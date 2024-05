Porter Airlines propose un horaire estival offrat la plus grande fréquence de vols à ce jour au départ de Toronto





Porter Airlines offrira aux voyageurs son horaire d'été à la plus grande fréquence de vols à ce jour. En effet, il propose jusqu'à 176 vols quotidiens vers 27 destinations en Amérique du Nord au départ de Toronto. Ces vols offriront à un plus grand nombre de passagers une expérience économique supérieure vers plus de destinations que jamais auparavant.

D'ici le mois d'août, Porter sera le troisième transporteur en importance pour les vols au départ de l'aéroport international Pearson de Toronto, avec jusqu'à 74 vols quotidiens vers 16 destinations au Canada et aux États-Unis. Chaque vol au départ de l'aéroport Pearson de Toronto se fera à bord du tout nouveau modèle Embraer E195-E2 de 132 places.

Les itinéraires au départ l'aéroport Pearson comprennent des destinations aux États-Unis comme la Floride, Las Vegas, Los Angeles et San Francisco, ainsi que des villes canadiennes comme Halifax, Québec, St. John's, Vancouver, Edmonton, Calgary, Victoria, Winnipeg et Saskatoon.

L'aéroport Billy Bishop de Toronto demeure un point de départ pratique à partir du centre-ville de Toronto vers le vaste réseau de Porter de l'Est du Canada et du Nord-Est des États-Unis. On y propose 102 vols quotidiens vers 15 destinations.

Les vols au départ de Billy Bishop se font à bord des aéronefs De Havilland Dash 8-400 de 78 places. Porter offre en exclusivité un service sans escale vers des destinations populaires au départ de Billy Bishop, notamment New York (Newark), Chicago (Midway), Boston, Halifax, Washington D.C. (Dulles) et Thunder Bay.

« Porter offre aux passagers un niveau de service économique supérieur qu'ils ne verront chez aucun autre transporteur desservant Toronto, et nous proposons toujours aux passagers plus de choix à partir des deux aéroports de la communauté du Grand Toronto », déclare Kevin Jackson, président de Porter Airlines.

« Ce n'est que depuis février dernier que Porter offre des vols de l'aéroport Pearson de Toronto. Le fait d'être devenu le troisième transporteur en importance cet été vient confirmer le fait qu'une fois que les passagers ont essayé notre expérience économique, ils choisissent de voyager avec nous encore et encore, et même vers de nouvelles destinations. Nous continuerons d'augmenter le nombre de destinations desservies à mesure que nous recevrons d'autres aéronefs Embraer E195. »

Des vols de correspondance au sein du réseau de Porter et à l'échelle mondiale par l'entremise de ses partenaires sont également offerts à partir de Billy Bishop et de Pearson. Au départ de l'aéroport Pearson de Toronto, il est possible d'accéder à des villes européennes comme Londres, Paris et Amsterdam grâce au partenariat de notre compagnie aérienne avec Air Transat.

Porter offre une expérience économique supérieure à bord, avec une configuration deux par deux dans chaque aéronef, qui garantit l'absence de sièges du milieu. Des collations de qualité supérieure ainsi que de la bière et du vin servis dans des verres, sont offerts gratuitement et inclus dans toutes les classes tarifaires. Les passagers qui voyagent sur les routes desservies par l'Embraer E195-E2 profitent d'une connexion Wi-Fi rapide et gratuite et d'un accès à des repas frais et sains.

« La croissance de Porter au cours des deux dernières années a été incroyable, déclare Kurush Minocher, directeur général, Expérience client et relations avec les compagnies aériennes, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. L'équipe a rapidement établi sa plaque tournante à Toronto, offrant une connectivité nationale robuste, et fera l'expérience de sa première saison estivale sur certaines routes américaines. Nous félicitons Porter pour son succès, et nous avons hâte de suivre sa croissance continue, y compris ici, à l'aéroport Pearson de Toronto. »

« L'engagement de Porter Airlines à améliorer l'expérience de vol et à assurer les normes de service les plus élevées lui a permis de se tailler une place de choix dans le secteur de l'aviation canadienne », déclare Warren Askew, vice-président, Aéroport ? PortsToronto, propriétaire et exploitant de l'aéroport Billy Bishop de Toronto.

« Nous célébrons cette année le 85e anniversaire de l'aéroport Billy Bishop de Toronto, et nous sommes fiers de notre partenariat de longue date avec Porter Airlines et de ses réussites, qui témoignent de notre engagement commun envers l'excellence et le service dans la grande région de Toronto. Cet été et au-delà, nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration pour stimuler la croissance économique de la région et offrir l'expérience de voyage exceptionnelle qui est notre marque de commerce auprès des passagers de YTZ. »

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

