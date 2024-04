Edgio lance Client-Side Protection pour protéger les données des utilisateurs contre les scripts malveillants





Edgio, la plateforme de choix en matière de sécurité, de rapidité et de simplicité périphériques, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa solution de protection côté client. Conçue pour surveiller les scripts et les API côté navigateur afin d'éviter les codes malveillants d'exfiltrer les données sensibles des clients, Edgio Client-Side Protection permet aux équipes d'obtenir une visibilité totale sur les vulnérabilités côté client, d'obtenir un contrôle total sur toutes les ressources primaires et tierces et de satisfaire aux dernières exigences en matière de conformité.

La norme PCI DDS (Payment Card Industry ? Data Security Standard) v4.0 englobe les normes mondiales les plus récentes en matière de protection des données de paiement contre les cyberattaques sophistiquées. La norme PCI DSS v4.0 illustre les besoins les plus récents du secteur des paiements à mesure que les menaces évoluent, notamment les attaques préjudiciables de Magecart, un type de clonage numérique des cartes de crédit. Avec plus de 2 millions de sites Web de skimmers Magecart repérés, les organisations doivent donner la priorité à la protection proactive des données clients en se basant sur une compréhension globale des scripts et des API externes exécutés sur les dispositifs des clients. Grâce à Edgio Client-Side Protection, les organisations qui traitent des données de paiement seront bien positionnées pour obtenir un avantage concurrentiel en adoptant des contrôles de sécurité côté client, avant la date limite de mars 2025 de la norme PCI DSS 4.0.

Edgio Client-Side Protection permet aux organisations de sécuriser les données critiques des clients et de rationaliser les processus de conformité. Grâce à une découverte et une surveillance continues, la solution inventorie toutes les ressources côté navigateur et tous les appels API, qu'ils s'agisse de propriétaires ou de tiers, offrant ainsi une gestion simplifiée à partir d'une interface intuitive pour atténuer les scripts malveillants. La solution d'Edgio est unique car elle offre un double mode d'exécution continu qui permet aux équipes de tester plusieurs politiques de sécurité du contenu pour leur site Web en mode audit, tout en appliquant les directives de protection côté client existantes en mode production. Cette capacité permet aux équipes de mettre en place rapidement de nouvelles politiques sans risquer d'altérer les fonctionnalités de base de l'application.

« Edgio Client-Side Protection est fière d'offrir un inventaire complet et un rapport en temps réel de tous les scripts côté client, ce qui permet aux équipes de sécurité d'enquêter sur les menaces avec une facilité et une puissance sans précédent », a déclaré Ajay Kapur, CTO d'Edgio. « Edgio Client-Side Protection prend en charge les dernières exigences de conformité et s'attaque à l'une des plus grandes menaces touchant les sites de commerce électronique. Il s'agit du tout dernier récent ajout d'Edgio à la solution holistique et multicouche Web Application & API Protection (WAAP), qui offre une protection complète contre les violations de données en temps réel ».

Client-Side Protection est un composant essentiel de la protection holistique des applications Web et des API d'Edgio (WAAP), une solution de sécurité multicouche construite sur un réseau mondial et dotée d'une capacité de plus de 250 Tbps et plus de 300 points de présence (PoP). Les WAAP d'Edgio offre des composants intégrés permettant une défense complète, notamment Web Application Firewall (WAF), Advanced Bot Management, Layer 3-7 DDoS Protection, et API Security.

Edgio (NASDAQ : EGIO) aide les entreprises à fournir des expériences et du contenu en ligne plus rapidement, en toute sécurité et avec plus de contrôle. Notre réseau mondial périphérique, convivial pour les développeurs et associé à nos solutions d'applications et de médias entièrement intégrées, constitue une plateforme unique pour la diffusion de sites Web et de contenus en continu qui soient performants et sécurisés. Grâce à cette plateforme entièrement intégrée et dotée de services périphériques de bout en bout, les entreprises peuvent diffuser du contenu plus rapidement et en toute sécurité, ce qui leur permet d'augmenter leur chiffre d'affaires, d'accélérer le travail de leurs équipes et de réduire leurs coûts. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site suivant edg.io et suivez-nous sur X (ex-Twitter), LinkedIn et Facebook.

