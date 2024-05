Energy Vault et ACEN Australia annoncent un accord pour le déploiement de 400 MWh de batteries de stockage d'énergie





Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE : NRGV) (« Energy Vault »), leader des solutions de stockage d'énergie durable à l'échelle du réseau, et ACEN Australia, ont annoncé aujourd'hui les principaux accords contractuels pour deux déploiements de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) d'une capacité totale de 400 MWh en Australie. Les deux déploiements devraient commencer au cours du second semestre 2024, avec des opérations commerciales prévues en 2025 et 2026. Les accords sont en cours de préparation des procédures contractuelles finales et devraient être exécutés et clôturés officiellement au cours de la première quinzaine de mai 2024.

Dans le cadre de l'accord, Energy Vault déploiera un BESS de 50 MW/100 MWh et un BESS de 150 MW/300 MWh sur le projet New England Solar de 720 MW d'ACEN Australia, l'un des plus grands projets solaires à participer au marché national de l'électricité (NEM) d'Australie. Le BESS sera chargé et déchargé quotidiennement et conçu pour distribuer l'énergie renouvelable stockée pendant les heures de forte consommation afin de répondre à la forte demande pendant les heures de pointe de la Nouvelle-Galles du Sud, tout en réduisant la dépendance de la région à l'égard de la production d'électricité à partir du charbon. Actuellement soutenu par le programme d'énergie émergente du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud, le projet New England BESS fait partie de la stratégie plus large d'ACEN en Australie, où l'entreprise développe activement plus de 1 GW de projets.

Le projet New England Solar d'ACEN Australie, situé près d'Uralla, a achevé la phase 1 de sa construction en 2023, date à laquelle 400 MW de production solaire ont été officiellement mis en ligne. Une fois la phase 2 achevée, le site produira un total de 1 800 GWh d'électricité renouvelable par an. En 2023, ACEN Australia a obtenu un contrat de service énergétique à long terme (LTESA) de 20 ans pour New England Solar lors de la première vente aux enchères d'énergie renouvelable et de stockage du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud. Le LTESA est un mécanisme de gestion des risques qui soutiendra le projet à l'avenir si le marché national de l'électricité entre dans une période durable de prix bas.

« Le projet New England Solar d'ACEN Australia est une source essentielle d'énergie renouvelable pour la région de la Nouvelle-Galles du Sud et nous sommes fiers de contribuer à garantir sa capacité à fournir de manière fiable de l'énergie propre à la région, de la manière la plus efficace et la plus rentable possible », déclare Robert Piconi, président-directeur général d'Energy Vault. « Ces déploiements, et les délais serrés dans lesquels ils seront réalisés, témoignent de l'engagement d'Energy Vault en faveur d'une approche du stockage de l'énergie centrée sur le client, ainsi que de la demande mondiale croissante de solutions de stockage de l'énergie fiables et efficaces. Nous considérons l'accord d'aujourd'hui comme la première étape d'une relation longue et fructueuse avec ACEN et ses projets de production d'énergie renouvelable. »

« Energy Vault a été sélectionné pour ces projets en raison de son impressionnante expérience et nous sommes ravis de tirer parti de son expertise approfondie en matière de conception, d'ingénierie, de construction et d'approvisionnement », déclare David Pollington, directeur général d'ACEN Australie. « La capacité d'Energy Vault à travailler avec nos convertisseurs Siemens S120 sera particulièrement précieuse lorsque nous optimiserons nos systèmes de stockage par batterie pour une efficacité et un impact maximums. »

Les déploiements de BESS, développés dans le cadre de la suite B-VAULTtm d'Energy Vault de solutions de stockage d'énergie par batterie entièrement intégrées, seront couplés à un onduleur S120 de Siemens, qui permet des fonctionnalités avancées de soutien au réseau telles que le franchissement de tension et de fréquence, le soutien au réseau en cas de perturbations et le contrôle de la puissance réactive. L'utilisation de l'onduleur Siemens S120, combinée à la plateforme d'intégration X-Vault et au système de gestion de l'énergie Vault-OS d'Energy Vault pour contrôler, gérer et optimiser les opérations des BESS, permettra de bénéficier de capacités supérieures de gestion de l'énergie.

Energy Vault® développe et déploie des solutions de stockage d'énergie à l'échelle des services publics conçues pour transformer l'approche mondiale du stockage de l'énergie durable. Les offres complètes de la société incluent des technologies propriétaires de stockage par gravité, de stockage par batterie et de stockage d'énergie par hydrogène vert. Chaque solution de stockage est prise en charge par le logiciel et la plateforme d'intégration du système de gestion de l'énergie indépendant de la technologie matérielle de la société. Unique dans ce secteur, le portefeuille technologique innovant d'Energy Vault offre des solutions personnalisées de stockage d'énergie à court et à long terme pour aider les services publics, les producteurs d'énergie indépendants et les grands utilisateurs industriels d'énergie à réduire considérablement les coûts énergétiques nivelés tout en maintenant la fiabilité de l'alimentation. Utilisant des matériaux écologiques avec la capacité d'intégrer des déchets pour une réutilisation bénéfique, la technologie de stockage d'énergie par gravité EVxtm d'Energy Vault facilite le passage à une économie circulaire tout en accélérant la transition vers une énergie propre à l'échelle mondiale pour ses clients. Rendez-vous sur www.energyvault.com pour plus d'informations.

