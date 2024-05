CARDO SYSTEMS LANCE PACKTALK PRO, UNE NOUVELLE ÈRE DE SÉCURITÉ, DE SON ET DE STYLE





Le nouveau communicateur super-premium de Cardo Systems avec des capacités

unique, le PACKTALK PRO, remet au goût du jour le son puissant et le look discret

PLANO, Texas, 21 mai 2024 /PRNewswire/ -- Cardo Systems, leader mondial des systèmes de communication sans fil pour les motocyclistes, a dévoilé aujourd'hui un communicateur super-premium, le PACKTALK PRO. Le PACKTALK PRO introduit un tout nouveau système de détection de collision qui utilise un système en trois parties. Les capteurs de l'unité ressentent ce que votre tête ressent, ce qui permet d'économiser un temps de réponse précieux lorsqu'il est le plus nécessaire. L'application Cardo Connect qui ajoute les paramètres du téléphone et communique avec le cloud Cardo, qui à son tour informe votre contact d'urgence, créant un système de détection de collision unique et fiable conçu spécifiquement pour les motards.

Cardo s'est donné beaucoup de mal pour s'assurer que le système est le plus robuste et le plus précis du marché. Cardo Systems a effectué de nombreux essais de collision, ainsi qu'une vaste collecte de données sur le terrain auprès de nombreux motards dans le monde entier. Le système de détection de collision de Cardo est basé sur un algorithme d'apprentissage perpétuel. Avec des milliers de conducteurs Cardo dans le monde qui contribueront à l'analyse continue des données et à l'évolution constante du système de détection de collision de Cardo, les performances de la solution actuelle ne sont qu'un début.

Alimenté par des haut-parleurs JBL de 45 mm de qualité supérieure associés à un processeur de son avancé, le PACKTALK PRO délivre un son de qualité, que ce soit pour écouter sa musique préférée ou pour parler à d'autres motards. De plus, le PACKTALK PRO noir mat s'allume ou s'éteint automatiquement. Une fois activé, le PACKTALK PRO s'éteint lorsqu'il est à l'arrêt et se rallume pendant le trajet pour une durée de vie maximale de la batterie.

« Le PACKTALK Pro est le dispositif de communication le plus avancé que nous ayons jamais développé, a déclaré Alon Lumbroso, président-directeur général de Cardo Systems. L'introduction de la détection des collisions et des alertes d'urgence confère aux conducteurs un niveau de sécurité accru, en élevant à un niveau supérieur ce qui est déjà le système le plus avancé et le plus riche en fonctionnalités sur le marché.

Depuis 20 ans, nous nous sommes engagés à améliorer l'expérience de conduite et à faire progresser l'industrie grâce à des innovations qui comptent vraiment pour les motocyclistes. Nous avons l'intention de maintenir cette position de leader pour de nombreuses années à venir. »

Le PACKTALK PRO reprend les caractéristiques propres à la gamme de communicateurs de Cardo Systems, leader sur le marché, notamment l'étanchéité IP67, le Bluetooth 5.2, les mises à jour logicielles Over-The-Air, la charge rapide, l'USB type-C, la radio FM intégrée, l'interphone Bluetooth universel et une garantie de 3 ans.

Résumé des principales caractéristiques :

Détection des collisions Surveille en silence le cycliste quand il en a le plus besoin

Marche/arrêt automatique On s'occupe de tout pour que vous n'ayez pas à le faire

Support pneumatique Support magnétique breveté

DMC de 2 e génération Regroupement facile Réparation automatique Interphone de qualité supérieure

Système audio JBL avec haut-parleurs de 45 mm Le son de qualité est de retour !



Au prix de 459 $ / 469 ?, le PACKTALK PRO sera disponible chez les détaillants sous forme de pack unique à partir de la mi-juin. Il est également disponible dès maintenant en commande directement sur www.cardosystems.com. Le PACKTALK EDGE continuera d'être vendu dans le monde entier aux côtés du PACKTALK PRO.

Pour plus d'informations sur Cardo Systems et sa gamme complète d'appareils de communication pour tous les budgets, visitez cardosystems.com ou rejoignez-nous sur Facebook, X, Instagram, TikTok et regardez toutes les dernières vidéos sur YouTube.

À propos de Cardo

Cardo Systems, fournisseur de dispositifs de pointe et de services d'application pour les amateurs de sports motorisés et d'activités de plein air, est fier de marquer son anniversaire cette année en célébrant « 20 ans d'innovation en mouvement ». Depuis le lancement en 2004 du premier casque interphone sans fil basé sur la technologie Bluetooth, Cardo Systems est à l'origine de nombreuses innovations dans le secteur, révolutionnant la communication, repoussant les limites technologiques et améliorant la sécurité des utilisateurs. Aujourd'hui vendu dans plus de 100 pays, Cardo est fier d'être le premier dispositif de communication au monde pour les groupes en mouvement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2416450/Packtalk_Pro_PKG_Mockup_1_Shadow.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1772689/Cardo_Systems_Logo.jpg

21 mai 2024 à 09:01

