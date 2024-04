Nouvelle plateforme de protection CPS : TXOne Networks présente SageOne à Hanovre





TXOne Networks, un chef de file de la sécurité des systèmes cyber-physiques (CPS), présentera SageOne, ou le premier sage, sa nouvelle plateforme de sécurité CPS lors de la Foire de Hanovre du 22 au 26 avril 2024 sur le stand B06 dans le hall 16. Cette console de gestion centrale fournit une vue d'ensemble de la surface d'attaque CPS de l'environnement OT.

Les trois gammes de produits TXOne peuvent être contrôlées de manière centralisée, à savoir Stellar pour la protection des terminaux, Element pour l'inspection de sécurité et Edge pour la défense du réseau. La plateforme offre une sécurité OT intégrée tout au long du cycle de vie des objets à protéger et permet une détection et une réponse éprouvées aux menaces.

SageOne couvre trois domaines centraux :

Gestion de la surface d'attaque CPS : la visibilité est une pierre angulaire de la cybersécurité. Une vision claire de la situation de sécurité globale aide à identifier les points focaux de sécurité dans un environnement OT. SageOne se concentre sur la sécurité opérationnelle en affinant les actifs et en éclairant les informations de sécurité de divers contrôles.

Pour atteindre cet objectif, la plateforme comprend les éléments clés suivants :

La veille des menaces est synonyme de collecte, analyse et application des connaissances sur les menaces potentielles et existantes contre un CPS. Le service Threat Research de TXOne mène un grand nombre d'enquêtes sur les vulnérabilités des dispositifs et protocoles des systèmes de contrôle industriel (ICS). Il analyse les logiciels malveillants et les rançongiciels en relation avec les menaces de la technologie opérationnelle (OT). Ces informations peuvent également provenir de diverses autres sources : données accessibles au public, rapports de l'industrie et informations sur le secteur privé.

SageOne se concentre sur l'analyse des comportements inattendus et des menaces inconnues. Les événements suspects sont identifiés en comparant la télémétrie de terminal et de réseau dans le moteur XDR (Extended Detection and Response) natif OT. La plateforme combine ainsi des technologies avancées avec une interface intuitive pour assurer la protection des infrastructures critiques. Pour assurer une gestion fiable de la surface d'attaque CPS, SageOne offre également une visibilité centrée sur les actifs afin de fournir une vue complète sur tout appareil se trouvant dans le réseau. De plus, SageOne priorise l'analyse de la surface d'attaque et formule des recommandations.

Afin d'assurer une réponse rapide aux menaces, SageOne émet des alertes précoces de comportement suspect dans le réseau dans le cadre de l'orchestration de la détection et de la réponse aux menaces CPS à l'aide d'une analyse par télémétrie croisée.

La protection intégrée du cycle de vie protège les appareils et les systèmes pendant toute leur durée de vie. La gestion centralisée des solutions de sécurité et la défense unifiée dans une même plateforme y contribuent, ce qui se traduit par une rentabilité élevée. Avec SageOne, TXOne Networks souligne son engagement en faveur de la sécurité et de la fiabilité CPS et promeut sans relâche le développement de la sécurité OT.

Venez rencontrer l'équipe TXOne Networks au Hannover Messe du 22 au 26 avril 2024 sur le stand B06 dans le hall 16.

À propos de TXOne Networks

TXOne Networks fournit des produits de sécurité OT qui garantissent la fiabilité et la sécurité des systèmes de contrôle industriels et des environnements technologiques opérationnels grâce à la méthodologie OT Zero Trust. TXOne Networks travaille avec les principaux fabricants industriels et opérateurs d'infrastructures critiques pour développer des approches pratiques et rentables en matière de défense OT. TXOne Networks propose à la fois des produits basés sur le réseau et les terminaux pour sécuriser les réseaux OT et les périphériques critiques en temps réel et avec une grande profondeur de sécurité. www.txone.com

25 avril 2024 à 10:10

