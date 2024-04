Les entreprises du marché français cherchent à tirer davantage de valeur de Salesforce





Les entreprises du marché français, à la recherche de meilleurs retours sur investissement, se tournent vers des prestataires de services capables de gérer plus efficacement leurs plateformes Salesforce, selon un nouveau rapport de recherche publié aujourd'hui par Information Services Group (ISG) (Nasdaq : III), cabinet de conseil et leader mondial de la recherche technologique.

Le rapport 2024 ISG Provider Lenstm Salesforce Ecosystem Partners pour la France constate que le marché de Salesforce en France a connu une période d'harmonisation, les entreprises du marché français cherchant à optimiser les coûts informatiques et à maintenir les plateformes logicielles plus efficacement. L'inflation élevée, l'augmentation des taux d'intérêt et la morosité des performances économiques ont contraint les clients à réduire leurs coûts et à réétudier leurs investissements dans les projets informatiques.

« Les fournisseurs peuvent aider les entreprises du marché français à tirer le meilleur parti de leurs investissements dans Salesforce de différentes manières », déclare Lyonel Roüast, Partner et President d'ISG SEMEA, basé à Paris. « Ils peuvent gérer les applications, les licences et les mises à jour, offrir une assistance aux utilisateurs et développer des applications commerciales intégrées à d'autres plateformes. »

En réponse aux défis économiques auxquels une grande partie de l'Europe a été confrontée en 2023, les entreprises du marché français sont devenues plus sélectives et conscientes de leurs coûts d'exploitation et de leurs dépenses d'investissement, selon le rapport d'ISG. Elles ont davantage mis l'accent sur l'extraction d'une plus grande valeur des projets récents, la mesure du retour sur investissement et l'amélioration des processus et de l'automatisation, selon le rapport.

De nombreuses entreprises du marché français ont opté pour l'harmonisation des licences et des abonnements dans le cadre d'une stratégie globale d'optimisation des coûts et se sont concentrées sur la révision de leurs vastes et souvent complexes ensembles de licences et d'abonnements Salesforce, selon le rapport d'ISG. Certaines organisations, en particulier les plus grandes, achètent généralement des ensembles de licences et peuvent avoir des coûts redondants en raison du chevauchement des fonctionnalités de certaines plateformes, selon le rapport.

Les principaux fournisseurs ont reconnu ce besoin croissant et ont amélioré leurs offres en fournissant une gestion des licences, en recherchant des synergies et des économies d'échelle, et en se spécialisant dans les architectures multicloud avec des fonctionnalités qui se chevauchent, selon ISG.

« De nombreuses entreprises en France ont atteint le seuil d'harmonisation de leurs projets Salesforce », déclare Jan Erik Aase, partenaire et directeur mondial chez ISG Provider Lens Research. « En adoptant cette période d'ajustement, elles peuvent se positionner pour une plus grande résilience et adaptabilité dans un paysage de marché en constante évolution. »

Le rapport examine également comment l'IA prédictive a gagné en importance en fournissant des informations visant à soutenir le regroupement des clients, la probabilité de conversion des prospects et les offres hyper-personnalisées.

Pour en savoir plus sur les défis de l'écosystème Salesforce auxquels sont confrontées les entreprises en France, tels que la recherche de fournisseurs qui maintiennent une présence locale et le développement d'une stratégie de données globale, ainsi que les conseils d'ISG pour y répondre, consultez le briefing ISG Provider Lenstm Focal Points ici.

Le rapport 2024 ISG Provider Lenstm Salesforce Ecosystem Partners pour la France évalue les capacités de 38 fournisseurs à travers six quadrants : Services de mise en oeuvre et d'intégration multicloud pour les grandes entreprises, Services de mise en oeuvre pour les clouds de base ? Marché intermédiaire, Services de mise en oeuvre pour l'automatisation du marketing, Services d'applications gérées pour les grandes entreprises, Services d'applications gérées pour le marché intermédiaire et Services de mise en oeuvre pour les clouds sectoriels.

