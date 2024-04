Ressources Kobo continue de recouper une minéralisation aurifère à haute teneur à son projet aurifère de Kossou avec 19,0 mètres à 2,82 g/t Au, dont 3,7 mètres à 11,82 g/t Au





Ressources Kobo Inc. (« Kobo » ou la « société ») (TSX.V : KRI) a le plaisir d'annoncer des résultats positifs du premier trou de forage au diamant de son programme d'exploration de 2024 dans le cadre de son projet aurifère Kossou (« Kossou »), détenu à 100 % et situé en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest.

Faits saillants :

KDD001 : 38,20 mètres (« m ») à 1,55 g/t* Au à partir de 61,40 m, incluant 19,10 m à 2,82 g/t* Au à partir de 61,40 m et 3,70 m à 11,82 g/t Au à partir de 67,30 m

M. Edward Gosselin, chef de la direction et administrateur de Kobo a déclaré ce qui suit : « L'observation d'or visible dans les filons de quartz-carbonates dans le premier trou de forage au diamant de notre programme de forage de 2024 est très encourageante et soutient le potentiel d'une importante minéralisation aurifère dans la zone Jagger. Il est important de noter que les résultats positifs de KDD001 et les résultats de notre programme de forage par circulation inversée de 2023 semblent confirmer une forte corrélation de la zone minéralisée principale de la zone Jagger, soulignant encore davantage la grande opportunité de notre projet aurifère Kossou, détenu à 100 %. Nous sommes impatients de poursuivre notre programme de forage au diamant de 4 000 m à 5 000 m à Kossou au cours du premier semestre de 2024, à la fois pour tester des cibles non encore forées et pour faire progresser l'exploration afin de découvrir de nouvelles zones de minéralisation éventuelle dans les zones visées par le permis de Kossou. »

Après le succès du programme d'excavation de tranchées et de forage par circulation inversée mené en 2023, la société a lancé son programme de forage au diamant en 2024 pour confirmer la minéralisation et tester les contrôles structuraux dans la zone Jagger. La société recherchera également d'autres minéralisations dans la zone Road Cut, où des zones de cisaillement supplémentaires ont été découvertes l'an dernier et forera des parties de l'anomalie aurifère dans le sol qui n'a pas encore été testée et qui se trouve au coeur de cette cible. En outre, la société prévoit forer la zone Kadie pour la première fois afin de tester la forte anomalie géochimique aurifère dans le sol et de suivre les résultats positifs des tranchées obtenus à cette cible au cours de ses activités d'exploration en 2023.

KDD001 est le premier trou de forage au diamant du programme de forage de 2024 de la société visant à poursuivre l'évaluation de la zone de cisaillement Jagger orientée nord-sud et des intervalles minéralisés du programme de forage par circulation inversée de 2023 de la société. KDD001 a été foré pour confirmer la minéralisation aurifère sous les tranchées KTR030 et KTR030a, pour tester la continuité de la zone de cisaillement Jagger précédemment interceptée dans les trous de forage par circulation inversée KRC008 (13 m à 0,72 g/t Au à partir de 15 m de profondeur) et KRC009 (48 m à 1,03 g Au* à partir de 69 m, incluant des sous-intervalles de 13 m à 1,70 g/t Au à partir de 69 m et de 15 m à 1,37 g/t Au à partir de 87 m) (voir le communiqué de presse daté du 24 juillet 2023) et pour valider la présence des filons de quartz-carbonates à 290o appelés filons « V2 » dans l'étude des structures réalisée par le consultant en géologie des structures de la société, M. Ghislain Tourigny en octobre 2023.

En comparaison au trou KRC009 du programme de forage à circulation inversée de 2023 de la société, les résultats de KDD001 montrent une forte corrélation et la continuation d'une vaste zone minéralisée à l'intérieur des volcanites cisaillées et altérées de la zone de cisaillement Jagger. L'or visible a été repéré dans l'intervalle à haute teneur à 67,30 m. La minéralisation à haute teneur serait associée aux contacts cisaillés d'un corps intrusif porphyrique de quartz-feldspath dans des basaltes et à la présence de filons de quartz-carbonates à haute teneur « V2 ». En raison de l'intense cisaillement dans le fond du trou, la perte de carottes pourrait avoir une incidence sur la teneur réelle de certains intervalles. D'après les résultats positifs de KDD001 et les résultats antérieurs de son programme de forage à circulation inversée en 2023, la société estime que la principale zone minéralisée de la zone Jagger est très bien corrélée.

