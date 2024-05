Les clients de Cognex atteignent de nouveaux niveaux de réussite grâce à des solutions alimentées par l'IA





L'IA offre des capacités plus vastes et une plus grande facilité d'utilisation pour accélérer les projets d'automatisation

NATICK, Massachusetts, 1er mai 2024 /PRNewswire/ -- Fournisseur majeur de vision industrielle pour l'automatisation des usines et des entrepôts, Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX) a annoncé aujourd'hui que de plus en plus de clients connaissent une productivité et une efficacité accrues grâce aux solutions de vision industrielle de Cognex qui utilisent l'IA pour s'attaquer à des tâches qui, jusqu'à tout récemment, ne pouvaient être effectuées que par un humain.

« Nous sommes ravis d'entendre des clients qui élargissent l'adoption de la vision automatique grâce à l'IA, ce qui rend les choses plus faciles que jamais », a déclaré Lavanya Manohar, vice-présidente principale, Produits chez Cognex. « Des innovations comme In-Sight® SnAPP tm alimenté par l'IA donnent les moyens nécessaires aux plus petits clients qui, jusqu'à présent, n'avaient pas les bons outils pour tirer parti de la vision industrielle, et aident les plus grands clients à accélérer les projets d'automatisation à l'échelle de l'entreprise. »

Schneider Electric, un client qui a connu un succès de taille avec Cognex, a intégré des systèmes de vision industrielle Cognex dans des usines partout dans le monde dans le cadre d'une initiative stratégique de transformation numérique des usines en « usines intelligentes ». Selon Laurent Chantoiseau, GSC Europe Data & Analytics, l'IA joue un rôle clé dans ce parcours, en particulier la technologie Edge learning alimentée par l'IA de Cognex, qui accélère considérablement l'installation. Toujours selon Laurent Chantoiseau, « les solutions Edge learning de Cognex sont extrêmement faciles à mettre en place ; en général, en moins de quatre heures pour un cas d'utilisation simple, nous avons une application prête pour la production. »

Voici d'autres exemples récents de clients qui profitent de l'Edge learning alimenté par l'IA :

Federal Package ? un fabricant contractuel à Chanhassen, au Minnesota , qui a constaté que les capacités d ' Edge l earning du modèle In-Sight 2800 de Cognex étaient extrêmement précieuses pour des changements rapides d ' un produit à l ' autre et pour être en mesure d ' identifier avec précision les défauts, même si l ' image de marque et l ' emballage des produits ont changé.

Ansomat ? fabricant d ' outils de guidage d ' assemblage à Gand, en Belgique, qui a utilisé le système de vision In-Sight 3800 de Cognex pour aider les clients qui produisent des batteries de VE à fournir des renseignements essentiels aux ouvriers .

SDI ? un fabricant d ' équipement d ' origine logistique et intégrateur de Pacoima, en Californie, a utilisé le modèle In-Sight 2800 de Cognex et l ' Edge learning pour offrir à ses clients logistiques une détection et un tri plus précis des produits dans des environnements complexes.

Cognex continue de célébrer les résultats que les clients obtiennent en appliquant l'IA à leurs opérations. Pour en savoir plus, visitez cognex.com/customer-stories ou composez le +1 855-4-COGNEX dès aujourd'hui.

À propos de Cognex Corporation

Cognex Corporation invente et commercialise des technologies conçues pour relever certains des défis majeurs en matière de fabrication et de distribution. Nous sommes l'un des principaux fournisseurs de produits et de solutions de vision industrielle dans le monde. Notre objectif est d'améliorer l'efficacité et la qualité des activités à fort potentiel de croissance sur des marchés finaux industriels attrayants. Nos solutions combinent du matériel et des logiciels pour saisir et analyser des informations visuelles, permettant ainsi d'automatiser les tâches de fabrication et de distribution pour des clients du monde entier. Les produits de vision industrielle sont utilisés pour automatiser la fabrication ou la distribution et le suivi d'articles distincts, tels que les téléphones portables, les batteries de véhicules électriques et les colis d'e-commerce. Pour cela, ils doivent être localisés, identifiés, inspectés et mesurés. La vision industrielle est importante pour les applications dans lesquelles la vision humaine n'est pas suffisante pour répondre aux exigences de taille, de précision ou de vitesse, ou dans les cas où des économies substantielles ou des améliorations de la qualité sont maintenues.

Leader mondial de la vision industrielle, Cognex a livré plus de 4 millions de produits de vision industrielle, équivalant à plus de 10 milliards de dollars de revenu accumulé, depuis la création de la société en 1981. Outre son siège à Natick, dans le Massachusetts, aux États-Unis, Cognex possède des bureaux et des distributeurs en Amérique, en Europe et en Asie. Pour plus d'informations, consultez le site Web de Cognex cognex.com.

Contact pour la presse

Nathan McCurren

Responsable des relations avec les investisseurs

Cognex Corporation

[email protected]

Contact pour les médias :

Jeremy Sacco

Directeur principal, Marketing de contenu mondial

Cognex Corporation

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2395735/23_034_Schneider_Electric_CSS_Thumbnail.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310647/Cognex_Logo.jpg

1 mai 2024 à 02:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :