La Ville de Montréal reçoit un certificat de reconnaissance des Forces armées canadiennes pour son soutien aux employés réservistes





MONTRÉAL, le 21 mai 2024 /CNW/ - C'est avec fierté que la Ville de Montréal a accepté, dimanche, un certificat de reconnaissance des Forces armées canadiennes pour son soutien aux employés réservistes. Cette distinction vise notamment à féliciter la Ville pour l'adoption d'une politique sur les absences relatives au service militaire de son personnel servant dans les Forces armées canadiennes.

Les opérations de secours menées par les Forces armées canadiennes pour venir en aide aux victimes des inondations causées par les crues printanières ou des incendies de forêts à travers le Canada, ainsi que l'aide offerte pendant la pandémie de la COVID-19, rappellent l'importance cruciale du service militaire dans la protection et le soutien de nos collectivités.

La politique saluée prévoit des directives claires et équitables pour les membres du personnel municipal qui doivent s'absenter en raison de leur service militaire. Elle reconnaît l'importance du rôle des réservistes et des membres des Forces armées, notamment dans la sécurité publique, tout en garantissant que ces employés bénéficient d'un soutien adéquat de la part de leur employeur.

En vertu de cette politique, les employés municipaux qui sont membres des Forces armées canadiennes ont droit à des congés spécifiques pour répondre à leurs obligations militaires, y compris les périodes d'entraînement, les exercices et les déploiements opérationnels. La politique précise également les procédures à suivre pour demander un congé militaire, ainsi que les modalités de rémunération et de bénéfices pendant ces absences.

« C'est avec beaucoup de fierté que la Ville de Montréal a accepté cette reconnaissance de la part des Forces armées canadiennes. Elle souligne l'engagement de Montréal à reconnaître le dévouement et le sacrifice de ses employés réservistes des Forces armées canadiennes, qui contribuent à assurer des opérations de sécurité publique et de première réponse à Montréal. Nous sommes fiers de soutenir nos employés municipaux qui choisissent de servir dans les Forces armées et de leur offrir les ressources nécessaires pour concilier leurs obligations militaires avec leur travail au sein de la Ville », a déclaré Sterling Downey, conseiller de Ville dans l'arrondissement de Verdun.

« Au nom des 2 500 réservistes qui servent au sein du 34e Groupe-brigade du Canada, des réservistes employés de la Ville de Montréal, mais aussi en mon nom personnel, je tiens à remercier la Ville de Montréal pour cette politique de congé pour les réservistes. Grâce à celle-ci, ces militaires pourront bénéficier de congés spéciaux afin d'acquérir une expérience additionnelle de travail au sein des Forces armées canadiennes, tant au Canada qu'à l'étranger, un réseau de contacts provenant de divers milieux, ainsi que des formations et des compétences toutes transférables à leur emploi civil, notamment en leadership, en résolution de problème et en travail d'équipe », a ajouté le Colonel D.R. Shane, MOM, CD, commandant du 34e Groupe-brigade du Canada.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts continus de la Ville de Montréal pour promouvoir une culture d'inclusion, de diversité et de soutien au sein de sa main-d'oeuvre. En reconnaissant et en soutenant les membres des Forces armées, la Ville renforce son engagement envers le bien-être des membres de son personnel et la sécurité de la communauté.

À propos de la remise du Certificat de reconnaissance

Le Certificat de reconnaissance des Forces Armées Canadiennes a été décerné à la Ville de Montréal le 19 mai 2024 pour l'appui exemplaire qu'elle a manifesté à l'égard des citoyens-réservistes en devenant, à titre d'employeur, la première ville du Québec à adopter une politique de congé pour leur permettre de continuer à s'entraîner et à servir leur communauté et le Canada.

Étaient présents lors de la cérémonie, M. Sterling Downey, Conseiller de la Ville de Montréal, à titre de représentant de la Ville de Montréal, Monsieur Yves Desjardins-Siciliano, Président pour le Québec du Conseil de Liaison des Forces canadiennes, le Colonel David Shane, réserviste, Commandant du 34e Groupe-Brigade du Canada (soit les 2500 réservistes de la grande région de Montréal) et porte-parole du SPVM, le lieutenant-colonel Jean-François Latreille, réserviste, représentant du Directorat des Programmes pour l'Appui des Employeurs (DPAE) et le lieutenant-colonel Adam Baxter, réserviste, Commandant du Régiment de Maisonneuve, régiment officiel de la Ville de Montréal.

