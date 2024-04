Honda mettra en place la première chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques complète du Canada, créant ainsi des milliers d'emplois en Ontario





ALLISTON, ON, le 25 avril 2024 /CNW/ - Qu'il s'agisse de l'extraction des minéraux critiques ou de la fabrication d'automobiles et de batteries, les entreprises et les travailleurs du Canada attirent des investissements sans précédent qui contribuent à maintenir et à créer des emplois, à faire croître notre économie et à garder notre air pur. Au cours des quatre dernières années, les fabricants d'automobiles et de batteries ont annoncé des investissements de plus de 31 milliards de dollars dans la fabrication de véhicules électriques à travers le Canada. Ils recherchent un partenaire fiable qui possède des talents de calibre mondial, et c'est exactement ce que nous avons à offrir.

Et le monde le remarque.

Le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, ont salué aujourd'hui l'important investissement de quelque 15 milliards de dollars annoncé par Honda Canada pour créer en Ontario la toute première chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques complète du Canada.

Dans le cadre de ce projet de grande envergure, quatre nouvelles usines de fabrication seront créées en Ontario. Honda construira une usine de montage de véhicules électriques innovatrice et de calibre mondial - la première en son genre pour Honda Motor Co., Ltd. - ainsi qu'une nouvelle usine de fabrication de batteries autonomes dans ses installations d'Alliston, en Ontario. Enfin, pour compléter la chaîne d'approvisionnement, Honda va également construire une usine de traitement de matériaux actifs cathodiques et de précurseurs de matériaux actifs cathodiques, dans le cadre d'une coentreprise avec POSCO Future M Co., Ltd., ainsi qu'une usine de séparateurs, dans le cadre d'une coentreprise avec l'Asahi Kasei Corporation. Lorsqu'elle sera pleinement opérationnelle en 2028, la nouvelle usine de montage aura une capacité de production de 240?000 véhicules par année.

Les investissements de Honda dans la construction d'une usine de montage de véhicules électriques et d'une usine de fabrication de batteries à Alliston permettront de créer plus d'un millier d'emplois bien rémunérés dans le secteur de la fabrication en Ontario. L'usine de traitement de matériaux actifs cathodiques et de précurseurs de matériaux actifs cathodiques et l'usine de séparateurs, quant à elles, contribueront à créer des milliers d'emplois directs et indirects supplémentaires, en Ontario et à l'échelle du Canada, notamment durant la phase de construction et dans l'ensemble des principaux écosystèmes de fournisseurs de pièces automobiles et de recherche et développement en Ontario.

Cet investissement représente un solide vote de confiance dans les travailleurs hautement qualifiés, les économies fortes et les environnements commerciaux concurrentiels du Canada et de l'Ontario.

Le secteur de l'automobile du Canada, qui stimule l'innovation et crée de bons emplois pour la classe moyenne, est un moteur de croissance économique. Avec la demande pour les véhicules électriques qui ne cesse de croître, nous attirerons encore plus d'investissements. Ainsi, nos industries de l'automobile, de la fabrication de batteries et de la production de matériaux de batterie seront parmi les chefs de file mondiaux dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques, et elles contribueront à la croissance économique et à la création d'opportunités, aujourd'hui et pour les générations à venir.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui changera le visage du secteur canadien de la fabrication. L'investissement de Honda est un vote de confiance envers le Canada, les travailleurs canadiens de l'automobile et tout le secteur de l'automobile du Canada. Ensemble, nous créons des emplois bien rémunérés, nous faisons croître notre économie et nous gardons notre air pur. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« L'investissement sans précédent de 15 milliards de dollars annoncé aujourd'hui par Honda donne suite à la promesse de notre gouvernement de relancer notre secteur manufacturier dans le cadre de notre plan visant à reconstruire l'économie de l'Ontario, en créant des milliers d'emplois syndiqués bien rémunérés et en offrant des avantages économiques aux travailleurs et aux familles de l'ensemble de la province. De l'abondance de nos minéraux critiques dans la région du Cercle de feu à notre main-d'oeuvre hautement qualifiée, l'Ontario a tout ce qu'il faut pour se doter des emplois de l'avenir, en tant que leader mondial de la fabrication de véhicules électriques, et offrir de meilleurs emplois et des salaires plus élevés à nos travailleurs de renommée mondiale. »

-- L'hon. Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

« Le Canada dispose des travailleurs talentueux, des matières premières, de l'électricité propre et des capacités de production spécialisées nécessaires à la construction de véhicules électriques. L'annonce d'aujourd'hui ? l'investissement le plus important réalisé par Honda en Amérique du Nord ? vise à saisir l'occasion que cela représente, au profit des travailleurs canadiens. Nous bâtissons l'avantage canadien dans le domaine des véhicules électriques en instaurant un écosystème complet pour la chaîne d'approvisionnement, depuis les matières premières jusqu'à la fabrication des batteries en passant par l'assemblage de voitures. Ce faisant, nous nous assurons que les travailleurs en profitent dès aujourd'hui et pour les décennies à venir. »

