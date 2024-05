Le succès fulgurant du premier trimestre prépare Libro à une nouvelle année de croissance importante





Libro, l'un des principaux fournisseurs nord-américains de solutions innovantes pour la gestion de restaurants, a réalisé un premier trimestre exceptionnel en 2024, avec une augmentation des revenus de 74 % sur 12 mois, enregistrant ainsi la meilleure performance de ventes de son histoire. Le départ en force de l'année financière 2024 souligne l'élan continu de la plateforme d'expérience client de Libro, ainsi que sa position croissante sur le marché des technologies pour l'hôtellerie et la restauration.

L'entreprise a terminé son premier trimestre de 2024 avec plus de 16 millions de clients desservis en restaurant grâce à sa plateforme, ce qui souligne davantage la portée et l'influence croissantes de Libro sur le marché. Ce jalon important pour l'entreprise, accompagné de l'ajout de plus de 180 nouveaux restaurants tels que Beba, Pearl Oyster Bar, Noces de Columbia, Smitty's et Turtle Jacks, positionne fermement Libro pour une autre année importante en termes de croissance.

« Libro continue de repousser les limites dans le domaine des technologies de gestion de restaurants. Nous sommes ravis de voir les répercussions tangibles de notre plateforme dans toute l'industrie et de permettre aux commerçants de gérer leurs opérations plus efficacement », avance Lorne Schwartz, président de Libro. « La croissance fulgurante que nous avons connue pendant le premier trimestre témoigne de notre volonté de fournir aux commerçants des outils numériques qui les aident non seulement à fidéliser leur clientèle, mais également à augmenter leurs revenus et à renforcer la loyauté des clients envers la marque. »

Toujours durant ce premier trimestre, Libro a élargi son écosystème de partenariats et d'intégration pour y inclure des leaders de l'industrie tels que Silverware POS, The 15 Group, DYNE et Back of House. En établissant des partenariats collaboratifs, Libro consolide son rôle d'acteur clé dans le secteur des technologies pour l'hôtellerie et la restauration, tout en offrant à ses clients plus d'outils, de ressources et de soutien stratégique.

« Des entreprises de différentes envergures constatent les effets tangibles et réels qui découlent des services offerts par Libro en une seule plateforme pratique », ajoute Schwartz. « Le marketing est essentiel pour nos clients, mais il ne doit pas forcément être chronophage ou coûteux pour remplir plus de tables et produire des résultats. »

Comptant parmi les principaux fournisseurs nord-américains de solutions virtuelles d'expérience client, Libro offre aux restaurants une solution abordable et entièrement personnalisable selon leur image de marque pour combler leurs tables, gérer leurs réservations, réduire les annulations, intéresser leurs clients et améliorer l'expérience globale de leurs invités. Avec sa plateforme de logiciel-service, les restaurateurs peuvent contrôler l'ensemble de l'expérience de réservation en ligne, compiler les renseignements de leurs clients et dire adieu aux commissions élevées qu'imposent trop souvent les sites de réservation. Libro est une entreprise montréalaise. Sa plateforme de réservation est utilisée dans plus de 3 000 établissements au Canada, aux États-Unis et en Europe. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous au www.librorez.com/fr.

