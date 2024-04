Infobip devient fournisseur partenaire de logiciels indépendant d'Oracle





Infobip, plateforme mondiale de communication dans le cloud et membre de l'Oracle Partner Network (OPN), a annoncé aujourd'hui avoir renforcé sa relation avec Oracle en devenant fournisseur partenaire de logiciels indépendant Oracle (ISV) ayant accès à Oracle Integration Cloud.

Les entreprises utilisant n'importe quelle solution Oracle peuvent accéder à la plateforme omnicanale d'Infobip via Oracle Cloud Marketplace (OCM). Elles peuvent rapidement orchestrer des interactions puissantes, contribuer à accroître la satisfaction des clients, stimuler les ventes et améliorer les performances des campagnes.

Oracle Cloud Marketplace est un guichet unique pour les clients d'Oracle à la recherche d'applications et de services professionnels fiables offrant des solutions uniques, y compris celles se fondant sur Oracle Fusion Cloud Applications.

Les canaux de communication d'Infobip permettront aux entreprises d'offrir des expériences conversationnelles dans de nombreux secteurs, notamment les services bancaires et financiers, la vente au détail et le commerce électronique, ainsi que l'hôtellerie et les loisirs. Grâce à la collaboration d'Infobip, les utilisateurs d'Oracle obtiendront des informations sur les clients, ce qui leur permettra d'ajuster les stratégies de campagne et d'entretenir les prospects à chaque étape du processus d'achat.

« Oracle s'est engagé à fournir des solutions de pointe en matière d'expérience client qui aident nos clients internationaux, qu'il s'agisse d'entreprises ou de consommateurs, à utiliser les données de manière plus intelligente afin d'améliorer de manière significative les engagements qu'ils ont avec leurs clients », déclare Stephen Streich, vice-président de groupe de la gestion des produits d'Oracle Marketing. « Notre collaboration avec Infobip permettra à nos clients d'accéder aux dernières solutions de communication pour les aider à continuellement créer de la valeur. »

Infobip a entamé sa collaboration avec Oracle en 2018 en tant que membre de l'OPN. Les solutions d'Infobip ont aidé les entreprises à fournir des messages personnalisés et omnicanaux et à entretenir les relations avec les clients sur WhatsApp, Viber et SMS. Plus de 18 milliards d'interactions ont été gérées à travers 65 clients grâce à ces intégrations jusqu'à présent.

Veselin Vukovi?, vice-président mondial pour les alliances stratégiques et les partenariats chez Infobip, déclare : « Grâce à la possibilité d'intégrer notre plateforme de communication omnicanale complète dans n'importe quelle solution Oracle, disponible via Oracle Cloud Marketplace, nous pouvons aider les entreprises, quel que soit leur secteur ou leur cas d'utilisation, à créer des expériences conversationnelles qui augmentent les conversions, stimulent les ventes et fidélisent. »

À propos d'Infobip

Infobip est une plateforme mondiale de communication cloud qui permet aux entreprises de créer des expériences connectées à toutes les étapes du parcours client.

25 avril 2024

