MARS ET TRIPADVISOR S'ASSOCIENT POUR OFFRIR DE MEILLEURES EXPÉRIENCES DE VOYAGE AUX PROPRIÉTAIRES D'ANIMAUX





Lancement dans le cadre de la mission de la marque Mars CESAR ® Canine Cuisine de rendre le monde plus accueillant pour les chiens

Le nouveau Hub de Voyage pour Animaux reliera les propriétaires d'animaux à des aventures locales et aidera les entreprises souhaitant les accueillir

Avec 33 % des propriétaires d'animaux ajustant leurs plans en fonction de leurs compagnons, le partenariat cherche à résoudre les principaux défis liés aux déplacements avec nos amis les animaux [1]

Le partenariat sera marqué par le lancement de la nouvelle catégorie des Travelers' Choice Awards 2024 de Tripadvisor pour les hôtels accueillant les animaux

LONDRES, 21 mai 2024 /PRNewswire/ -- Mars Incorporated, leader mondial dans les confiseries, les collations, les produits alimentaires et les soins pour animaux, et créateur de certaines des marques les plus appréciées au monde, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Tripadvisor*, la plus grande plateforme de conseils de voyage au monde. Ce partenariat commencera sur le marché américain avec des plans d'expansion mondiale à venir. Grâce à un nouveau hub numérique co-marqué, les consommateurs pourront découvrir et se connecter à des communautés accueillantes pour les animaux de compagnie sur la plateforme de Tripadvisor. Les entreprises seront encouragées à reconnaître les avantages culturels, de bien-être et financiers d'accueillir les animaux. Bien que 73 % des utilisateurs américains de Tripadvisor possèdent des animaux de compagnie[2], moins de 1 %[3] des restaurants américains répertoriés sur Tripadvisor sont actuellement classés comme accueillant les animaux, ce qui montre un besoin considérable de plus d'établissements de ce type.

Cette collaboration renforce l'objectif plus large de Mars Petcare : A BETTER WORLD FOR PETStm (« UN MONDE MEILLEUR POUR LES ANIMAUX »), ainsi que l'engagement de la marque CESAR® à rendre le monde plus accueillant pour les chiens, en améliorant l'expérience de voyage avec des animaux à chaque étape. Ce partenariat découle d'un investissement majeur de Mars pour accélérer la transformation numérique de son secteur de la nutrition pour animaux, répondant ainsi aux besoins des propriétaires d'animaux de plus en plus connectés.

« Chez Mars, nous visons à devenir l'organisation la plus avancée numériquement et centrée sur les propriétaires d'animaux, ce qui implique de collaborer avec des innovateurs comme Tripadvisor pour transformer leur expérience », a déclaré Natalia Ball, directrice mondiale de la croissance de Mars Pet Nutrition. « Ce partenariat consolide notre engagement à soutenir les communautés de propriétaires d'animaux, en tirant parti de notre expertise inégalée, de nos connaissances et de notre relation avec plus de 400 millions d'animaux et leurs propriétaires qui achètent nos produits chaque année. »

Façonner l'avenir des voyages adaptés aux animaux de compagnie

Les voyages demeurent un sujet de recherche crucial pour les propriétaires d'animaux d'aujourd'hui. Aux États-Unis, le terme « voyage avec animaux de compagnie » est recherché sur Google plus de 19 millions de fois par an[4], mais il reste l'une des principales sources de frustration. Les mêmes données indiquent que les propriétaires d'animaux ne partent en vacances que « une fois toutes les quelques années » ou moins en raison de leurs animaux, et que 33 % d'entre eux ont effectivement modifié leurs plans en raison des difficultés à voyager avec eux. De plus, parmi les 746 000 restaurants américains répertoriés sur Tripadvisor, seuls 5 000, soit moins de 1 %, sont classés comme étant accueillants pour les animaux.

Le partenariat vise à combler ce fossé en utilisant la technologie numérique pour connecter les consommateurs à des options adaptées aux animaux de compagnie, ce qui garantit une meilleure expérience de voyage pour les animaux, leurs propriétaires et les entreprises souhaitant les soutenir. Voici les caractéristiques du partenariat :

Un nouveau hub pour les consommateurs , accessible en ligne ou via l'application mobile de Tripadvisor, offrant une ressource centralisée pour les voyages avec animaux de compagnie. Notamment :

- Des guides de villes développés en partenariat avec CESAR ® , proposant des conseils de voyage adaptés aux animaux de compagnie et des attractions dans des villes certifiées BETTER CITIES FOR PETStm (« MEILLEURES VILLES POUR LES ANIMAUX ») aux États-Unis, comme Miami , Austin , Nashville , Phoenix et Palm Springs , avec des projets d'expansion mondiale.

