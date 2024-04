Ricoh lance le premier tableau de bord de la durabilité des services pour favoriser la réduction des émissions de carbone





En association avec Watershed, Ricoh permettra aux entreprises de mesurer, d'évaluer et de réduire leurs émissions de carbone de portée 3

EXTON, Pa., le 25 avril 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'entreprise Ricoh USA, Inc. a annoncé le lancement d'un tableau de bord de la durabilité des services, le premier outil de ce genre, conçu pour permettre à ses clients de mesurer les données sur les émissions associées aux services numériques de Ricoh, de produire des rapports à leur égard ainsi que d'agir en fonction d'elles. Ce tableau de bord fait appel à une technologie et à une expertise à la fine pointe pour relever l'un des plus importants défis auxquels les organisations sont confrontées aujourd'hui : la réduction des émissions liées aux fournisseurs. Cette nouvelle offre s'appuie sur le portefeuille de solutions axées sur la transformation numérique de Ricoh.

Les émissions des fournisseurs indirects, que l'on nomme les émissions de portée 3, peuvent compter pour plus de 80 % du total des émissions de carbone dans plusieurs entreprises. C'est pourquoi ces organisations doivent impérativement réduire ce type d'émissions pour atteindre leurs objectifs de durabilité et pour respecter les exigences de conformité réglementaire. Le tableau de bord de la durabilité des services de Ricoh comprend l'évaluation approfondie des données de Watershed et offre de l'information axée sur les données liées aux émissions de carbone de toutes les portées. En faisant appel aux données de Watershed, le tableau de bord offre aux clients un aperçu complet des émissions de portée 3 produites dans le cadre de leur partenariat avec Ricoh, notamment des données financières privées et publiques ainsi que des données sur le climat.

« Bien que la gestion des émissions de portée 3 soit essentielle pour les entreprises dévouées à la durabilité, cette tâche était presque impossible à accomplir jusqu'à aujourd'hui, explique Lauren Sallata, directrice générale du marketing, Ricoh Amérique du Nord. Le tableau de bord de la durabilité des services de Ricoh donne aux clients le pouvoir de mesurer, de comprendre et de réduire les émissions dans le but d'entamer le passage vers des services plus durables ainsi que de répondre aux demandes croissantes liées aux réglementations et à la conformité. »

?« Pour bon nombre d'entreprises, la première étape de la décarbonisation est la compréhension profonde de leur empreinte carbone, y compris les émissions issues de leur chaîne d'approvisionnement, explique Jessica Shalek, chef du service de conseil sur le climat, Watershed. Nous saluons l'effort de Ricoh visant à offrir directement à ses clients des données de la chaîne d'approvisionnement. Cet effort permet aux entreprises d'obtenir plus simplement le portrait global de leurs émissions de portées 1 à 3 et de prendre les mesures nécessaires pour les réduire. »

Voici certains des principaux avantages du tableau de bord de la durabilité des services.

Conformité réglementaire : Partout dans le monde, les mesures réglementaires s'intensifient. Le tableau de bord de la durabilité des services permet aux entreprises de répondre aux exigences en constante évolution des organismes réglementaires, notamment l'initiative d'évaluation de la durabilité des entreprises ( Corporate Sustainability Reporting Initiative , CSRI). Puisqu'il facilite la production de rapports publics et crédibles sur les émissions de portée 3, le tableau de bord de la durabilité des services garantit la conformité aux réglementations actuelles et futures.

Le tableau de bord de la durabilité des services génère des recommandations personnalisées selon les fournisseurs, par exemple liées aux sources d'énergie renouvelable, en s'appuyant sur les données sur la durabilité des clients ou des équipes d'approvisionnement. Ces recommandations permettent de grandement réduire les émissions à l'échelle de la chaîne d'approvisionnement et de produire rapidement des rapports sur la réduction pour le public. Visualisation des données et production de rapports : Grâce à des tableaux conviviaux et à des outils de production de rapports personnalisables, le tableau de bord de la durabilité des services permet aux entreprises de facilement suivre leur progrès, transmettre leurs accomplissements et communiquer avec leurs intervenants.