ACEN Australia est la plateforme représentant les actifs d'ACEN dans le domaine des énergies renouvelables en Australie. Avec plus d'un gigawatt (GW) de capacité de production d'énergie renouvelable à grande échelle en construction et en exploitation et plus de 13 GW de capacité dans le pipeline de développement, son portefeuille comprend plusieurs projets solaires, éoliens, de batteries et d'hydroélectricité par pompage à travers l'Australie. New England Solar (phase 1), en Nouvelle-Galles du Sud, est le premier projet opérationnel d'ACEN Australia. Il s'agit de l'un des plus grands projets solaires australiens participant au marché national de l'électricité (NEM) et du plus grand projet solaire australien financé sur une base entièrement marchande. Stubbo Solar, dans la zone d'énergie renouvelable de NSW Central West Orana, est le deuxième projet d'ACEN Australie, dont la construction a commencé fin 2022. Avec plus de 90 employés et en pleine croissance, notre personnel est basé en Tasmanie, dans le Victoria, en Nouvelle-Galles du Sud et dans le Queensland.

www.acenrenewables.com.au

Ce communiqué de presse comprend des déclarations prospectives qui reflètent les opinions actuelles de la société en ce qui concerne, entre autres, les opérations et les performances financières de la société. Les déclarations prospectives incluent des informations relatives à des résultats d'exploitation futurs possibles ou supposés, y compris des descriptions de notre plan d'affaires et de nos stratégies. Ces déclarations incluent souvent des termes tels qu'« anticiper », « s'attendre à », « suggérer », « planifier », « croire », « avoir l'intention de », « projeter », « prévoir », « estimations », « objectifs », « projections », « devrait », « pourrait », « serait », « peut », « pourrait », « sera » et d'autres expressions similaires. Nous fondons ces déclarations ou projections prospectives sur nos attentes, plans et hypothèses actuels, que nous avons formulés à la lumière de notre expérience dans notre secteur, ainsi que sur nos perceptions des tendances historiques, des conditions actuelles, des évolutions futures attendues et d'autres facteurs que nous jugeons appropriés dans les circonstances du moment. Ces déclarations prospectives sont fondées sur nos convictions, nos hypothèses et nos attentes en matière de performances futures, compte tenu des informations dont nous disposons actuellement. Ces déclarations prospectives ne sont que des prédictions basées sur nos attentes et nos projections actuelles concernant des événements futurs. Ces déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes significatifs qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels, notre niveau d'activité, nos performances ou nos accomplissements diffèrent matériellement des résultats, du niveau d'activité, des performances ou des accomplissements exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives, y compris des changements dans notre stratégie, nos plans d'expansion, nos opportunités de clientèle, nos opérations futures, notre position financière future, nos revenus et pertes estimés, nos coûts projetés, nos perspectives et nos plans ; l'incertitude quant à l'équivalence de nos récompenses, réservations et carnets de commandes avec les revenus futurs ; le manque d'assurance que les lettres d'intention non contraignantes et les autres indications d'intérêt peuvent déboucher sur des commandes ou des ventes contraignantes ; la possibilité que nos produits soient ou soient présumés défectueux ou connaissent d'autres défaillances ; la mise en oeuvre, l'acceptation par le marché et le succès de notre modèle d'entreprise et de notre stratégie de croissance ; notre capacité à développer et à maintenir notre marque et notre réputation ; les développements et les projections relatifs à notre entreprise, à nos concurrents et à l'industrie ; la capacité de nos fournisseurs à livrer en temps utile les composants ou les matières premières nécessaires à la construction de nos systèmes de stockage d'énergie ; l'impact des épidémies sur nos activités et les mesures que nous pourrions prendre pour y répondre ; nos attentes concernant notre capacité à obtenir et à maintenir la protection de la propriété intellectuelle et à ne pas enfreindre les droits d'autrui ; les attentes concernant la période pendant laquelle nous serons une société de croissance émergente en vertu du JOBS Act ; nos besoins futurs en capitaux et nos sources et utilisations de trésorerie ; la nature internationale de nos activités et l'impact de la guerre ou d'autres hostilités sur nos activités et les marchés mondiaux ; notre capacité à obtenir un financement pour nos opérations et notre croissance future ; notre entreprise, nos plans d'expansion et nos opportunités et d'autres facteurs importants discutés sous la rubrique « Facteurs de risque » de notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 déposé auprès de la SEC le 13 mars 2024, tels que ces facteurs peuvent être mis à jour de temps à autre dans ses autres documents déposés auprès de la SEC, accessibles sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. De nouveaux risques apparaissent de temps à autre et il n'est pas possible pour notre direction de prévoir tous les risques, ni d'évaluer l'impact de tous les facteurs sur nos activités ou la mesure dans laquelle un facteur, ou une combinaison de facteurs, peut entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives que nous pouvons faire. Toute déclaration prospective faite par nous dans le présent communiqué de presse n'est valable qu'à la date du présent communiqué de presse et est expressément qualifiée dans son intégralité par les mises en garde incluses dans le présent communiqué de presse. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, sauf si les lois applicables l'exigent. Vous ne devez pas vous fier indûment à nos déclarations prévisionnelles.

