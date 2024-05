Pour construire le Québec plus rapidement et à meilleur coût : le gouvernement du Québec annonce d'importants changements en matière d'infrastructures publiques





QUÉBEC, le 9 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec dévoile aujourd'hui comment il compte améliorer les façons de faire de l'État dans les projets d'infrastructures publiques, notamment en ce qui a trait aux projets de transport. Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, ainsi que la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annoncent respectivement le déploiement de la Stratégie québécoise en infrastructures publiques et le dépôt du projet de loi visant la création de Mobilité Infra Québec.

À propos de la Stratégie québécoise en infrastructures publiques

Visant à apporter des solutions rapides aux différents enjeux relatifs aux coûts et aux délais de réalisation des projets d'infrastructures, la stratégie regroupe les principales mesures mises en place récemment par le gouvernement en matière d'infrastructures publiques, ainsi que celles qu'il compte déployer dans un avenir rapproché. Cette stratégie vise principalement à accélérer la réalisation des projets, à diminuer les coûts, à assurer davantage d'efficience dans la planification et la réalisation des projets et à améliorer l'état global des infrastructures publiques. Elle modernisera les façons de faire du gouvernement et assurera que le cadre d'intervention gouvernemental demeure efficace et adapté à chaque projet.

Afin de générer des gains à chaque étape de réalisation d'un projet, la Stratégie propose 17 mesures qui s'articulent autour de quatre axes :

une planification optimisée, globale et par projet;

un environnement d'affaires plus compétitif;

un État plus agile;

un meilleur suivi de la performance des projets majeurs et de l'état du parc.

Aussi, pour permettre l'atteinte des objectifs inscrits dans la Stratégie québécoise en infrastructures publiques, des modifications législatives à la Loi sur les contrats des organismes publics et à la Loi sur les infrastructures publiques sont proposées. Elles se retrouvent dans un projet de loi, rédigé conjointement avec la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel, et déposé plus tôt aujourd'hui à l'Assemblée nationale par le ministre responsable des Infrastructures, M. Jonatan Julien. Ces modifications visent notamment à :

permettre aux organismes publics de conclure des contrats de partenariat qui reposent sur la collaboration;

simplifier et accélérer la démarche gouvernementale d'autorisation et de suivi des projets majeurs;

permettre davantage d'agilité ou de marge de manoeuvre en matière d'infrastructures publiques;

alléger le fardeau administratif des organismes publics et accroître la performance administrative.

À propos de Mobilité Infra Québec

Le dépôt du projet de loi visant la création de Mobilité Infra Québec s'inscrit dans la volonté du gouvernement de compléter la toile du transport collectif au Québec. La nouvelle équipe spécialisée aurait pour mission principale d'analyser, de planifier et de réaliser, sur mandat du gouvernement, tout projet complexe de transport, dont ceux en transport collectif.

Au cours des prochaines années, le gouvernement du Québec souhaite réaliser, à un rythme soutenu, de nombreux projets d'infrastructure publique de transport afin de faire face aux divers enjeux de mobilité du Québec. Le gouvernement souhaite également multiplier les efforts afin d'être en mesure d'atteindre les objectifs de lutte contre les changements climatiques en transférant les déplacements vers des modes de transport plus durables et sobres en carbone, comme le transport collectif.

La création de Mobilité Infra Québec favoriserait le développement d'une vision nationale des projets complexes de transport, au-delà des territoires de chaque municipalité et société de transport en commun. Elle contribuerait également à doter le Québec d'un pôle d'expertise de pointe dans son domaine permettant d'assurer une meilleure planification et d'accélérer la conception et la réalisation des projets sous sa responsabilité, pour un contrôle efficient des échéanciers et des coûts.

Citations :

« Ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est une petite révolution dans la manière dont on construit nos infrastructures publiques au Québec. Grâce à cette stratégie ambitieuse, nous pourrons construire plus rapidement et à moindre coût des infrastructures de qualité, et ce, au bénéfice de la qualité de vie des citoyens. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région

de la Capitale-Nationale

« À l'heure actuelle, le gouvernement du Québec ne dispose pas de l'expertise et de la capacité de livrer des projets de transport collectif d'envergure. Qui plus est, la planification et la réalisation de nos grands projets d'infrastructure, dont ceux de transport collectif, sont trop compliquées, trop longues et trop coûteuses. On ne peut se permettre de maintenir le statu quo plus longtemps. Les choses doivent changer. Avec Mobilité Infra Québec, nous nous donnons les moyens de nos ambitions : une organisation agile, concentrant une expertise de pointe et orientée vers l'innovation. Forte de pouvoirs adaptés et portée par de nouvelles façons de faire, l'équipe spécialisée permettrait enfin de construire de manière plus efficace, plus rapide et à meilleur coût. Bref, de propulser la mobilité du Québec vers l'avenir! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Le gouvernement cherche continuellement à moderniser et à rendre la gestion des fonds publics plus efficiente, rigoureuse et transparente tout en accordant une grande importance à l'intégrité des marchés publics. C'est cet équilibre qui était recherché dans le projet de loi porté par mon collègue, le ministre des Infrastructures, et qui demeurera au coeur du déploiement de la Stratégie dans les années à venir. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

