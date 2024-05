AgriBusiness Globaltm annonce une série d'événements pour 2024 : créer des liens entre les leaders mondiaux d'intrants agricoles





WILLOUGHBY, Ohio, 9 mai 2024 /PRNewswire/ -- AgriBusiness Global, la principale source d'affaires pour les leaders de la chaîne de valeur mondiale des intrants agricoles, est ravie d'annoncer sa série d'événements pour 2024. Depuis 37 ans, AgriBusiness Global est la ressource incontournable pour obtenir des renseignements et des analyses fiables et de qualité, et elle dirige le secteur en fournissant la prochaine génération de solutions agricoles couvrant la protection synthétique des cultures, les produits biologiques et la santé des plantes.

En 2024, AgriBusiness Global organisera trois événements, chacun conçu pour mettre en relation les leaders de l'industrie, promouvoir l'innovation et stimuler la croissance des entreprises :

Conférence AgriBusiness Global ? Amérique latine

Date : 14 et 15 mai

Lieu : Panama City, Panama

Tirer parti des technologies émergentes en Amérique latine

La conférence ABG LATAM rassemblera des experts et des influenceurs de l'industrie pour discuter des dernières tendances et des derniers développements dans les domaines de la protection des cultures, de la santé des plantes, des produits biologiques et des technologies agricoles spécifiques à la région latino-américaine. Le marché latino-américain offre de nouvelles possibilités de croissance des entreprises et de partenariats avec des acteurs de premier plan dans la région. Pour en savoir plus>

Sommet commercial AgriBusiness Global ?

Date : 7 et 8 août

Lieu : Orlando, Floride, États-Unis

Premier événement mondial de l'agro-industrie consacré au networking mondial et au développement de nouvelles entreprises

Le sommet commercial ABG est le rendez-vous sur lequel on peut compter pour faire progresser le développement dans les secteurs de la protection des cultures, de la technologie agricole, de la santé des plantes et de la biologie, qui émergent rapidement à l'échelle mondiale. Les participants pourront rencontrer les principaux fabricants, exportateurs, sociétés commerciales, vendeurs, formulateurs et consultants du monde entier. Le sommet commercial facilite le commerce mondial en offrant des séances de formation, une vaste salle d'exposition, des salles de réunion privées et des occasions de networking dédiées pour que le marché mondial crée des liens, s'implique et développe les affaires. Pour en savoir plus>

Conférence AgriBusiness Global ? Asie du Sud-Est

Date : 6 et 7 novembre

Lieu : Jakarta, Indonésie

Donner à l'agro-industrie de l'Asie du Sud-Est les moyens d'avoir un impact mondial

La conférence ABG de l'Asie du Sud-Est, organisée en coopération avec l'Association indonésienne CropCare, présentera des technologies et des innovations de pointe en matière de production végétale, répondant ainsi aux défis et aux possibilités uniques du marché de l'Asie du Sud-Est. Les participants acquerront des connaissances uniques pour se préparer à l'avenir et naviguer dans le présent dans le marché agricole en évolution rapide. Pour en savoir plus>

« Nos événements sont des plateformes dynamiques permettant aux leaders du secteur de tisser des liens, de collaborer et de stimuler l'innovation, a déclaré Eric Davis, directeur de groupe à AgriBusiness Global. Nous sommes ravis de réunir les esprits les plus brillants de l'industrie pour explorer de nouvelles idées, favoriser les partenariats et façonner l'avenir de l'agriculture. »

Pour en savoir plus sur les événements de 2024 et sur la façon d'y participer, visitez AgriBusinessGlobal.com.

