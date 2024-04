D'excellents résultats financiers 2023 pour Beneva, la plus grande mutuelle d'assurance au Canada





QUÉBEC, le 25 avril 2024 /CNW/ - Beneva présente d'excellents résultats financiers 2023, une année marquée par l'intégration complète des affaires des deux organisations d'origine. La plus grande mutuelle d'assurance au Canada se distingue d'ores et déjà par ses réalisations et son leadership tout en étant moderne, performante et soucieuse de son milieu de vie.

Faits saillants au 31 décembre 2023

Résultat net consolidé de 271,5 millions de dollars, en hausse de 149 %

Rendement de l'avoir consolidé de 8,1 %

Actif de 25,2 milliards de dollars

Capitaux propres de 3,5 milliards de dollars

Ratio de solvabilité de 141 %

« Ces résultats financiers démontrent que Beneva se taille une place de choix sur un marché très compétitif. Notre entreprise dispose de solides fondations sur lesquelles nous bâtissons son avenir, » affirme Jean-François Chalifoux, président et chef de la direction de Beneva. « Aussi, plusieurs innovations ont été mises en place au cours de 2023 afin de se positionner avantageusement et d'améliorer l'efficacité du service aux membres, aux clients et aux partenaires. »

Les nouvelles affaires en assurance se chiffrent à environ 533 millions de dollars, tandis que les volumes d'affaires d'assurance ont atteint 6,6 milliards de dollars, en hausse de 8,0 % par rapport à l'année précédente, ce qui confirme sa position de plus important assureur au Québec. Les nouvelles affaires en services financiers ont été de 1,4 milliard de dollars pour un volume de 11,9 milliards de dollars, en hausse de 10 % par rapport à l'année précédente.

Des premières notes de crédit pour Beneva

Un fait marquant de 2023 est l'obtention des toutes premières notes de crédit de Beneva. En effet, l'agence de notation A.M. Best a accordé la note de solidité financière « A (excellent) » à Beneva inc. et à ses filiales d'assurance de dommages au terme de sa rigoureuse analyse. Les notes accordées par A.M. Best confirment les solides fondations sur lesquelles Beneva est bâtie.

Ensemble vers un monde durable

En plus du bilan de responsabilité sociale qu'elle diffuse annuellement et en cohérence avec son engagement d'atteindre un bilan « zéro émission nette », Beneva a publié cette année son premier rapport sur les engagements climatiques. L'entreprise n'a pas seulement adopté des cibles, elle a pris position : elle veut s'investir dans le bien-être global des gens tout en accélérant une transition juste, vers un monde plus vert, inclusif et résilient.

Le rapport annuel de Beneva est disponible sur la page Informations financières et son rapport sur les engagements climatiques à la page Responsabilité sociale.

À propos de Beneva

Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients. Elle compte sur plus de 5 500 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s'ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif de 25,2 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est à Québec. Pour plus d'information, rendez-vous sur beneva.ca.

25 avril 2024 à 14:00

