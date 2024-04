Farcana lance Gateway : Showdown - Le test d'essai public débutera le 30 avril avec une cagnotte de 1 000 000 de jetons utilitaires $FAR !





Farcana, le jeu de tir à héros compétitif et en équipe très attendu, annonce Gateway : Showdown, un événement de test d'essai public se déroulant du 30 avril au 4 mai 2024. Ce test constitue une opportunité cruciale permettant à Farcana de recueillir les précieux commentaires des joueurs, de présenter la dernière version du jeu avant son lancement officiel et d'accorder aux joueurs la chance de remporter une partie de la cagnotte valant 1 000 000 de jetons $FAR.

Gateway : Showdown accueille tous les aspirants héros leur accordant un processus d'enregistrement conçu pour être simple et accessible. Les joueurs peuvent se rendre sur le site électronique officiel de Farcana à l'adresse https://www.farcana.com pour télécharger le réseau client-serveur, créer un compte et s'enregistrer automatiquement au test d'essai. Chaque match joué pendant l'événement contribuera à leur classement final. Les participants peuvent comprendre soit des joueurs individuels soit des équipes allant jusqu'à quatre membres.

Gateway : Showdown va au-delà de la compétition traditionnelle basée sur le nombre de victimes, avec un tout nouveau mode de jeu : Escort. L'équipe attaquante tentera de pousser la charge utile jusqu'à la zone d'apparition de l'équipe en défense, tandis que les défenseurs essaieront de les arrêter net. De plus, les joueurs se lanceront dans une série de missions tout au long de l'événement, encourageant des styles de jeu variés et récompensant les contributions stratégiques. La réussite des missions permet d'obtenir des Particules, une ressource en jeu qui sert de principal indicateur pour suivre la progression des joueurs et déterminer leur classement.

Chaque joueur commence Gateway : Showdown non classé. En réalisant des performances exceptionnelles et en accumulant des Particules, les joueurs peuvent gravir progressivement le classement, dans le but de remporter une partie de l'impressionnante cagnotte valant 1 000 000 de jetons $FAR.

En prévision du test de Gateway : Showdown, le site électronique et la plateforme de jeu de Farcana font peau neuve, offrant une expérience utilisateur simplifiée et visuellement attrayante. Les joueurs peuvent s'attendre à une interface intuitive et fluide lorsqu'ils plongeront dans l'univers de Farcana.

Pour de plus amples informations et pour vous enregistrer au test de Gateway : Showdown, veuillez consulter le lien suivant : sur https://www.farcana.com. Farcana a hâte d'accueillir les joueurs dans les arènes animées de Mars et de façonner ensemble l'avenir du jeu de tir compétitif à héros.

Pour en savoir plus sur Farcana et le studio, veuillez consulter le lien suivant : https://www.farcana.com/company.

