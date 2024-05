Tata Communications reconnu pour la 11e année consécutive dans le Magic Quadrant de Gartner





Reconnu comme un Leader pour les services WAN mondiaux

MUMBAI, Inde, 1er mai 2024 /PRNewswire/ -- Tata Communications, l'acteur mondial de la commtech (technologie des communications), est fier d'annoncer avoir été reconnu comme un Leader dans le Magic Quadranttm 2024 de Gartner® pour ses services WAN mondiaux pour la 11e année consécutive. L'évaluation de Gartner s'est appuyée sur des critères spécifiques qui analysaient l'exhaustivité de la vision globale de l'entreprise et sa capacité d'exécution.

Au cours de l'année, pour permettre aux entreprises mondiales de devenir plus résilientes et prêtes pour l'avenir, Tata Communications leur a donné les moyens d'offrir des expériences client améliorées ? en améliorant les performances, la flexibilité et la disponibilité du réseau. L'entreprise a également introduit de nouvelles solutions innovantes telles que IZOtm Multi Cloud Connect et une option « zéro base de bande passante » pour les liaisons WAN. En outre, elle offre aux entreprises les moyens les plus rapides et flexibles de moderniser leur réseau grâce à la bande passante à la demande alimentée par Cloud-Connect qui offre vitesse, commodité et rentabilité sur la base d'un modèle de paiement à l'utilisation. Enfin, Tata Communications a renforcé davantage ses services internet grâce à une sécurité proactive au niveau des entreprises et des succursales.

« Nous apprécions cette reconnaissance de Gartner pour la onzième année consécutive et restons concentrés sur la fourniture de réseaux "prêts pour l'avenir" pour des expériences client agréables. Alors que le rythme de l'innovation s'accélère vers la nouvelle génération de connectivité, nous continuerons à fournir des options de réseau flexibles qui répondent à un éventail diversifié d'exigences opérationnelles », a déclaré Genius Wong, vice-président exécutif des services de connectivité de base et de nouvelle génération & directeur de la technologie chez Tata Communications. Et d'ajouter : « Tata Communications tire parti de ses investissements dans l'innovation, de ses connaissances contextuelles et de son expertise dans les technologies de nouvelle génération pour développer un tissu numérique de solutions qui aident nos clients à réaliser leurs aspirations. »

Selon le rapport, les fournisseurs nommés Leaders sont performants et maintiennent une organisation stable, avec une vision claire de l'orientation du marché. Ils offrent des portefeuilles complets de services de réseau de qualité dans les zones géographiques les plus étendues et répondent aux besoins de mise en réseau mondiale d'un large éventail d'entreprises en termes de taille, de répartition géographique et d'industrie verticale. Les Leaders façonnent l'orientation du marché en étendant leur couverture, en développant de nouvelles capacités et de nouveaux modèles commerciaux de premier plan, et en les déployant à grande échelle. Selon Gartner, les Leaders s'acquittent bien de leur vision actuelle et sont bien positionnés pour l'avenir.

Clause de non-responsabilité de Gartner

Magic Quadrant de Gartner pour les services WAN mondiaux, Danellie Young, Bjarne Munch, Karen Brown, Lisa Pierce, Gaspar Valdivia, 15 avril 2024

Le rapport a été publié en tant que Magic Quadrant for Network Services, Global de 2015 à 2023 et en tant que Magic Quadrant for Global Network Service Providers de 2012 à 2014.

GARTNER est une marque de commerce déposée et une marque de service de Gartner et Magic Quadrant est une marque de commerce déposée de Gartner, Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et à l'échelle internationale et sont utilisées aux présentes avec autorisation. Tous droits réservés.

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures évaluations ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche et de conseil de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de Tata Communications

Faisant partie du groupe Tata, Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) est un fournisseur d'écosystème numérique mondial qui alimente l'économie numérique à croissance rapide d'aujourd'hui dans plus de 190 pays et territoires. En tant que leader de confiance, Tata Communications permet la transformation numérique des entreprises à l'échelle mondiale grâce à des solutions de collaboration et connectées, à la connectivité de base et de nouvelle génération, à des solutions d'hébergement et de sécurité dans le cloud, et à des services médias. 300 des entreprises du classement Fortune 500 sont ses clients et la société connecte les entreprises à 80 % des géants mondiaux du cloud. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tatacommunications.com

Déclarations prospectives et mises en garde

Certains termes et déclarations contenus dans le présent communiqué concernant Tata Communications et ses perspectives, ainsi que d'autres déclarations, y compris celles relatives à la situation financière attendue de Tata Communications, à sa stratégie commerciale, au développement futur des activités de Tata Communications et à l'économie en général en Inde, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, y compris des facteurs financiers, réglementaires et environnementaux, ainsi que des facteurs liés à la croissance de l'industrie et aux projections des tendances, qui peuvent faire que les résultats réels, les performances ou les réalisations de Tata Communications, ou les résultats de l'industrie, diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives comprennent, entre autres, l'incapacité d'augmenter le volume du trafic sur le réseau de Tata Communications ; l'incapacité de développer de nouveaux produits et services qui répondent aux demandes des clients et génèrent des marges acceptables ; l'incapacité d'achever avec succès les essais commerciaux des nouvelles technologies et des systèmes d'information pour soutenir les nouveaux produits et services, y compris les services de transmission d'appels ; l'incapacité à stabiliser ou à réduire le taux de compression des prix de certains services de communication de l'entreprise ; l'incapacité à intégrer les acquisitions stratégiques et les changements dans les politiques ou les réglementations gouvernementales de l'Inde et, en particulier, les changements relatifs à l'administration de l'industrie de Tata Communications ; et, en général, les conditions économiques, commerciales et de crédit en Inde. D'autres facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats, les performances ou les réalisations réels et ces déclarations prospectives, dont beaucoup échappent au contrôle de Tata Communications, comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque exposés dans les rapports annuels de Tata Communications Limited.

Les rapports annuels de Tata Communications Limited sont disponibles sur www.tatacommunications.com . Tata Communications n'est pas tenue de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives et rejette expressément toute obligation à cet égard.

© 2024 Tata Communications Ltd. Tous droits réservés.

TATA COMMUNICATIONS et TATA sont des marques commerciales ou des marques déposées de Tata Sons Private Limited en Inde et dans certains pays.

