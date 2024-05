GARAGE ce?le?bre l'ouverture marquante du 100e magasin de la marque aux E?tats-Unis





MONTRE?AL, le 2 mai 2024 /CNW/ -- GARAGE, une bannie?re de Groupe Dynamite Inc. (GDI) et un de?taillant chef de file dans le domaine de la mode pour la ge?ne?ration Z, a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son 100e magasin aux E?tats-Unis. La nouvelle boutique de Glendale, en Arizona, repre?sente un jalon important pour la marque en pleine ascension, qui poursuit avec succe?s sa strate?gie d'expansion aux E?tats-Unis.

« Nous sommes tre?s fiers d'offrir une autre expe?rience de magasinage de premier ordre a? notre cliente?le de l'Arizona. Cette ouverture repre?sente non seulement un moment excitant dans l'histoire de la marque, mais elle te?moigne e?galement du nombre croissant d'ambassadrices de la marque et de clientes fide?les. En de?veloppant notre marque, nous avons cre?e? une culture passionne?e, unique et exaltante, tant pour les employe?s que pour les clientes. », a commente? Andrew Lutfy, Chef de la direction.

Pour l'avenir, GARAGE pre?voit continuer a? miser sur l'expansion de son re?seau a? travers les E?tats-Unis en 2024, ainsi que sur le renforcement de la croissance organique ge?ne?re?e par la marque gra?ce a? de solides ventes a? magasins comparables et a? des investissements continus.

« GARAGE repre?sente un style de vie qui refle?te les valeurs de nos clientes, la de?couverte et l'expression de soi de fac?on assume?e, et ces clientes nous choisissent pour qu'on leur offre le tout d'une manie?re qui leur ressemble. Nous croyons que l'alignement entre nos valeurs fondamentales et celles de notre cliente?le est a? l'origine de notre succe?s dans la conque?te de parts de marche?, et nous sommes impatients de poursuivre sur cette lance?e », a de?clare? M. Lutfy.

Une ce?le?bration d'ouverture aura lieu au magasin du centre commercial Arrowhead a? Glendale le 4 mai 2024, de 12 h a? 16 h (HNR). Les adeptes de la marque seront invite?s a? assister au lancement de notre nouvelle collection en magasin, le tout en profitant de friandises et de cadeaux.

A? propos de Groupe Dynamite Inc.

Groupe Dynamite Inc. (GDI) est une entreprise montre?alaise prive?e proprie?taire de marques omnicanales inte?gre?es qui conc?oit et distribue des ve?tements pour femmes accessibles et a? la fine pointe de la mode depuis 1975. La mission de l'organisation, « VOUS inspirer a? e?tre VOUS-ME?ME, une tenue a? la fois », prend vie a? travers les bannie?res GARAGE et DYNAMITE, et te?moigne de l'importance pour GDI d'e?tre axe? sur la cliente?le, un e?le?ment au coeur de son succe?s de longue date en tant que de?taillant de premier plan en Ame?rique du Nord. Aujourd'hui, GDI exploite pre?s de 300 magasins a? travers le Canada et les E?tats-Unis, en plus d'offrir des expe?riences de magasinage au garageclothing.com et au dynamiteclothing.com.



