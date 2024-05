Découvrez les moyens de protéger les plantes, les forêts et l'agriculture du Canada à l'occasion de la Journée internationale de la santé des végétaux





OTTAWA, ON, le 9 mai 2024 /CNW/ - Des végétaux sains sont à la base des écosystèmes. Ils soutiennent la vie humaine et animale tout en assurant la stabilité de l'environnement et en contribuant à la prospérité économique. Le 12 mai marque la Journée internationale de la santé des végétaux, et l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) rappelle à chacune et à chacun son rôle dans la protection de l'agriculture, des forêts et de l'environnement au Canada.

Les phytoravageurs présentent des risques pour l'environnement et les ressources naturelles du Canada, et peuvent avoir des effets dévastateurs sur les secteurs de la production alimentaire, de l'horticulture et de la sylviculture. Les insectes, plantes, escargots et limaces envahissants se répandent dans de nouvelles régions en raison du transport de marchandises, d'activités humaines, dont le déplacement de bois de chauffage, et de phénomènes météorologiques extrêmes qui peuvent les transporter sur de longues distances.

L'ACIA collabore avec l'industrie, les parties prenantes et divers organismes gouvernementaux pour protéger l'agriculture, la sylviculture et l'environnement du Canada contre les espèces envahissantes, et ce, grâce à l'adoption de règlements, aux évaluations des risques fondées sur des données scientifiques, à des enquêtes annuelles et à des inspections.

Chacune et chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans le ralentissement ou l'arrêt de la propagation des espèces envahissantes. Voici ce que vous pouvez faire pour empêcher l'introduction et la propagation des espèces envahissantes :

Découvrez les espèces envahissantes dans votre région et ce à quoi elles ressemblent.

Ne déplacez pas le bois de chauffage; achetez et brûlez du bois local ou achetez du bois de chauffage traité thermiquement.

Avant de déplacer tout matériel, véhicule ou équipement d'extérieur (comme les bateaux, les véhicules tout-terrain, les véhicules de loisirs, le matériel de camping ou les tondeuses à gazon), il convient de les inspecter minutieusement et de les nettoyer, au besoin.

Si vous remarquez des phytoravageurs suspects, signalez-les. Vous pouvez le faire en ligne ou en communiquant avec votre bureau local de l'ACIA.

Votre vigilance peut faire une réelle différence dans la protection de notre environnement.

Citations

«?Étant moi-même agriculteur, je comprends parfaitement à quel point la santé des plantes est essentielle à la production d'une bonne récolte. Alors que nous soulignons la Journée internationale de la santé des végétaux, reconnaissons le rôle que joue la santé des végétaux dans la protection de notre environnement, de notre économie et de notre approvisionnement alimentaire, ainsi que les mesures que nous pouvons toutes et tous prendre pour protéger la santé des végétaux et des personnes qui en dépendent. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

«?Les espèces envahissantes sont des voyageurs sournois qui perturbent les processus écologiques naturels, entraînent la perte de biodiversité et même l'extinction d'autres espèces. L'ACIA protège les écosystèmes du Canada et protège les plantes et les animaux indigènes au moyen d'inspections rigoureuses et de règlements stricts. Vous pouvez contribuer à cette Journée internationale de la santé des végétaux en faisant preuve de vigilance et en signalant tout signe de la présence de phytoravageurs à l'ACIA.?»

Paul MacKinnon, Président, Agence canadienne d'inspection des aliments

Faits marquants

Certains des plantes envahissantes et organismes nuisibles préoccupants de l'ACIA : L'agrile du frêne s'est répandu dans certaines régions de cinq provinces (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Québec, Ontario et Manitoba ) et a tué des millions de frênes en Amérique du Nord. Le fulgore tacheté n'existe pas au Canada , mais il a été ajouté à la liste des organismes nuisibles réglementés en 2018 afin d'empêcher son introduction à partir de zones infestées aux États-Unis et ailleurs. Signalez sa présence si vous l'observez! La spongieuse est présente dans de nombreuses régions à l'est de la frontière entre le Manitoba et l' Ontario . Signalez sa présence si vous l'observez en dehors de la zone réglementée, y compris à Terre-Neuve-et- Labrador ou dans l'ouest du Canada . La pyrale du buis met en péril les arbustes de buis ornementaux en Ontario , au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, ce qui a un impact important sur l'industrie horticole. Avant de déplacer les plants de buis, prenez le temps de les inspecter pour détecter la présence d'oeufs, de larves ou d'écoulements, car cela pourrait éventuellement menacer les écosystèmes de nos jardins.

Les espèces envahissantes qui nuisent aux secteurs agricole et forestier entraînent une perte de revenus de plusieurs milliards de dollars par an. Par exemple, le fulgore tacheté pourrait causer des millions de dollars de pertes par an pour les secteurs canadiens de la vigne et du vin, d'une valeur de 11,57 milliards de dollars, en tuant les vignes.

L'ACIA est l'organisation nationale de protection des végétaux au Canada . Elle est chargée de définir et de mettre en oeuvre des règlements, des politiques et des programmes phytosanitaires fondés sur la science et conformes aux normes internationales et aux règles commerciales.

. Elle est chargée de définir et de mettre en oeuvre des règlements, des politiques et des programmes phytosanitaires fondés sur la science et conformes aux normes internationales et aux règles commerciales. En 2023, l'ACIA a consigné environ 500 rapports du public concernant des organismes nuisibles réglementés suspects.