-- L'hon. Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« En cette période où le monde se tourne vers des véhicules plus durables, le Canada saisit l'occasion de se placer parmi les chefs de file mondiaux dans la fabrication des voitures de demain. Cet investissement sans précédent de Honda témoigne de l'attrait et de la compétitivité du contexte commercial au Canada. Avec sa main-d'oeuvre hautement qualifiée, son énergie propre, son abondance de minéraux critiques, son accès aux marchés et son écosystème de véhicules électriques en plein essor, le Canada possède tout ce dont les entreprises comme Honda ont besoin pour croître. »

-- L'hon. François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« L'investissement sans précédent de Honda, auquel nous travaillons depuis plusieurs années, représente un vote de confiance dans le statut de l'Ontario en tant que chef de file mondial de la production et de la mise au point de véhicules électriques, de batteries et de matériaux de batterie. Alors que notre province continue de construire une chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques de bout en bout et entièrement intégrée, l'investissement de Honda jouera un rôle essentiel dans l'avancement des technologies innovatrices qui définiront l'avenir de la conception automobile, tout en garantissant des milliers d'emplois bien rémunérés aux travailleurs d'Alliston et de l'ensemble de la province. Merci, Honda, d'avoir choisi l'Ontario. »

-- L'hon. Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario

« Honda of Canada Manufacturing possède l'une des meilleures usines de fabrication automobile au monde et, depuis près de quarante ans, notre travail est guidé par la détermination, l'innovation et une volonté inébranlable d'évoluer. L'annonce d'aujourd'hui représente un investissement sans précédent d'un constructeur dans l'industrie automobile canadienne. Elle témoigne du savoir-faire de nos collaborateurs sectoriels hautement qualifiés, qui ont acquis une réputation mondiale d'excellence en matière de fabrication, et démontre que Honda reconnaît l'attrait à long terme de l'écosystème de fabrication de véhicules électriques du Canada. »

-- Jean Marc Leclerc, président et chef de la direction, Honda Canada

Faits saillants

Dans le Budget 2024, le gouvernement fédéral a annoncé son intention d'instaurer un nouveau crédit d'impôt de 10 % à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques afin d'attirer des investissements dans au moins trois segments de la chaîne d'approvisionnement : l'assemblage de véhicules électriques. la production de batteries pour les véhicules électriques. la production de matériaux actifs cathodiques.





Le nouveau crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques est le sixième crédit d'impôt à l'investissement majeur du gouvernement. Il vient compléter le crédit d'impôt de 30 % à l'investissement dans la fabrication de technologies propres. Le gouvernement entend accorder en priorité tous les principaux crédits d'impôt à l'investissement.

On estime que les nouveaux investissements de Honda dans les segments admissibles de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques pourraient bénéficier d'un soutien fédéral de l'ordre de 2,5 milliards de dollars grâce aux deux crédits d'impôt proposés, soit le crédit d'impôt à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques et le crédit d'impôt à l'investissement dans la fabrication de technologies propres.

Le gouvernement de l' Ontario soutiendra ces segments à hauteur de 2,5 milliards de dollars par le biais de diverses mesures incitatives directes et indirectes.

soutiendra ces segments à hauteur de 2,5 milliards de dollars par le biais de diverses mesures incitatives directes et indirectes. Les travaux préparatoires à l'implantation des nouvelles usines de Honda à Alliston devraient s'achever dans six mois, et l'entreprise pourra alors fournir plus de détails. Honda, le gouvernement du Canada et le gouvernement de l' Ontario travaillent en collaboration à l'appui de ce projet.

devraient s'achever dans six mois, et l'entreprise pourra alors fournir plus de détails. Honda, le gouvernement du et le gouvernement de l' travaillent en collaboration à l'appui de ce projet. La chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques complète que propose Honda comportera une nouvelle usine de traitement de matériaux actifs cathodiques et de précurseurs de matériaux actifs cathodiques, dans le cadre d'une coentreprise avec le producteur coréen de matériaux pour batteries POSCO Future M Co., Ltd., ainsi qu'une nouvelle usine de séparateurs, dans le cadre d'une coentreprise avec le fabricant de produits chimiques japonais Asahi Kasei Corporation. Ces deux usines seront situées en Ontario , et des annonces seront faites ultérieurement dans les communautés qui les accueilleront.

