d'achat : il n'y a pas de frais de retard ou de frais cachés en payant de manière échelonnée avec Affirm.

« Nous sommes ravis d'apporter la flexibilité et la transparence d'Affirm aux consommateurs canadiens de FlightHub, en nous appuyant sur le succès de notre partenariat aux États-Unis, ajoute Stacey Paul, directrice principale de la réussite des clients chez Affirm. Les vacances sont au coeur des préoccupations des Canadiens avec l'arrivée des beaux jours, mais cela ne signifie pas qu'ils sont prêts à compromettre leurs finances. Affirm offre une façon intelligente de payer, permettant aux consommateurs admissibles d'acheter de la façon qui convient à leur budget, sans être accablés par des intérêts renouvelables ou des frais de retard. »

À propos de FlightHub

FlightHubMD, filiale de Momentum Ventures, est une agence de voyage en ligne de premier plan sur le marché nord-américain basée à Montréal, au Québec. Offrant fièrement ses services à des millions de Canadiens et Canadiennes chaque année, FlightHub rend accessible les visites de nouveaux endroits et l'exploration de nouvelles cultures à plus de monde. Son objectif est d'offrir aux voyageurs les vols les plus abordables, des itinéraires optimaux et un service à la clientèle hors pair. L'agence de voyage en ligne de premier plan comprend qu'élargir les possibilités de voyage et connecter les personnes au-delà des frontières augmentent la conscience de l'autre, réduisent la peur et inspirent des changements positifs. Fondée en 2012, FlightHub a encouragé plus de 30 millions de connexions.

Pour plus d'information, visitez : www.flighthub.com/fr

À propos d'Affirm

Affirm a pour mission de fournir des produits financiers honnêtes qui améliorent la vie. En bâtissant un nouveau type de réseau de paiement ? qui est basé sur la confiance et la transparence et sert avant tout les intérêts des gens ? nous permettons à des millions de consommateurs de dépenser et d'économiser de manière responsable, en plus de donner à des milliers d'entreprises les outils nécessaires pour favoriser leur croissance. Contrairement à la plupart des cartes de crédit et d'autres options de paiement échelonné, nous montrons aux consommateurs exactement ce qu'ils paieront, nous n'augmentons jamais ce montant et nous ne facturons jamais de frais de retard ou cachés. Suivez Affirm dans les médias sociaux : LinkedIn | Instagram | Facebook | X.

23 mai 2024 à 08:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :