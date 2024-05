Maropost renforce son équipe de direction produits pour accélérer l'innovation et la croissance





Maropost, la suite logicielle de commerce conçue pour les marques commerciales à la croissance rapide, vient d'annoncer deux nominations importantes au sein de son équipe de direction : celle de Tim Schulz au poste de vice-président Produit, Commerce Cloud, et celle d'Alessandra « Alex » Jacques au poste de vice-présidente Produit, Marketing Cloud.

« J'ai fondé Maropost pour perturber un marché encombré, et avec Tim et Alex à bord, nous poursuivons agressivement cette vision », a déclaré Ross Andrew Paquette, président et chef de la direction de Maropost. « Nous construisons une plateforme unique qui permet aux détaillants à forte croissance de mieux contrôler le parcours de leurs clients, que ce soit dans le cadre d'un marketing hyperpersonnalisé, d'achats en magasin et en ligne, ou pour permettre l'offre d'un service exceptionnel.

À partir d'un seul ensemble de données et d'un centre névralgique unique, les marques pourront utiliser Maropost pour créer et gérer leurs catalogues de produits, concevoir et déployer des promotions de manière centralisée sur tous leurs canaux, créer des vitrines attrayantes et proposer des expériences d'achat personnalisées. »

M. Paquette est convaincu que Maropost remplira sa mission : « Nous ne sommes pas un acteur de plus sur le marché, nous sommes là pour le redéfinir. Observez bien ce qui va se passer : nous sommes sur le point de montrer ce qu'il est possible de faire lorsque l'ingéniosité rencontre la détermination. »

À propos des nouvelles recrues

Alex Jacques apporte une grande expertise en gestion de produits découlant de ses rôles chez Terminus et Cheetah Digital. Certifiée CSM et CSPO, elle excelle dans la direction d'équipes Scrum hautement fonctionnelles, la gestion de plateformes multiples et la conduite de stratégies d'expérience client. Ses prouesses en matière de technologie marketing vont permettre de façonner l'avenir de Marketing Cloud.

Tim Schulz est un leader expérimenté en matière de produits et de technologies, habitué à obtenir des résultats exceptionnels. En tant que chef de produit chez Magento et VTEX, il a conçu des produits qui ont permis à des acteurs du marché intermédiaire et des entreprises détaillantes d'étendre leurs activités à l'échelle mondiale et de répondre aux changements sectoriels. Chez BigCommerce, il a dirigé le département Produits et Ingénierie et a fait passer le chiffre d'affaires à plus de 100 millions USD en 24 mois, le tout en lançant des partenariats stratégiques avec des entreprises technologiques de premier plan, comme Facebook, Twitter, Google et Alibaba.

Tim a également fait partie des 5 % de personnes les plus performantes chez Google, où il a dirigé les partenariats de la plateforme mondiale pour Google Shopping et a assuré 40 contrats d'entreprise à cycle complet pour l'ensemble des gammes de produits. Chez Maropost, Tim dirigera le développement des futurs produits commerciaux.

« Nous sommes ravis d'accueillir Alex et Tim au sein de l'équipe de Maropost », a déclaré Sean Brady, directeur de l'exploitation et président de Maropost. « Leur grande expertise produit, leurs capacités de direction éprouvées et leur passion pour la fourniture d'expériences client exceptionnelles vont nous aider à concrétiser notre vision d'une plateforme unifiée, qui aide les clients à croître, à développer leur échelle et à tirer une réelle valeur de leurs efforts en matière de marketing, de commerce et de service. »

À propos de Maropost

Seule Maropost est capable de réunir les outils de commerce et les informations dont les marques en croissance ont besoin pour engager leurs clients et développer leurs activités. S'appuyant sur des données clients unifiées et une infrastructure de niveau entreprise, Maropost offre une suite complète et connectée de solutions de marketing, de merchandising, de recherche, de service client, de commerce électronique et de vente au détail.

Depuis sa création en 2011, Maropost a figuré à plusieurs reprises dans la liste Technology Fast 500 de Deloitte ainsi que sur le tableau de bord de G2. Entreprise d'envergure mondiale, Maropost est fière de servir plus de 5?000 grandes marques commerciales en Amérique du Nord, en Australie et en Europe, dont les marques Victoria Beckham, Sandro Paris, Untuckit, Scott Sports, James Perse et Fujifilm.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.maropost.com.

21 mai 2024 à 15:50

