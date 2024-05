EXPLORANCE NOMMÉE PARMI LES MEILLEURES ENTREPRISES EN TECHNOLOGIE DE L'ÉDUCATION AU MONDE PAR TIME.





Explorance, fournisseur de solutions d'analyse de rétroaction, célèbre fièrement son inclusion dans la liste TIME des meilleures entreprises en technologie de l'éducation (EdTech) de 2024. Elle est la seule organisation du Québec et l'une des six seulement au Canada à figurer sur la liste. Le classement, basé sur la solidité financière et l'impact dans l'industrie, a impliqué la collecte et l'analyse des données de plus de 7 000 entreprises. Cette reconnaissance célèbre plus de 20 ans d'aide aux organisations et aux établissements supérieurs pour optimiser l'excellence dans l'enseignement et l'apprentissage en exploitant le pouvoir de la rétroaction.

Le classement, réalisé en collaboration avec Statista, met en valeur l'importance de l'apprentissage en ligne dans le paysage éducatif actuel. Malgré le retour aux salles de classe traditionnelles après la pandémie, la demande d'apprentissage en ligne accessible et de haute qualité reste forte. L'EdTech joue un rôle central dans l'amélioration de l'apprentissage dirigé par les enseignants et dans l'amélioration des résultats scolaires. La reconnaissance d'Explorance souligne son engagement à transformer la technologie et à s'adapter aux besoins changeants des organisations et des étudiants du monde entier.

« Nous sommes heureux d'être reconnus par TIME comme l'une des principales entreprises dans le milieu de la technologie de l'éducation », déclare Samer Saab, fondateur et PDG d'Explorance. « Cette réussite reflète notre engagement indéfectible envers l'innovation et l'excellence en EdTech. Alors que nous continuons à repousser les limites de l'analyse des commentaires basée sur l'IA, nous restons déterminés à fournir des informations exploitables qui entraînent des changements significatifs pour les organisations et les éducateurs du monde entier. »

Les solutions innovantes d'Explorance permettent aux organisations de prendre des décisions éclairées par les données en mesurant les besoins, les attentes, les aptitudes et les compétences des apprenants. Par exemple, MLY d'Explorance, une plateforme d'IA spécialement conçue pour les ressources humaines, l'enseignement supérieur, l'apprentissage et le développement, offre un exemple concret de la façon dont la technologie peut révolutionner l'analyse des commentaires. MLY classe les commentaires, les avis et les publications sociales en des sujets spécifiques liés à l'expérience de l'étudiant, de l'employé et de l'apprentissage, permettant ainsi aux dirigeants d'avoir un impact grâce à des informations opportunes et exploitables. Grâce à une automatisation évolutive et à des services experts comme MLY, Explorance accélère le cycle de la vision à l'action, favorisant ainsi la croissance personnelle et l'agilité organisationnelle.

« L'intégration de MLY dans l'infrastructure de données de Worldwide Learning soutient le développement et la qualité de nos formations axées sur l'apprenant. MLY amplifie la Voix du Client (VoC) et facilite des expériences d'apprentissage personnalisées et engageantes qui reflètent notre dévouement envers notre communauté mondiale d'apprenants », déclare Christian Wylde, Directeur principal de la gestion des produits chez Microsoft Worldwide Learning

La présence d'Explorance dans la toute première liste des meilleures entreprises EdTech de TIME marque une étape importante dans son parcours de croissance. Avec des opérations réparties sur six sites et desservant plus de 1 000 organisations dans 50 pays, Explorance étend continuellement sa présence dans les secteurs corporatifs et de l'éducation. Parallèlement à cette reconnaissance, l'engagement d'Explorance envers l'innovation lui a valu le Ellucian Innovation Excellence Partner Award 2023.

« Les lauréats de cette année ont démontré leur engagement envers l'innovation, le service client et la collaboration dans notre quête commune visant à fournir des résultats exceptionnels aux institutions que nous servons », a déclaré Jeff Dinski, directeur de la stratégie et du développement d'entreprise chez Ellucian.

Pour la première fois en juin, Explorance réunira des leaders et des professionnels de l'industrie lors d'Explorance World 2024, la première conférence dédiée à l'exploitation du potentiel transformateur de l'analyse de la rétroaction et de l'intelligence artificielle.

À propos d'Explorance

Explorance permet aux organisations de disposer d'analytique de données au service du feedback organisationnel nouvelle génération afin d'accélérer la transition de l'information à l'action, encourageant ainsi la philosophie du « Feedback for the brave » pour stimuler l'objectif, l'impact, et la croissance.

Forte de ses 20 ans d'expertise, Explorance, membre du Forum économique mondial et partenaire de confiance de 35 % des entreprises du Fortune 100 et de 25 % des meilleurs établissements d'enseignement supérieur au monde, a influencé plus de 25 millions de personnes grâce à des solutions primées telles que Blue, Metrics That Matter, et MLY.

