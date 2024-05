Améliorer l'équité, la diversité et l'inclusion pour mieux servir les personnes qui utilisent les lignes de crise et de détresse du Canada





OTTAWA, ON, le 9 mai 2024 /CNW/ - Les centres de crise et de détresse font partie intégrante de l'approche de santé publique du Canada en matière de prévention du suicide. Ils offrent un soutien et des ressources immédiates lorsque les gens en ont le plus besoin.

Aujourd'hui, dans le cadre de la Semaine de la santé mentale, l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé un financement de plus de 4,5 millions de dollars pour 26 organisations qui fournissent des services de lignes de détresse afin de les aider à renforcer leur capacité à répondre aux divers besoins des Canadiennes et des Canadiens. Ces organisations constituent la dernière série de bénéficiaires du Fonds d'équité pour les lignes de détresse, doté de 8 millions de dollars, qui vise à combler les lacunes en matière d'équité, de diversité et d'inclusion dans le secteur des lignes de détresse au Canada.

Cette initiative visant à améliorer l'équité, la diversité et l'inclusion dans notre secteur des lignes de détresse est un complément important au 9-8-8 : Ligne d'aide en cas de suicide. N'importe qui au Canada peut appeler ou envoyer un message texte au 9-8-8 pour avoir accès, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, à un soutien en matière de prévention du suicide et de détresse émotionnelle qui soit bilingue, respectueux des traumatismes et culturellement adapté.

En outre, afin d'améliorer encore l'accès aux soutiens en matière de santé mentale pour les personnes méritant l'équité, le Budget de 2024 propose 4 millions de dollars supplémentaires sur deux ans, à partir de 2024-2025, pour soutenir les initiatives communautaires par l'intermédiaire du Fonds pour la santé mentale des communautés noires. Ce fonds vise à accroître l'équité en matière de santé et à s'attaquer à la santé mentale et à ses déterminants pour les communautés noires.

Il est primordial que toutes les personnes au Canada aient accès à des ressources en santé mentale au moment où elles en ont le plus besoin, sans égard à leur culture, ni leur statut social ou économique.

Citation

«?Lorsque les gens ont accès au soutien dont ils ont besoin, au moment où ils en ont le plus besoin, nous pouvons sauver des vies. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de nos efforts visant à garantir que les soutiens et les ressources en matière de santé mentale sont développés et fournis de manière équitable et inclusive. Chaque personne au Canada mérite un soutien en matière de santé mentale qui respecte sa culture, ses antécédents et ses expériences. Nous voulons que les gens sachent qu'ils ne sont pas seuls s'ils ont besoin d'aide, et que du soutien leur est offert.?»

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

Faits en bref

Cette annonce fait suite à celle faite par la ministre le 1 er mars 2024, lorsque 19 bénéficiaires anticipés ont été annoncés.

mars 2024, lorsque 19 bénéficiaires anticipés ont été annoncés. L'Agence de la santé publique du Canada a fourni du financement à des organisations qui procurent des services de lignes de crise et de détresse, selon des critères bien définis d'admissibilité. Le financement maximal disponible par projet était de 250?000 $ pour une durée maximale de douze mois.

a fourni du financement à des organisations qui procurent des services de lignes de crise et de détresse, selon des critères bien définis d'admissibilité. Le financement maximal disponible par projet était de 250?000 $ pour une durée maximale de douze mois. De l'information sur les 19 premières organisations ayant reçu un financement sont disponibles ici.

L'information relative aux objectifs du Fonds d'équité pour les lignes de détresse peut être consultée ici.

