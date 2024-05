BMW Art Car de Julie Mehretu célèbre sa première mondiale





BMW a présenté la 20e BMW Art Car au public pour la première fois au Centre Pompidou de Paris. Conçu par l'artiste contemporaine Julie Mehretu, le projet transforme une voiture de course hybride V8 BMW M en une oeuvre d'art performative, poursuivant une longue tradition de BMW Art Cars et de course de compétition. Quelques semaines après sa première, la dernière édition de la collection historique BMW Art Car participera aux 24 heures du Mans.

« Tout le projet de BMW Art Car est une question d'invention, d'imagination, de repousser les limites de ce qui peut être possible, déclare Mehretu. Je ne vois pas cette voiture comme quelque chose que vous exposeriez. Je pense que c'est quelque chose qui fera la course au Mans. C'est une peinture performative. La BMW Art Car n'est achevée qu'une fois la course terminée."

« Les BMW Art Cars sont un élément essentiel de notre engagement culturel mondial, a déclaré Oliver Zipse, président du conseil d'administration de BMW AG. Depuis près de 50 ans, nous coopérons avec des artistes aussi fascinés par la mobilité et le design que par la technologie et les sports motorisés. « La vision de Julie Mehretu pour une voiture de course est une contribution extraordinairement forte à notre série BMW Art Cars. Julie Mehretu a créé plus qu'une étonnante voiture d'art. Ses idées nous ont incités à élargir l'engagement culturel de nos voitures d'art pour promouvoir la créativité des jeunes artistes en Afrique."

Cette collaboration comprend un engagement conjoint en faveur d'une série d'ateliers pan-africains sur les médias translocaux destinés aux artistes et aux cinéastes de diverses villes africaines en 2025 et 2026.