Depuis sa fondation, Ricoh a toujours maintenu un engagement solide à l'égard de la durabilité environnementale. Encore aujourd'hui, l'entreprise maintient cet engagement, puisqu'il solidifie son rôle à titre de leader des services d'information numérique. L'entreprise Ricoh a récemment été nommée chef de file au sein de l'étude Worldwide Sustainability Programs and Services Hardcopy 2023 Vendor Assessment d'IDC Marketscape , qui a souligné les forces de Ricoh à l'égard de la réduction des émissions, de la durabilité à l'échelle du portefeuille, de la réutilisation et du recyclage ainsi que de la gestion de l'impression et des services d'automatisation. Les efforts d'inclusion de Ricoh ont été reconnus dans l'indice mondial de durabilité Dow Jones (DJSI mondial, l'un des indices les plus réputés en matière d'environnement, de société et de gouvernance [ESG]) pour la quatrième année consécutive. De plus, la Cote Or d'EcoVadis a été attribuée à Ricoh pour la dixième année consécutive. EcoVadis, le fournisseur d'évaluations liées à la durabilité des entreprises le plus réputé à l'échelle mondiale, place ainsi Ricoh dans le 5 % des meilleures entreprises évaluées. L'entreprise Ricoh a également obtenu le prix du partenaire ENERGY STAR® de l'année 2024, pour son excellence soutenue , décerné par l'Agence américaine pour la protection de l'environnement (Environmental Protection Agency, EPA). Ce prix témoigne des réalisations de Ricoh dans le cadre de son engagement à long terme, pris il y a plus de 45 ans, envers la protection de l'environnement et de la durabilité sur notre planète.

Pour en savoir plus sur la façon dont Ricoh favorise la durabilité future, visitez la page suivante : https://www.ricoh.ca/fr-CA/.

À PROPOS DE WATERSHED

Watershed est une plateforme sur la durabilité des entreprises. Des organisations comme Airbnb, le Carlyle Group, Everlane, YETI et BBVA font appel à Watershed pour gérer leurs données en matière de climat et d'ESG, pour produire des métriques aux fins d'audits et de production de rapports ainsi que pour favoriser une réelle décarbonisation. Watershed est la plateforme idéale pour les entreprises qui cherchent à réduire leurs émissions, à respecter les exigences de leurs clients et de leurs investisseurs ainsi que les exigences réglementaires, tout en modernisant leurs programmes de durabilité. Les clients de Watershed ont un accès exclusif à des projets préapprouvés et de grande qualité liés au carbone ainsi qu'à des contrats d'achat d'électricité virtuelle novateurs.

| À propos de Ricoh |

Ricoh est un fournisseur de solutions d'impression et d'imagerie ainsi que de services numériques conçus pour appuyer la transformation numérique des milieux de travail et des espaces de travail ainsi que pour optimiser le rendement des entreprises.

Les activités de Ricoh, dont le siège social est situé à Tokyo, sont à la portée de clients répartis dans environ 200 pays et régions et s'appuient sur des connaissances enrichies, des technologies et des capacités organisationnelles développées au cours de ses 85 ans d'histoire. Pour l'exercice financier qui a pris fin en mars 2023, le groupe Ricoh avait des ventes mondiales de 2,134 milliards de yens (environ 16,0 milliards de dollars US).

Chez Ricoh, la mission et la vision consistent à encourager toutes les personnes à s'épanouir grâce au travail en comprenant et en transformant la façon dont elles travaillent pour laisser libre cours à leur potentiel et à leur créativité afin de bâtir un avenir durable.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.ricoh.com.

© 2024 Ricoh USA, Inc. Tous droits réservés. Tous les noms de produits cités sont des marques de commerce de leur propriétaire respectif.