- Un planificateur de voyage IA amélioré permettant aux utilisateurs de créer un voyage adapté aux animaux de compagnie en quelques minutes, avec un itinéraire personnalisé basé sur les conseils et avis des voyageurs.

leur permettant de découvrir les avantages d'accueillir les animaux, notamment comment devenir accueillant pour les animaux sur Tripadvisor, comment accueillir les animaux et comment informer les consommateurs de cette possibilité. Le lancement d'une nouvelle catégorie convoitée des Travelers' Choice Best of the Best Award, les Pet-Friendly Hotels (« Hôtels Accueillant les Animaux »). L'Hôtel Fioreze Quero Quero au Brésil a été nommé l'hôtel le plus accueillant pour les animaux au monde, tandis que l'Hyatt Centric Las Olas Fort Lauderdale en Floride a remporté le titre aux États-Unis.

« Nous savons que nos voyageurs chérissent leurs animaux de compagnie et recherchent des recommandations d'hôtels et de restaurants pour s'assurer qu'ils peuvent profiter de chaque moment de leur aventure ensemble », a expliqué Christine Maguire, vice-présidente mondiale des ventes et des partenariats chez Tripadvisor. « Grâce à ce partenariat, nous simplifions le voyage pour ceux qui veulent voyager avec leur animal, les aidant à créer des souvenirs mémorables, tout en encourageant et en soutenant la croissance des entreprises accueillantes pour les animaux de compagnie. »

La marque CESAR®, qui promeut l'idée que la meilleure vie est une vie partagée, a lancé en 2022 un objectif de marque visant à rendre le monde plus accueillant pour les chiens, afin que les gens et leurs animaux de compagnie puissent toujours rester ensemble. Aujourd'hui marque une étape majeure dans la réalisation de cet objectif, grâce au partenariat avec Tripadvisor pour le lancement de la nouvelle catégorie de prix « Pet-Friendly Hotel Traveler's Choice » pour 2024. L'hôtel le plus accueillant pour les animaux au monde a été nommé Hotel Fioreze Quero Quero au Brésil, offrant plus de deux hectares d'espace ouvert pour que les propriétaires d'animaux et leurs amis à quatre pattes puissent explorer. Le numéro 1 des hôtels accueillant les animaux aux États-Unis est l'Hyatt Centric Las Olas Fort Lauderdale en Floride, où les animaux sont admis à chaque étage et dans la zone de jardin extérieur.

NOTES À L'ATTENTION DES ÉDITEURS

*Partenariat entre Tripadvisor et Mars Petcare U.S., une division de Mars Incorporated

À PROPOS DE MARS, INCORPORATED ?

Mars, Incorporated est animé par la conviction que le monde que nous voulons demain commence par la façon dont nous menons nos affaires aujourd'hui. En tant qu'entreprise mondiale et familiale, Mars se transforme, innove et évolue pour avoir un impact positif sur le monde. À travers notre portefeuille diversifié et en pleine expansion de produits et services d'en-cas, d'alimentation et de soins pour animaux de compagnie de qualité, nous employons plus de 140 000 associés dévoués. Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 47 milliards de dollars, nous produisons certaines des marques les plus appréciées au monde, notamment Ben's Originaltm, CESAR®, Cocoavia®, DOVE®, EXTRA®, KIND®, M&M's®, SNICKERS®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN® et WHISKAS®. Nous créons un monde meilleur pour les animaux de compagnie grâce à notre réseau mondial d'hôpitaux pour animaux et de services de diagnostic, notamment AniCura, BANFIELDtm, BLUEPEARLtm, LINNAEUStm et VCAtm, en utilisant une technologie de pointe pour développer des programmes révolutionnaires en matière de dépistage de la santé génétique et de tests ADN.

Pour plus d'informations sur Mars, rendez-vous sur le site www.mars.com . Suivez-nous sur Facebook , Twitter , Instagram , LinkedIn et YouTube .

À propos de CESAR® Canine Cuisine

CESAR Canine Cuisine propose une gamme de nourriture déshydratée et non-déshydratée haut de gamme ainsi que des friandises pour les chiens de petite à moyenne taille. Son objectif est de transformer les repas en moments de joie partagée en offrant un goût irrésistible et une variété inégalée que tous les chiens adorent. La marque propose une large sélection de saveurs irrésistibles de plats dans ses formats classiques en barquette, notamment avec sa gamme HOME DELIGHTStm qui propose des plats réconfortants. La gamme SIMPLY CRAFTEDtm offre une option de repas simple et savoureux, tandis que les repas WHOLESOME BOWLStm sont conçus comme un repas sain et inspiré de la cuisine, ou comme un complément de croquettes sèches. La marque propose également trois saveurs dans sa gamme de nourriture déshydratée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cesar.com .

À PROPOS DE TRIPADVISOR, INC.

Le groupe Tripadvisor fonctionne comme une famille de marques qui relie les individus à des expériences dignes d'être partagées, dans le but de devenir la source de voyage et d'expériences la plus fiable au monde. Nous utilisons nos marques, notre technologie et nos compétences pour mettre en relation notre public international avec des partenaires grâce à un contenu riche, des conseils de voyage et des marketplaces bilatérales pour les expériences, les hébergements, les restaurants et d'autres catégories de voyage. Les filiales de Tripadvisor, Inc. possèdent et exploitent un ensemble de marques médiatiques de voyage et d'entreprises, parmi lesquelles Tripadvisor, Viator et TheFork.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2414827/Mars_Pet_Travel_Hub_1.jpg

21 mai 2024 à 08:01