Le rapport désigne Capgemini et Cognizant comme leaders dans quatre quadrants, tandis qu'Akkodis, Cloudity, Persistent Systems et Viseo sont désignés comme leaders dans trois quadrants chacun. Comforth Easyfront, Eviden, LTIMindtree, Niji et TCS sont nommés leaders dans deux quadrants chacun, tandis qu'Accenture, AlmaviaCX, CGI, Deloitte, Devoteam, Infosys, OSF Digital, PwC, Reply et Talan sont nommés leaders dans un quadrant chacun.

En outre, Eviden est nommée Rising Star, soit une entreprise avec un « portefeuille prometteur » et un « fort potentiel d'avenir » selon la définition d'ISG, dans deux quadrants, tandis que BayBridgeDigital, Customertimes et OSF Digital sont nommés Rising Stars dans un quadrant chacun.

Dans le domaine de l'expérience client, Hexaware est nommée Global ISG CX Star Performer pour 2024 parmi les fournisseurs de Salesforce. Hexaware a obtenu les meilleurs scores de satisfaction client dans l'enquête Voice of the Customer d'ISG, qui fait partie du programme ISG Star of Excellencetm, la reconnaissance la plus élevée de la qualité pour l'industrie des technologies et des services aux entreprises.

Une version personnalisée du rapport est disponible auprès de Cognizant.

Le rapport 2024 ISG Provider Lenstm Salesforce Ecosystem Partners pour la France est disponible pour les abonnés ou pour un achat unique sur ce site Web.

À propos de l'étude ISG Provider Lenstm

La série d'étude « ISG Provider Lenstm Quadrant » est la seule évaluation des prestataires de services en son genre à combiner des recherches et des analyses de marché empiriques, fondées sur des données, avec l'expérience et les observations concrètes de l'équipe mondiale de consultants d'ISG. Les entreprises y trouveront une multitude de données détaillées et d'analyses de marché pour les aider à sélectionner les partenaires de sourcing appropriés, tandis que les consultants d'ISG utilisent les rapports pour valider leur propre connaissance du marché et faire des recommandations aux entreprises clientes d'ISG. La recherche couvre actuellement les fournisseurs offrant leurs services dans le monde entier, en Europe, ainsi qu'aux États-Unis, au Canada, au Brésil, au Royaume-Uni, en France, au Benelux, en Allemagne, en Suisse, dans les pays nordiques, en Australie et à Singapour en Malaisie ; d'autres marchés seront ajoutés à l'avenir. Pour plus d'informations sur l'étude ISG Provider Lens, veuillez consulter cette page web.

À propos d'ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) est un cabinet de conseil et leader mondial de la recherche technologique. Plus de 900 clients font confiance à ISG, dont plus de 75 des 100 plus grandes entreprises mondiales. ISG conseille les entreprises, les organisations du secteur public et les fournisseurs de services et de technologies à atteindre l'excellence opérationnelle et à bénéficier d'une croissance plus rapide. L'entreprise est spécialisée dans les services de transformation numérique, y compris l'IA et l'automatisation, le cloud et l'analyse de données ; le conseil en sourcing ; les services managés et de gestion des risques ; les services d'opérateur réseau ; la conception de stratégies et d'opérations ; la gestion du changement ; l'intelligence de marché et la recherche et l'analyse des technologies. Fondée en 2006 et basée à Stamford, dans le Connecticut, ISG emploie 1 600 professionnels du numérique dans plus de 20 pays, une équipe mondiale reconnue pour son esprit d'innovation, son influence sur le marché, son expertise approfondie du secteur et de la technologie, ainsi que ses capacités de recherche et d'analyse de classe mondiale fondées sur les données les plus complètes du marché. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://isg-one.com/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devrait toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

25 avril 2024 à 07:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :