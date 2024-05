Carestream lance le logiciel Image Suite MR 10 pour optimiser l'expérience d'imagerie des systèmes d'imagerie CR et DR





Carestream lance son logiciel Image Suite MR 10 pour promouvoir la productivité et l'efficacité tout en offrant une expérience d'imagerie plus intuitives aux radiographes.

Le logiciel Image Suite de Carestream permet d'optimiser les performances d'imagerie à la fois pour les systèmes d'imagerie par radiographie numérique (CR) et par radiographie numérique (DR), avec une interface intuitive, des outils de mesure spécialisés et un module Mini-PACS en option.

« Notre logiciel Image Suite est spécialement conçu pour offrir aux radiographes les outils dont ils ont besoin pour se concentrer sur ce qui compte le plus : leurs patients », déclare Praveen Rajgopal, responsable mondial du marketing des produits. « Image Suite MR 10 permet d'élargir le champ de possibles et de se concentrer davantage sur les soins aux patients. »

Les nouvelles fonctionnalités permettant d'améliorer la productivité et l'efficacité comprennent :

Focus HD Detector Support 1 ? Ces fonctions de support contribuent à stimuler l'efficacité et à optimiser la valeur des systèmes d'imagerie DR Retrofit.

? Ces fonctions de support contribuent à stimuler l'efficacité et à optimiser la valeur des systèmes d'imagerie DR Retrofit. DR TQT ? Cette fonctionnalité permet aux radiographes d'effectuer des tests de qualité totale afin de garantir un contrôle qualité complet et des performances optimales pour les détecteurs DR.

Classic CR Mammography Enhancements ? Les nouvelles avancées de la mammographie CR permettent plus de contrôle et de flexibilité et améliorent la qualité de l'image pour plus de confiance en matière de diagnostic.

Optional DR LLI Auto-Stitching2 ? Cette fonctionnalité rectifie automatiquement les images le cas échéant, permettant ainsi d'économiser du temps et des efforts.

« Ces nouvelles fonctionnalités contribuent à faire passer notre logiciel Image Suite à la vitesse supérieure afin d'offrir une expérience d'imagerie radicalement améliorée », déclare M. Rajgopal. « Grâce à ces avancées, nous contribuons à rendre le processus d'imagerie non seulement plus facile et moins stressant pour les radiographes, mais aussi avec de meilleurs résultats pour leurs patients. »

À propos de Carestream Health

Carestream est un fournisseur mondial de systèmes d'imagerie médicale ; de systèmes d'imagerie par rayons X pour les tests non destructifs ; et de services contractuels de revêtement de précision pour une large gamme d'applications industrielles, médicales, électroniques et autres, tous soutenus par un réseau mondial de services et d'assistance. Pour plus d'informations sur le vaste portefeuille de produits, de solutions et de services de l'entreprise, veuillez contacter votre représentant Carestream, ou composez le 1-888-777-2072 ou visitez www.carestream.com.

CARESTREAM est une marque commerciale de Carestream Health.

___________________

1 Focus HD Detectors n'est pas disponible dans toutes les régions

2 La fonctionnalité Optional Long-Length Imaging Auto-Stitching n'est pas disponible dans toutes les régions

21 mai 2024 à 06:30

