La nouvelle ère de la transformation numérique : L'IA générative et Laserfiche 12 à la conférence 2024 Empower





La préparation des organisations pour la prochaine phase de transformation numérique axée sur l'IA est à l'ordre du jour de la conférence Empower 2024, organisée par Laserfiche ? le principal fournisseur de solutions SaaS de gestion intelligente de contenu et d'automatisation des processus d'entreprise ? à Las Vegas jusqu'au 25 avril. Laserfiche met en lumière des solutions qui réduisent la complexité et accélèrent la circulation de l'information à travers l'entreprise pour aider les organisations à gérer des quantités croissantes de données.

Les participants à Empower ont eu un aperçu des dernières fonctionnalités de l'IA de Laserfiche, dont la synthèse de documents par l'IA de Laserfiche. Cette nouvelle offre, basée sur l'IA générative, évite le tri fastidieux des documents en générant des résumés concis des documents contenant du texte ou des enregistrements audios transcrits. La synthèse de documents par l'IA de Laserfiche, qui représente une étape dans la vision d'IA de Laserfiche pour changer le lieu de travail, sera disponible dans la prochaine version de Laserfiche Cloud le 30 avril 2024.

« Chez Laserfiche, nous pensons que l'IA aura un impact sur la productivité de nombreux travailleurs du savoir, mais les organisations doivent se dépasser et appliquer l'IA à grande échelle pour obtenir une véritable transformation », a déclaré Michael Allen, CTO de Laserfiche. « Pour aider les organisations à exploiter l'IA à grande échelle, Laserfiche publiera dans les prochains mois des fonctionnalités d'IA générative supplémentaires qui fournissent des données sur les collections de documents, permettant aux utilisateurs d'interroger de manière interactive les documents et d'extraire des connaissances à l'aide d'une interface de langage naturel. »

Les participants ont également eu un aperçu de Laserfiche 12, la toute dernière version de Laserfiche auto-hébergée, qui sera disponible pour les clients en novembre 2024. La dernière mise à jour comprend de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux outils administratifs efficaces qui facilitent la supervision et la gestion des écosystèmes Laserfiche par les administrateurs de Laserfiche, notamment :

Un nouveau concepteur de modèles de métadonnées , qui permet aux utilisateurs de créer rapidement des formulaires personnalisés sans code

, qui permet aux utilisateurs de créer rapidement des formulaires personnalisés sans code Laserfiche Forms traite le mode test , qui permet le déploiement automatisé de solutions groupées

, qui permet le déploiement automatisé de solutions groupées Mise à jour des outils de gestion des identités d'entreprise tools pour améliorer la gouvernance de l'information

pour améliorer la gouvernance de l'information Une nouvelle esthétique pour améliorer la convivialité, avec une interface utilisateur plus claire pour interagir avec les référentiels et les processus d'entreprise.

« Nous sommes ravis d'apporter cette mise à jour importante à nos clients auto-hébergés », a déclaré Justin Pava, responsable produit chez Laserfiche. « Laserfiche 12 permettra à davantage de clients de créer des solutions intuitives et performantes de bout en bout qui apportent une valeur ajoutée à l'entreprise plus rapidement que jamais. »

Pour permettre aux clients de réaliser leurs futurs plans de migration vers le cloud, Laserfiche a introduit l'outil d'évaluation de la préparation à la migration vers le cloud de Laserfiche. Les participants ont pu découvrir en avant-première l'outil d'évaluation, qui devrait être disponible à la fin du mois de mai 2024. L'outil d'évaluation réduit les audits fastidieux et manuels des processus et des flux de travail autrefois nécessaires pour migrer de Laserfiche auto-hébergé vers Laserfiche Cloud. Les évaluations sont produites sous forme de rapports faciles à lire qui peuvent être partagés avec les parties prenantes du projet pour accélérer la planification de la migration et réduire les coûts de service liés au processus de migration.

La session générale comprenait également une présentation de Michael Keithley, leader dans le domaine des technologies centrées sur l'entreprise, qui a discuté de l'impact transformateur de l'IA générative sur le lieu de travail. Enfin, Laserfiche a célébré les lauréats du prix Run Smarter 2024, représentant des organisations du monde entier qui utilisent Laserfiche pour améliorer la productivité, créer des processus innovants et obtenir des résultats commerciaux exceptionnels.

Laserfiche Empower 2024 a proposé plus de 100 sessions, laboratoires pratiques et ateliers axés sur la transformation numérique et permettant aux participants d'utiliser Laserfiche pour travailler plus efficacement. Les participants ont également bénéficié d'opportunités de réseautage, de groupes d'utilisateurs, de contacts avec l'équipe de développement de Laserfiche et de démonstrations en avant-première.

Pour en savoir plus sur Laserfiche Empower ou pour vous inscrire à Empower 2025, consultez le site : empower.laserfiche.com.

À propos de Laserfiche

Laserfiche est le premier fournisseur SaaS de gestion intelligente de contenu et d'automatisation des processus d'entreprise. Grâce à des flux de travail performants, des formulaires électroniques, la gestion de documents et l'analyse, la plateforme Laserfiche® optimise l'exécution des tâches, ce qui permet aux dirigeants de se consacrer à la croissance de l'entreprise.

Laserfiche est une société pionnière en matière de gestion du contenu des entreprises dans un environnement sans papier. Aujourd'hui, son approche de développement axée sur le cloud intègre les innovations dans les domaines de l'apprentissage automatique et l'IA, afin de permettre aux organisations de plus de 80 pays de passer au numérique. Des clients de tous les secteurs d'activité, notamment de l'administration publique, de l'éducation, des services financiers, de la santé et de l'industrie manufacturière, utilisent Laserfiche pour stimuler la productivité, faire évoluer leur activité et offrir des expériences client axées sur le numérique.

Basés dans des bureaux aux quatre coins du globe, les employés de Laserfiche s'engagent à respecter la vision de l'entreprise, consistant à donner aux clients les moyens d'agir, et à inciter les personnes à repenser la manière dont la technologie peut transformer leur quotidien.

25 avril 2024 à 10:35

