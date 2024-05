LOGISTEC NOMME SUSAN BRAY À TITRE DE NOUVEAU MEMBRE DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION





MONTRÉAL, le 9 mai 2024 /CNW/ - LOGISTEC est ravie d'annoncer la nomination de Susan Bray à son conseil d'administration, en vigueur maintenant. En tant que directrice exécutive et membre du conseil de direction, Mme Bray apportera sa vision stratégique, ses connaissances approfondies en matière de logistique, et son expertise en chaîne d'approvisionnement internationale au conseil, qui veille aux services maritimes et environnementaux offerts par LOGISTEC à travers l'Amérique du Nord.

« Nous sommes heureux d'accueillir Susan au sein de notre conseil d'administration », a déclaré Sean Pierce, chef de la direction de LOGISTEC. « Comptant plus de 40 ans d'expérience dans l'industrie sidérurgique, l'expertise de Susan en matière de logistique nationale et internationale, de douanes et de conformité commerciale contribuera au plan de croissance de LOGISTEC. L'expérience de Susan en matière de planification stratégique est alignée à notre vision de miser sur les nouvelles technologies pour atteindre un niveau élevé d'excellence opérationnelle. »

« Je suis honorée de joindre le conseil d'administration de LOGISTEC », a déclaré Mme Bray. « LOGISTEC jouit d'une solide réputation en tant que leader de l'industrie, grâce à son approche innovante axée sur le client. C'est un privilège de participer à l'avenir de LOGISTEC, un joueur clé de la chaîne d'approvisionnement et un fournisseur important de services environnementaux, qui trouve des solutions pour un avenir durable ».

Au cours de sa carrière dans l'industrie sidérurgique, Mme Bray a occupé des postes de direction chez U.S. Steel Texas Works, Thyssen Steel Group, MAN Ferrostaal et ArcelorMittal. En 2023, Mme Bray a créé Braybridge Logistics Consultants, LLC pour mieux servir les industries lourdes nécessitant une expertise stratégique en matière de logistique à grande échelle.

Basée à Houston, au Texas, Mme Bray est membre du conseil consultatif de la Great Lakes Pilotage Association. Elle a également siégé au conseil d'administration et comités d'organisations diverses oeuvrant dans les domaines de l'acier, de la logistique et du commerce, et elle demeure engagée au sein de plusieurs organisations. Elle est une conférencière prisée pour des séminaires et conférences portant sur le commerce, la main-d'oeuvre, la logistique et l'acier.

À propos de LOGISTEC Corporation

Établie à Montréal (QC), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux entreprises industrielles dont des services de manutention de marchandises en vrac, de marchandises diverses et de conteneurs dans 60 ports et 90 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique ainsi que des services d'agence maritime aux armateurs et aux exploitants de navires du marché canadien. En outre, la Société oeuvre également dans le secteur de l'environnement où elle fournit des services à des clients industriels, municipaux et autres entités gouvernementales pour le renouvellement des conduites d'eau souterraines, le dragage, l'assèchement, la gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, la restauration de sites, l'évaluation des risques et la fabrication de produits de transport de fluides.

9 mai 2024 à 11:05

