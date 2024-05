Owkin dévoile son pipeline de médicaments en oncologie et en immunologie pilotés par l'IA et obtient une licence sur son produit le plus performant, le OKN4395.





Owkin, la première licorne TechBio « end-to-end » qui utilise l'IA causale la plus pointue pour accélérer la découverte, le développement et le diagnostic de médicaments de précision, a dévoilé un portfolio de médicaments innovants en oncologie et en immunologie. Cela fait suite à un accord de licence mondial exclusif avec l'entreprise Idorsia (SIX : IDIA) pour développer et commercialiser OKN4395, un double inhibiteur des récepteurs prostanoïdes EP2 et EP4, le meilleur de sa catégorie, et prêt à être utilisé en clinique.

Owkin dévoile son pipeline d'IA de précision

Le pipeline exclusif d'Owkin résulte de l'intégration de plusieurs moteurs d'IA internes, alimentés par des données multimodales de patients provenant d'un réseau de 61 centres de recherche de renom, ainsi que par l'expertise avancée d'une équipe de 110 data scientists. Cette équipe a publié 57 articles dans des revues de renommée mondiale.

Le pipeline d'Owkin se différencie par l'utilisation de données multi omiques spatiales via MOSAIC, le plus grand ensemble de données multi omiques spatiales au monde dans le domaine de l'oncologie, qui permet à Owkin de capturer le microenvironnement tumoral de manière inégalée. Avec une expertise approfondie de la réponse immunitaire dans la connectivité des lymphocytes T et sept ans de projets réussis dans la découverte de médicaments par l'IA en interne et avec des partenaires pharmaceutiques de premier plan, Owkin est désormais en mesure de s'attaquer à certains des défis les plus cruciaux de la médecine de précision.

OKN4395 est le résultat de 10 années de découverte de médicaments par des experts d'Idorsia et des collaborateurs externes. Owkin estime que cet actif a le potentiel d'être le meilleur double inhibiteur de sa catégorie sur les cibles très complexes que sont les récepteurs EP2 et EP4, et ce grâce à des années de chimie médicinale, un exploit que l'IA générative n'a pas encore réussi à réaliser.

Pour Thomas Clozel, MD, PDG et co-fondateur de Owkin : « Notre pipeline de précision alimenté par l'IA démontre notre volonté d'adapter les traitements à des sous-groupes de patients spécifiques en utilisant des biomarqueurs causaux issus des données des patients. C'est ainsi qu'Owkin est à l'origine d'un changement de paradigme dans le domaine de la santé de précision. En tant que médecin, je suis fier que nous puissions désormais étendre notre pipeline de la découverte de cibles par l'IA et de la validation en laboratoire aux essais cliniques, en nous rapprochant de la réalité du terrain de la biologie et en apportant plus rapidement des avantages cliniques aux patients. »

Owkin choisit OKN4395 pour l'obtention d'une licence

Le moteur de biomarqueurs d'Owkin utilise les données multimodales de patients pour élaborer des signatures détaillées de la biologie des EP2/EP4, en combinant histologie et profils moléculaires. Cela aide à repérer les biomarqueurs utiles pour sélectionner les indications et concevoir les essais cliniques.

Le moteur boosté par l'IA d'Owkin a ensuite passé au crible plus de 30 indications de cancer pour OKN4395, en les classant en fonction de leur pertinence pour la biologie des récepteurs EP2/EP4. Ce processus fondé sur les données, et validé par des experts médicaux, a permis d'identifier les combinaisons thérapeutiques les plus prometteuses pour la réussite des essais cliniques, en synergie avec les approches traditionnelles, fondées sur l'expertise.

Vassili Soumelis, MD, PhD, Directeur médical d'Owkin : « Nos moteurs d'IA ont ingéré de riches données multimodales de patients provenant de multiples indications de cancer, ce qui nous a permis de découvrir que la biologie EP2/EP4 perturbe de manière significative la connectivité des cellules T au sein du microenvironnement tumoral (TME) par des mécanismes directs et indirects. »

Pour réduire les risques de l'essai clinique de l'OKN4395, Owkin appliquera l'IA pour créer un bras de contrôle externe dans la phase 1B et utilisera les données multimodales des patients pour sélectionner les critères d'inclusion/exclusion optimaux et les covariables pronostiques afin de renforcer le signal de traitement, avec une approche axée sur les données.

« Grâce à une grande expertise interne en chimie médicale, Idorsia disposait d'un double inhibiteur très puissant d'EP2/EP4, accompagné d'un ensemble de données précliniques convaincantes. Avec ce produit plus performant, Owkin peut maintenant libérer sa capacité à déchiffrer la biologie complexe pour nous rapprocher un peu plus de la recherche du bon traitement pour chaque patient. » explique Andrew J. Pierce, PhD, SVP Discovery & Development chez Owkin

En tirant parti d'un accès aux données de premier plan et de technologies de pointe, le pipeline d'Owkin promet une approche unique pour relever certains des défis les plus critiques de la médecine de précision. Afin d'élargir son pipeline, Owkin a pour ambition d'exploiter ses moteurs d'IA pour compléter la découverte de médicaments en interne avec des actifs sous licence dans les domaines de l'oncologie, et des maladies immuno-inflammatoires.

À propos d'Owkin

Owkin est la première licorne TechBio "end to end" dont la mission est de comprendre la biologie complexe et de dériver de nouveaux biomarqueurs multimodaux grâce à l'IA. Nous identifions des thérapies de précision, réduisons les risques et accélérons les essais cliniques, et développons des diagnostics en utilisant l'IA entraînée sur des données de patients de niveau mondial grâce à des technologies fédérées, renforçant la protection de la vie privée. Nous fusionnons des expériences en laboratoire humide avec des techniques d'IA avancées pour créer une puissante boucle de rétroaction afin d'accélérer la découverte et l'innovation dans les domaines de l'oncologie, des maladies cardiovasculaires, de l'immunité et de l'inflammation. Owkin a également fondé MOSAIC, le plus grand atlas spatial multi-omique au monde pour la recherche sur le cancer. Owkin a levé plus de 300 millions de dollars grâce à des investissements de grandes sociétés biopharmaceutiques, dont Sanofi et BMS, et de fonds de capital-risque tels que Fidelity, GV et Bpifrance, entre autres.

A propos d'Idorsia

Idorsia Ltd veut aller plus loin - Nous avons plus d'idées, nous voyons plus d'opportunités et nous voulons aider plus de patients. Pour y parvenir, nous ferons d'Idorsia une société biopharmaceutique de premier plan, dotée d'un solide socle scientifique.

Idorsia, dont le siège se trouve près de Bâle, en Suisse - un centre européen de biotechnologie - est spécialisée dans la découverte, le développement et la commercialisation de petites molécules destinées à transformer l'horizon des options thérapeutiques. Idorsia a 25 ans d'expérience dans la découverte de médicaments, un large portefeuille de médicaments innovants en cours de développement, une équipe de professionnels expérimentés couvrant toutes les disciplines, du laboratoire au chevet du patient, et des opérations commerciales en Europe et en Amérique du Nord - la constellation idéale pour mettre des médicaments innovants à la disposition des patients.

Idorsia a été cotée à la SIX Swiss Exchange (symbole ticker : IDIA) en juin 2017 et compte plus de 750 spécialistes hautement qualifiés qui se consacrent à la réalisation de nos objectifs ambitieux.

