Rechargez votre batterie jusqu'à 80 % en seulement 9,8 minutes ! Gotion High-tech dévoile de nouveaux produits et de nouvelles technologies





HEFEI, Chine, 20 mai 2024 /PRNewswire/ -- Gotion High-tech a organisé sa 13e conférence technologique le 17 mai, dévoilant ses nouveaux produits et ses nouvelles technologies, notamment la batterie G-Current à charge ultra-rapide 5C, prête pour une production de masse immédiate, la batterie Stellary cylindrique NCM à haute teneur en nickel ainsi qu'une technologie de batterie solide qui a beaucoup fait parler d'elle dans l'industrie.

Batterie G-Current à charge ultra-rapide 5C : une recharge allant jusqu'à 80 % en seulement 9,8 minutes

La batterie G-Current est conçue avec la technologie de charge ultrarapide 5C, qui permet d'atteindre un taux de recharge de 80 % en 9,8 minutes et un taux de recharge de 90 % en 15 minutes. Cette solution peut être appliquée à l'ensemble de la gamme des applications de batteries, de BEV ou de véhicules hybrides, et couvre les systèmes chimiques LFP, LMFP et NCM. Lors de la conférence, M. Cao Yong, vice-président de l'Engineering R&D Institute of Gotion High-tech, a déclaré que la sortie des batteries G-Current était synonyme de production de masse.

Batterie Stellary NCM à haute teneur en nickel : une réduction des coûts de 50 % pour la fabrication intégrée en usine Gen7

La batterie Stellary utilise le matériau silicium-carbone de deuxième génération développé par Gotion High-tech et un électrolyte à charge rapide, qui permettent un taux de recharge ultra-rapide de 10 à 70 % en seulement 9 minutes. Les batteries équipées de cette cellule peuvent être rechargées en cinq minutes pour une autonomie de 350 km et en 10 minutes pour une autonomie de 600 km. La conception structurelle unique du bloc-batterie Stellary peut dissiper 70 % de la chaleur en dehors du bloc-batterie en seulement trois secondes, assurant un refroidissement à vitesse maximale dans des conditions extrêmes et permettant une propagation non thermique du bloc-batterie. Dans le même temps, la batterie Stellary est également équipée d'une technologie BMS sans fil et d'une technologie de refroidissement efficace à multiples facettes, améliorant ainsi la sécurité et la fiabilité de la batterie dans son ensemble. La batterie Stellary sera produite par l'usine Gen7 de Gotion High-tech, qui a atteint la production de précision de niveau um, la norme la plus élevée du secteur, et peut réduire de 50 % les coûts de fabrication.

Batteries Gemstone avec technologie à l'état solide : une densité énergétique allant jusqu'à 350 Wh/kg

La batterie Gemstone intègre une technologie révolutionnaire à l'état solide ; elle possède une densité énergétique de 350 Wh/kg, soit plus de 40 % de plus que les batteries NCM classiques. Cette amélioration offre aux véhicules électriques une autonomie et une efficacité énergétique accrues.

En outre, la batterie Gemstone a réussi le test de la boîte chaude à 200 degrés en une seule tentative ; il s'agit d'une température nettement supérieure aux 130 degrés définis par les normes nationales, marquant ainsi une avancée significative en termes de sécurité concernant la technologie des batteries.

20 mai 2024 à 00:00