Tableau 1 : Résumé des résultats des trous de forage KDD001

BHID Est Nord Élev. Az. Incl. Profondeur De (m) À (m) Int. m) Au g/t Cible KDD001 29019 775189 352 070 -50 146,50 42,80 43,80 1,00 6,61 Jagger 61,40 99,60 38.20 1,55* Jagger y compris 61,40 80,50 19.10 2,82* Jagger y compris 67,30 71,00 3,70 11,82 Jagger y compris 89,40 90,60 1,20 1,72 Jagger y compris 98,50 99,60 1,10 1,82 Jagger 110.10 120,30 10.20 0,40 Jagger Nota :

Coupure à 1 m à 0,30 g/t Au.

Les intervalles ne doivent pas dépasser 3 m de dilution interne continue, sauf indication contraire*.

Le pendage et l'orientation exacts ainsi que les contrôles de la minéralisation ne sont pas confirmés à l'heure actuelle, pas plus que la largeur réelle de la minéralisation. Des trous de forage sont prévus pour recouper les zones minéralisées perpendiculairement aux cibles interprétées. Toutes les intersections signalées sont des distances en fond de trou.

Échantillonnage, AQ/CQ et procédures d'analyse

Les carottes de forage ont été enregistrées et échantillonnées par le personnel de Kobo sur le site. Les carottes de forage ont été sciées en deux, une moitié restant dans la boîte à carottes et l'autre moitié étant placée dans de nouveaux sacs d'échantillonnage en plastique avec des billets de numéro d'échantillon. Les échantillons sont transportés par le personnel de Kobo jusqu'aux installations de SGS Côte d'Ivoire à Yamoussoukro, où l'ensemble de l'échantillon a été préparé pour l'analyse (code de préparation PRP86/PRP94). Des échantillons de 50 grammes ont ensuite été analysés pour établir la teneur d'or à l'aide d'un essai pyrognostique de 50 g selon la méthode SGS Geochem FAA505. Les procédures AC/CQ pour le programme de forage comprennent l'insertion d'un standard certifié tous les 20 échantillons, d'un blanc tous les 20 échantillons et d'un duplicata tous les 20 échantillons. Tous les échantillons de contrôle AC/CQ ont donné des valeurs dans les limites acceptables.

Examen de l'information technique

L'information scientifique et technique contenue dans le présent communiqué de presse a été examinée et approuvée par Paul Sarjeant, géologue, qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101. M. Sarjeant est président et chef de l'exploitation et administrateur de Kobo.

À propos de Ressources Kobo Inc.

Ressources Kobo est une société d'exploration aurifère axée sur la croissance ayant fait une nouvelle découverte aurifère prometteuse en Côte d'Ivoire, l'un des districts aurifères les plus prolifiques et développés d'Afrique de l'Ouest, et qui compte plusieurs mines d'or de plusieurs millions d'onces d'or. Le projet aurifère Kossou qui appartient exclusivement à la société est situé à environ 20 km au nord-ouest de la capitale de Yamoussoukro et est adjacent à l'une des plus grandes mines d'or de la région dotée d'installations de traitement de premier plan.

La société procède actuellement à des travaux de forage pour révéler la taille et l'échelle potentielles de Kossou sur une distance longitudinale de plus de 9 km d'anomalies géochimiques très prometteuses pour l'or dans le sol, avec d'excellents résultats d'échantillonnage de roches et de tranchées. La société a réalisé environ 5 900 m de forages à circulation inverse et environ 5 400 m de tranchées en 2023 et a débuté de 4 000 m à 5 000 m de forage au diamant en 2024. Une importante minéralisation aurifère a été repérée à trois cibles principales dans un corridor structurel altéré de façon pénétrative, d'une largeur de 300 m et d'une longueur de plus de 2 km, définissant un système aurifère mésothermal potentiellement important.

Les actions ordinaires de Kobo sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « KRI ». Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.koboresources.com.

Mises en garde au sujet des énoncés prospectifs :

Le présent communiqué contient des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Tous les énoncés, à l'exception des énoncés de fait historique, sont des énoncés prospectifs et sont fondés sur des attentes, des prévisions et des projections valables à la date du présent communiqué de presse. Un énoncé qui porte sur des discussions à l'égard des prévisions, des attentes, des estimations, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des rendements futurs (en utilisant souvent, mais pas forcément des termes comme « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est prévu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « projeté », « prévisions », « estimations », « attentes » ou « a l'intention de » ou des variations de ces termes, ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient » ou « devraient » se produire ou être atteints ou « se produiront » ou « seront atteints ») ne sont pas des énoncés de fait historique et peuvent être des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables, comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et les événements futurs et ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter : des incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales et le retard ou l'incapacité à obtenir les approbations du conseil d'administration, des actionnaires ou réglementaires. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. Le lecteur est dont avisé de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs et aux informations prospectives contenus dans le présent communiqué de presse. Kobo n'assume aucune obligation ni responsabilité de mettre à jour les énoncés prospectifs relatifs aux estimations, aux opinions, aux projections ou aux autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

30 avril 2024 à 07:05

