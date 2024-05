DÉCISION DE LA COUR SUPÉRIEURE - Victoire du Local 2182 des mécaniciens de chantier





MONTRÉAL, le 21 mai 2024 /CNW/ - La section locale 2182 des mécaniciens de chantier a obtenu gain de cause contre Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (INTER) dans une décision de la Cour supérieure rendue le 17 mai dernier.

Il s'agit d'une victoire sur toute la ligne pour le Local 2182, pilier de la représentation des mécaniciens de chantier du Québec depuis plus de 70 ans.

Les tribunaux confirment que les tentatives de désaffiliation du Local 2182 par l'Exécutif de l'INTER violent ses propres règlements et les droits des mécaniciens de chantier. Les mécaniciens de chantier méritent mieux que des tentatives de désaffiliation interdites.

La décision suspend les démarches auprès des membres qui ont pour but d'organiser et de tenir un processus de désaffiliation. Enfin, le juge ordonne le retrait les références contre le Local 2182 et sa représentativité sur l'ensemble des réseaux sociaux de l'INTER.

En maintenant son affiliation à la fois à l'INTER et au MRC, le local 2182 préserve l'accès aux ressources, aux formations et aux opportunités offertes par son réseau.

Citation :

« Nous serons toujours là pour défendre et représenter les membres du Local 2182 contre les manigances qui violent leurs droits. La place des mécaniciens de chantier est avec le Local 2182 et la place du Local 2182 est avec l'INTER. Ensemble, nous sommes plus forts. »

- Marcel Leclair, représentant pour le Local 2182.

La section Locale 2182 a toujours été et sera toujours là pour ses membres. Comme elle l'a toujours fait, la section garantit que les droits et les intérêts de ses membres soient respectés.

SOURCE Mécanicien industriel, millwright - section locale 2182

21 mai 2024 à 22:26

