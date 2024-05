Le Ivey Alumni Network ferme les marchés





TORONTO, le 9 mai 2024 /CNW/ - Des représentants du Ivey Alumni Network (IAN) se sont joints à Steven Broude, vice-président, Ventes régionales, Compagnie Trust TSX, pour fermer les marchés et souligner la tenue de la quinzième édition annuelle des retrouvailles Global Ivey Day.

Le réseau IAN appuie le travail d'Ivey Advancement en fournissant aux anciennes et aux anciens de l'établissement des occasions de se rapprocher d'Ivey, de rencontrer d'autres personnes qui y ont étudié, et de tisser avec ces gens des liens durables et solides qui pourront être mis à profit. Organisé pour la première fois en 2010, le Global Ivey Day vise à valoriser les réussites et le potentiel des anciennes et des anciens d'Ivey.

Publicité commanditée par CNW. Pour plus d'informations, visitez www.newswire.ca.

SOURCE Toronto Stock Exchange

9 mai 2024 à 17:34

Communiqué envoyé leet diffusé par :