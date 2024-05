Unifor salue la création d'une zone d'innovation en aérospatiale et appelle à une stratégie nationale





MONTRÉAL, le 21 mai 2024 /CNW/ - Unifor accueille favorablement l'annonce par le gouvernement du Québec de la création d'une zone d'innovation dédiée à l'aérospatiale dans le Grand Montréal. La mise en place d'Espace Aéro répond à un besoin exprimé par les principaux acteurs du milieu et témoigne du rôle stratégique qu'occupe l'industrie aérospatiale au sein de l'économie du Québec. Cette initiative va contribuer à renforcer la position de Montréal parmi les principaux pôles industriels mondiaux de l'aérospatiale et améliorer les perspectives d'avenir pour les milliers de travailleuses et travailleurs du secteur.

« Investir dans la recherche et le développement est essentiel pour assurer la viabilité à long terme de notre industrie et protéger les emplois de qualité bien rémunérés, particulièrement dans un secteur qui a dû relever de nombreux défis depuis la pandémie », a déclaré Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor. « Tous les membres d'Unifor actifs au sein de la grappe bénéficieront des annonces faites aujourd'hui, notamment chez Pratt & Whitney Canada, Bombardier, CAE et Héroux-Devtek ».

Unifor appelle également Ottawa à agir. « Nous demandons au gouvernement fédéral de renouveler son ambition pour le secteur aérospatial canadien. Il faut dès maintenant lancer les travaux en collaboration avec toutes les parties prenantes de l'industrie afin de développer une véritable stratégie industrielle nationale dédiée à l'aérospatiale », a déclaré la présidente nationale d'Unifor Lana Payne. « Face à une rude concurrence internationale qui voit de nombreux pays se doter de cadres stratégiques et de mesures de soutien ciblés, il est crucial que le Canada agisse de manière déterminée ».

Unifor se tient prêt à travailler avec le gouvernement du Québec, les entreprises et les autres acteurs de l'industrie pour garantir le succès de cette nouvelle zone d'innovation et assurer un avenir prospère pour l'aérospatiale québécoise.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 320 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres, dont plus de 6000 en aérospatiale et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

