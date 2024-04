Trouver un juste équilibre : Le Canada annonce une pêche à l'appât du maquereau





OTTAWA, ON, le 25 avril 2024 /CNW/ - Le maquereau fait partie intégrante de l'écosystème océanique, et est essentiel à la prospérité des pêches dans toute la région. Le gouvernement du Canada prend des mesures décisives pour reconstituer ce stock, ayant connu d'importants déclins au cours des dernières années, afin que les pêches qui dépendent du maquereau puissent continuer de prospérer pour les générations à venir.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, et le secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Mike Kelloway, ont annoncé l'ouverture d'une pêche à l'appât à usage personnel du maquereau de 470 tonnes (t) dès ce printemps, ainsi que la fermeture continue de la pêche commerciale au maquereau, dans le Canada atlantique et au Québec pour la saison 2024.

Le quota de 470 t associé à la pêche à l'appât du maquereau de 2024 sera réparti en deux parts égales. En libérant le quota de cette façon, les pêcheurs de différentes régions auront un accès équitable au maquereau pendant la migration du stock dans les eaux du Canada atlantique et du Québec.

Les poissons pêchés en vertu d'un permis de pêche à l'appât sont destinés à un usage personnel, et ne peuvent être vendus, échangés ou troqués. Cette pêche à l'appât du maquereau aidera les titulaires de permis à s'approvisionner en appâts pour leurs autres pêches, et ce sans compromettre le rétablissement du stock qui se poursuit.

Le Ministère continue d'être fermement optimiste quant à la possibilité de reconstituer le stock de maquereau, et demeure déterminé à appuyer la réouverture éventuelle de la pêche commerciale au maquereau.

Citations

« Depuis des générations, les pêcheurs ont toujours été nos yeux et nos oreilles en mer, et notre gouvernement reconnait toute leur expertise. L'annonce d'aujourd'hui vise vraiment à assurer un juste équilibre entre la nécessité de protéger la ressource, d'équiper nos pêcheurs avec les appâts dont ils ont besoin, et d'obtenir des données récentes sur le terrain, ce qui ne peut que mieux éclairer les prochaines étapes de cette pêche, si vitale pour nos communautés côtières. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Je sais que la fermeture de la pêche commerciale au maquereau n'a pas été facile pour les pêcheurs qui dépendent de ce stock, incluant dans ma propre communauté de Cape Breton--Canso, en Nouvelle-Écosse. J'ai bon espoir que l'ouverture de cette pêche à l'appât, bien que modeste, envoie un signal optimiste à nos communautés de pêcheurs à l'effet que la reconstitution du stock va dans la bonne direction. »

Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

La pêche du maquereau à des fins alimentaires, sociales et rituelles pour les communautés des Premières Nations restera ouverte. La pêche récréative demeurera également ouverte, mais sera assujettie à la limite quotidienne de 20 maquereaux, réglementée depuis 2021.

L'exemption de 20 t concernant les appâts pour la pêche du thon rouge et l'allocation d'échantillonnage scientifique de 20 t seront également maintenues en 2024.

Un plan de reconstitution du maquereau a été élaboré par Pêches et Océans Canada (MPO), en consultation avec des intervenants et des partenaires autochtones, et sera publié sur le site Web du MPO au cours des prochaines semaines. Ses objectifs visent à : promouvoir une trajectoire de croissance positive du stock sur une période de projection de deux ans améliorer la surveillance du stock améliorer les mesures visant à réduire la mortalité après les rejets améliorer les connaissances scientifiques, et l'utilisation du savoir autochtone accroître la coopération et la coordination bilatérales avec les États-Unis offrir des possibilités de pêche tout en reconstituant le stock

(MPO), en consultation avec des intervenants et des partenaires autochtones, et sera publié sur le site Web du MPO au cours des prochaines semaines. Ses objectifs visent à : En 2024, le MPO continuera de collaborer avec les pêcheurs du Canada atlantique et du Québec afin de recueillir des données pour l'évaluation du maquereau en cours. De cette façon, il s'assure de disposer des meilleures données scientifiques possibles pour orienter les décisions futures.

Restez branchés

