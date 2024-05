Découvrez les coulisses de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto à l'occasion de l'événement Portes ouvertes Toronto





Le samedi 25 mai, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto ouvrira ses portes, offrant une occasion unique d'explorer les coulisses des opérations à YTZ

TORONTO, le 21 mai 2024 /CNW/ - Le samedi 25 mai vous êtes invités à visiter l'Aéroport Billy Bishop de Toronto dans le cadre de l'édition 2024 de Portes ouvertes Toronto. Tout au long de la journée, des milliers de personnes devraient profiter de cet événement annuel - organisé dans toute la ville - pour visiter l'aéroport.

Le thème de cette année - Histoires cachées - donnera lieu à une présentation de l'histoire de Toronto en plusieurs épisodes et à plusieurs voix. Pour l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui célèbre cette année son 85e anniversaire, ce thème est on ne peut plus approprié. Depuis son ouverture en 1939, cet aéroport a successivement été un important centre d'aviation commerciale reliant Toronto au monde, un terrain d'entraînement pour l'Aviation royale canadienne et le Corps d'aviation royal norvégien durant la Seconde Guerre mondiale, une plateforme pour l'aviation générale et les services vitaux d'évacuation médicale d'urgence, et enfin un moteur essentiel de l'économie de Toronto. Quel meilleur endroit que cet aéroport témoin de 85 années d'aviation et d'histoire pour découvrir et explorer les facettes méconnues du passé de la ville?

L'événement Portes ouvertes 2024 fournit aux visiteurs une occasion unique d'explorer les bâtiments et installations de l'aéroport, d'observer son fonctionnement sous un angle inhabituel, et d'en apprendre davantage sur sa longue histoire bien remplie dans le secteur riverain torontois.

Des membres du personnel et des partenaires de l'aéroport seront présents sur place pour répondre aux questions et donner aux visiteurs un aperçu unique des coulisses de cette infrastructure. Ils leur feront notamment découvrir :

Le tunnel piétonnier sous-marin primé de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto , l'atrium côté insulaire et le pavillon de la partie continentale, mais aussi une zone de rassemblement permettant d'observer de près les aéronefs et les opérations en cours sur les pistes

Le poste d'incendie et les installations de maintenance de l'aéroport, où petits et grands enfants pourront explorer des véhicules de sécurité à la fine pointe de la technologie

La pittoresque promenade que l'on peut faire à bord du Marilyn Bell , devenu le premier traversier canadien entièrement électrique à la suite d'une opération de transformation qui visait à rendre son fonctionnement plus propre, plus écologique et plus silencieux

Les incroyables paysages du havre de Toronto , dont on peut profiter pleinement depuis notre terrasse aménagée sur le quai massif le long du chenal Ouest

, dont on peut profiter pleinement depuis notre terrasse aménagée sur le quai massif le long du chenal Ouest Une exposition historique mettant en valeur des souvenirs du héros de la Première Guerre mondiale Billy Bishop - par exemple un modèle grandeur nature de l'avion Nieuport 17 que pilotait Bishop, une sculpture en bronze elle aussi grandeur nature représentant la première rencontre de Bishop et de William Barker (un autre as de l'aviation de l'époque), ou encore l'hélice d'origine d'un biplan JN-4 Canuck de Curtiss datant de l'époque de la Première Guerre mondiale

Jetez un coup d'oeil dans les coulisses d'un hangar de maintenance aéroportuaire en activité grâce à Porter Airlines, et observez de près et personnellement un avion De Havilland Dash 8-Q400

Des spectacles musicaux et des prestations de DJ invitant à la danse

Des émissions en direct réalisées par Indie88, dont la Street Team organisera diverses animations et distributions de cadeaux

De passionnantes animations en lien avec le thème « Histoires cachées »

Apprenez-en davantage sur nos exposants et consultez une carte de l'événement sur notre site web.

À propos de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto (YTZ)

Desservant plus de 20 villes au Canada et aux États-Unis, et proposant des possibilités de correspondance pour plus de 80 destinations internationales grâce au réseau de ses compagnies aériennes, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est un important portail ouvert sur le monde et offrira dès 2025 un service de prédédouanement pour les États-Unis. Moteur essentiel de l'économie de Toronto, il génère au total plus de 2,1 milliards de dollars de production économique et contribue au maintien de 4 450 emplois, dont 2 080 sont directement associés à ses activités. Cela fait 85 ans que l'Aéroport Billy Bishop de Toronto sert sa communauté depuis son remarquable site dans le secteur riverain torontois, où il facilite l'accès de la population ontarienne aux soins de santé en servant de base à des services d'évacuation médicale travaillant avec les hôpitaux de la région. Déterminé à concrétiser sa vision d'avenir en adoptant un mode de fonctionnement plus propre, plus écologique et plus silencieux, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est déjà réputé pour l'expérience de voyage unique qu'il propose, ainsi que pour son efficience et son service à la clientèle exceptionnels - ce qui lui a valu de remporter une multitude de prix d'excellence environnementale et de prix attribués en fonction de l'avis des passagers. L'Aéroport Billy Bishop de Toronto est exploité par PortsToronto, qui en est propriétaire.

À propos de Portes ouvertes Toronto

Chaque année au mois de mai, Portes ouvertes Toronto invite le public à explorer gratuitement certains des édifices et sites torontois les plus appréciés. L'événement permet au public d'accéder exceptionnellement à des bâtiments qui ne lui sont habituellement pas ouverts, et de découvrir un certain nombre de sites sans avoir à acquitter les droits d'entrée habituels. Depuis sa création en 2000, Portes ouvertes Toronto a attiré plus de deux millions de visiteurs dans près de 700 endroits hors du commun, et reste le plus grand événement de ce type au Canada. Portes ouvertes Toronto est organisé dans le but de mettre en lumière le patrimoine bâti, l'architecture et le design. L'événement est produit par la Ville de Toronto, en partenariat avec la communauté.

