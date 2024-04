Le gouvernement fédéral investit dans la rénovation de la salle communautaire Wawiskas à Bella Bella





BELLA BELLA, BC, le 25 avril 2024 /CNW/ - Des travaux de rénovation indispensables seront effectués à la vieille salle communautaire Wawiskas grâce à un investissement conjoint de plus de 3 millions de dollars du gouvernement fédéral, alloué dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs, et du conseil tribal Heiltsuk.

Annoncé par le ministre Jonathan Wilkinson et Dawn Hall, conseillère tribale Heiltsuk, ce projet consiste à rénover la salle communautaire pour en faire un lieu de rassemblement sûr et positif pour les années à venir.

La salle communautaire Wawiskas fait partie intégrante de la vie du peuple Heiltsuk. Les membres de la communauté s'y rassemblent pour toutes sortes d'événements, dont des activités récréatives et culturelles. Ce projet consiste à rénover l'enveloppe du bâtiment, la toiture, les fenêtres et les toilettes, ainsi qu'à installer de nouveaux systèmes de CVC, de ventilateurs récupérateurs de chaleur (VRC) et d'éclairage à DEL.

Grâce aux améliorations écologiques et à d'autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

Citations

« Notre gouvernement s'est engagé à investir dans des projets qui soutiennent la modernisation d'installations communautaires afin qu'elles deviennent plus écoénergétiques et qu'elles continuent d'être des lieux de rassemblement accueillants pour les années à venir. Grâce à ces travaux de rénovation, la salle communautaire W?áwískas continuera d'être un lieu sûr et positif où l'on offrira des services éducatifs, récréatifs, sociaux et culturels au peuple Heiltsuk. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre salle communautaire est importante pour notre peuple, puisqu'elle met en lumière l'importance que nous accordons à la famille. C'est là que nous nous réunissons et que nous nous soutenons les uns les autres. Nous sommes un peuple rassembleur et festif, et notre salle communautaire nous permet de nous réunir pour toutes sortes d'occasions. C'est une tradition que notre peuple maintient depuis la construction de la salle en 1968. Les souvenirs et les événements marquants sont nombreux, et nous savons qu'il est important de les préserver pour les générations futures. »

Dawn Hall, conseillère tribale Heiltsuk

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 2 998 826 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) et le Conseil tribal Heiltsuk fournit 32 759,49 $.

Ces améliorations devraient permettre de diminuer la consommation d'énergie de l'installation d'environ 77,4 % et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 127 tonnes par année.

Le programme BCVI a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada . Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques.

. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs est maintenant fermé.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-bc-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

25 avril 2024 à 14:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :