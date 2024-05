AVIS AUX MÉDIAS - Mise à jour de la Commissaire à l'information : améliorer l'accès aux renseignements relatifs à l'immigration

Le ministre des Transports, l'honorable Pablo Rodriguez, et la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, l'honorable Kamal Khera, tiendront un Sommet national sur l'accessibilité du transport aérien. Le...

Ghislain Houle et Patrick Whitehead du CN prendront la parole lors de prochaines conférences : Ghislain Houle, vice-président exécutif et chef de la direction financière et Patrick Whitehead, vice- président exécutif et chef de l'exploitation du...