, et des annonces seront faites ultérieurement dans les communautés qui les accueilleront. Ce projet s'inscrit dans les efforts que déploie Honda pour atteindre la carboneutralité . L'entreprise a l'objectif de ne vendre que des véhicules électriques zéro émission en Amérique du Nord d'ici 2040.

carboneutralité Honda est un chef de file mondial du secteur de l'automobile dont le siège social se trouve à Tokyo , au Japon. L'entreprise a été le premier fabricant d'automobiles japonais à fabriquer des voitures au Canada . Elle a établi Honda Canada en 1969 et a commencé sa production à Alliston , en Ontario , en 1986. Ces installations - les seules où Honda fabrique des voitures au Canada - comprennent actuellement deux usines d'automobiles et une usine de moteurs. Elles ont la capacité de produire plus de 400?000 véhicules et 190?000 moteurs par année. L'entreprise emploie plus de 4?200 personnes à Alliston et a un réseau de plus de 280 concessionnaires d'un bout à l'autre du pays.

Honda Honda Les gouvernements du Canada et de l' Ontario ont déjà investi 131,6 millions de dollars chacun pour aider Honda Canada à réoutiller ses installations de fabrication à Alliston afin d'y construire la prochaine génération de véhicules hybrides électriques.

et de l' ont déjà investi 131,6 millions de dollars chacun pour aider Honda réoutiller Il s'agit du plus récent d'une série d'investissements sans précédent que le Canada a attirés dans sa chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques, de l'extraction minière à la fabrication. Si l'on compte le nouveau projet de Honda , ces investissements s'élèvent maintenant à plus de 46 milliards de dollars depuis 2020. Ils comprennent notamment les suivants : 7 milliards de dollars de Northvolt Batteries North America pour une nouvelle usine de production de batteries pour véhicules électriques à Saint-Basile-le-Grand et à McMasterville , au Québec. 7 milliards de dollars de Volkswagen pour sa première usine de production de batteries pour véhicules électriques à l'étranger, à St. Thomas , en Ontario . Plus de 5 milliards de dollars de Stellantis et de LG Energy Solution afin de créer une coentreprise pour la production de batteries de véhicules électriques à Windsor , en Ontario . 1,8 milliard de dollars de Ford pour la reconversion de son usine de montage à Oakville , en Ontario , en usine de fabrication de véhicules électriques à batterie. 1,5 milliard de dollars d'Umicore pour la construction, dans le canton Loyalist , en Ontario , d'une nouvelle usine carboneutre de calibre mondial spécialisée en fabrication de composantes essentielles de batteries pour véhicules électriques. 1,2 milliard de dollars pour la construction d'une nouvelle usine de production de matériaux pour batteries à Bécancour , au Québec, par un consortium formé de Ford Motor Company et des entreprises coréennes EcoProBM et SK On. 600 millions de dollars pour une usine de traitement de matériaux actifs cathodiques qui sera construite dans le cadre d'une coentreprise entre General Motors et POSCO Future M Co., Ltd . à Bécancour , au Québec.

a attirés dans sa chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques, de l'extraction minière à la fabrication. Si l'on compte le nouveau projet de Honda

Dans le Budget 2023, le gouvernement a annoncé un nouveau crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres, remboursable et pouvant atteindre 30 % des coûts de la machinerie et de l'équipement utilisés pour fabriquer ou transformer des technologies propres et extraire, transformer ou recycler des minéraux critiques clés.

Le secteur canadien de l'automobile fabrique plus de 1,5 million de véhicules chaque année, soit un toutes les 21 secondes. Il offre près de 550?000 emplois directs et indirects, a ajouté 18 milliards de dollars en 2023 au produit intérieur brut du Canada et est l'un des plus importants secteurs d'exportation au pays. Il est solidifié par la présence de cinq fabricants d'automobiles : Stellantis, Ford, General Motors, Toyota et Honda.

et est l'un des plus importants secteurs d'exportation au pays. Il est solidifié par la présence de cinq fabricants d'automobiles : Stellantis, Ford, General Motors, Toyota et Honda. Le secteur des transports est à l'origine d'un quart des émissions au Canada . Le gouvernement s'est donc donné un objectif ambitieux, soit que tous les véhicules vendus au pays soient des véhicules zéro émission d'ici 2035. Cet objectif est accompagné de mesures de soutien qui comprennent des infrastructures de recharge et des incitatifs à l'achat.

. Le gouvernement s'est donc donné un objectif ambitieux, soit que tous les véhicules vendus au pays soient des véhicules zéro émission d'ici objectif est accompagné de mesures de soutien qui comprennent des infrastructures de recharge et des incitatifs à l'achat. Selon les prévisions, les ventes globales de véhicules électriques seront plus de trois fois plus importantes en 2030 qu'en 2023, et le Canada est bien placé pour être un grand joueur de la production de véhicules électriques.

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

25 avril 2024 à 10:53

Communiqué envoyé leet diffusé par :