L'Organisme canadien de réglementation des investissements permet la reprise de la négociation - TIE

L'OCRI a suspendu la négociation des titres suivants : Société : IAMGOLD Corporation Symbole TSX : IMG Les titres : Oui Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 16 h 11 L'OCRI peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter)...

Reprise des négociations pour : Société : Coloured Ties Capital Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : TIE Les titres : Oui Reprise (HE) : 09 h 30 5/22/2024 L'OCRI peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les...

Le secteur Défense enregistre une perte de valeur du goodwill de 568,0 millions $, des ajustements défavorables liés aux contrats de 90,3 millions $ et une dépréciation d'immobilisations incorporelles connexes de 35,7 millions $Présentation des...

Reprise des négociations pour : Société : AIP Realty Trust Symbole à la Bourse de croissance TSX : AIP.U Les titres : Oui Reprise (HE) : 09 h 30 5/22/2024 L'OCRI peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à...