Coveo se joint à l'Alliance MACH, permettant à un plus grand nombre d'entreprises de tirer profit de la meilleure technologie d'IA composable pour répondre aux attentes en constante évolution des clients et générer de la valeur commerciale





MONTRÉAL et LONDRES et SAN FRANCISCO, 25 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coveo (TSX:CVO), le chef de file de plateformes d'IA qui apporte la recherche IA et l'IA générative à chaque point de l'expérience à travers l'entreprise, permettant des expériences numériques personnalisées remarquables et qui stimulent les résultats d'affaires, a annoncé aujourd'hui qu'elle s'est jointe à l'Alliance MACH, le groupe d'entreprises technologiques indépendantes qui se consacre à la défense d'écosystèmes technologiques ouverts, les meilleurs de leur catégorie. Son inclusion dans l'Alliance MACH reconnaît la force de Coveo en matière d'IA et de plateforme composable, répondant aux normes MACH de la technologie moderne basée sur les microservices, API-first, SaaS cloud-native, et headless.

Aujourd'hui, les gens s'attendent à ce que leur parcours numérique soit adapté à leurs besoins individuels et transparent sur plusieurs canaux et points de contact. Une stratégie MACH permet aux entreprises de répondre à ces attentes en adoptant une architecture composable moderne, basée sur le cloud, et un écosystème technologique de premier ordre, offrant l'agilité dont les leaders numériques ont besoin pour rester pertinents au fur et à mesure que les besoins des clients évoluent. Au lieu d'utiliser une technologie unique, l'architecture MACH donne aux entreprises la liberté de choisir parmi les meilleurs outils disponibles sur le marché aujourd'hui et de fournir une structure qui facilite l'ajout, le remplacement ou la suppression de technologies à l'avenir. Les entreprises ont ainsi la possibilité de s'améliorer grâce à un développement agile pour soutenir la croissance, la compétitivité et répondre à l'évolution des besoins de l'entreprise. Cela permet également aux entreprises d'exploiter les technologies modernes en assemblant la combinaison parfaite de solutions pour s'adapter au marché d'aujourd'hui.

« C'est une étape naturelle pour nous de nous joindre à l'Alliance MACH, car nous soutenons leur mission qui consiste à favoriser des expériences numériques remarquables grâce à une technologie d'entreprise ouverte et connectée », a déclaré Lisa Grayston, directrice générale du commerce chez Coveo. « Nous avons travaillé avec de grandes entreprises mondiales pour leur permettre de tirer parti de notre technologie de pointe pour la recherche hybride d'IA, les recommandations d'IA, et maintenant la réponse générative pour offrir les expériences auxquelles les gens s'attendent à chaque étape de leur parcours numérique, et nous constatons des résultats significatifs. En rejoignant l'Alliance MACH, nous reconnaissons que la plateforme CoveoTM, avec ses intégrations prêtes à l'emploi et son support pour l'architecture MACH ouverte, peut être adoptée en toute confiance pour répondre aux attentes changeantes des clients - et offrir une valeur commerciale. »

En tant qu'entreprise certifiée MACH, les entreprises peuvent être assurées que Coveo respectera les principes de l'Alliance MACH dans les cas d'utilisation du commerce, des services, du lieu de travail et des sites Web, ce qui permet aux entreprises de moderniser leur pile technologique au fur et à mesure que leurs besoins évoluent. Ces principes d'architecture et de développement permettent à Coveo d'offrir des expériences individualisées, fiables et connectées dans chaque interaction à travers de multiples canaux, améliorant ultimement l'expérience des clients et des employés et ayant un impact impressionnant sur les résultats de l'entreprise.

« L'inclusion de Coveo dans l'Alliance MACH est un excellent ajout à notre alliance », a déclaré Casper Rasmussen, président de l'Alliance MACH. « La puissance de leur plateforme, évidente à travers leur approche « best-of-breed », s'aligne bien avec nos valeurs. Leur inclusion reflète l'importance croissante des technologies MACH. Nous souhaitons la bienvenue à Coveo. »

Pour en savoir plus sur les normes de certification MACH, cliquez ici.

À propos de Coveo

Nous croyons fermement que l'avenir est entreprise-à-personne. Que les expériences sont aujourd'hui la ligne de front de la concurrence, un facteur de réussite ou d'échec pour chaque entreprise. Nous croyons aussi que des expériences remarquables améliorent non seulement la satisfaction des utilisateurs, mais génèrent également des gains significatifs pour les entreprises. C'est ce que nous appelons l'avantage de l'expérience IA - le degré auquel le contenu, les produits, les recommandations et les conseils présentés à une personne en ligne s'alignent avec ses besoins, ses intentions, ses préférences, son contexte et son comportement, se traduisant par des résultats d'affaires exceptionnels.

Pour réaliser cet avantage de l'expérience IA à l'échelle, les entreprises ont besoin d'une infrastructure robuste, centrale et composable, capable d'unifier le contenu en toute sécurité et de fournir une recherche, des recommandations, une véritable personnalisation et des expériences génératives de confiance à chaque point de contact avec chaque client, partenaire et employé.

Coveo se consacre à apporter cet avantage à chaque point d'expérience, en utilisant des données puissantes et des modèles d'IA robustes pour transformer l'entreprise dans les domaines du commerce électronique, du service à la clientèle, du site Web et du lieu de travail.

La plateforme Coveo est certifiée ISO 27001, conforme à la norme HIPAA, conforme à la norme SOC2, et résiliente à 99.999% SLA en termes d'accords de niveau de service. Nous sommes un partenaire Salesforce Summit ISV, une application approuvée par SAP® (SAP Endorsed App) et un partenaire Adobe Gold.

Coveo est une marque déposée de Coveo Solutions Inc.

25 avril 2024 à 09:15

