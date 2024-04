Suspension de la négociation par l'Organisme canadien de réglementation des investissements - GTII

Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la clôture de la première tranche d'un placement privé (le « placement »). Dans le cadre de ce placement, la Société a réalisé un produit de 312 005 $ provenant de la...

L'OCRI a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Cresco Labs Inc. Symbole CSE : CL Les titres : Non Motif : Coupe-circuits pour titre individuel Heure de la suspension (HE) : 13 h 10:06 L'OCRI peut prendre la décision de suspendre...