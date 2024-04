Geek+ et System Teknik déploient la première solution PopPick dans les pays nordiques pour le groupe pharmaceutique Med24.dk





DUSSELDORF, Allemagne, 25 avril 2024 /PRNewswire/ -- Geekplus , le leader mondial des robots mobiles et des solutions logistiques intelligentes, a déployé le premier projet PopPick Shelf-to-Person dans les pays nordiques pour l'un des plus grands grossistes en pharmacie en ligne de la région, Med24.dk. System Teknik s'est associé au projet danois, qui comprend trois stations PopPick et 30 robots Shelf-to-Person, apportant une solution flexible dans une région où l'automatisation fixe domine encore.

« Avec l'essor du commerce électronique, Med24.dk a dû faire face à une forte croissance de ses ventes et à des demandes de livraison rapide de la part de ses clients au Danemark, en Norvège et en Suède, à la recherche de produits pharmaceutiques, de santé et de beauté. Les pics d'activité saisonniers ont également causé une pression considérable sur les opérations, a déclaré Blond Shkodrani, responsable des partenaires de distribution pour les pays nordiques chez Geekplus. En raison de son succès retentissant, Med24.dk avait besoin d'une solution modulaire et automatisée pour l'exécution rapide et efficace des commandes. »

La solution modulaire Shelf-to-Person de Geekplus optimise les opérations d'entreposage en utilisant des robots mobiles pour transporter les étagères. Dans une région où les solutions fixes et cubiques ont été la tendance de ces dernières années, la solution Shelf-to-Person gère des marchandises de toutes tailles tout en éliminant le besoin d'investissement en infrastructure, ce qui en fait la réponse la plus flexible aux défis de l'exécution des commandes.

Les postes de travail PopPick utilisent deux bras de collecte et quatre emplacements de présentation pour présenter aux préparateurs de commandes plusieurs casiers mobiles de 78 caisses en même temps, ce qui permet d'atteindre un débit de 450 caisses par heure, le meilleur de l'industrie. PopPick peut stocker des marchandises de tous types et de toutes tailles ; la solution n'est pas limitée aux petites pièces et améliore l'ergonomie pour les travailleurs lors de la préparation des commandes. Il prend également moins de place que les systèmes traditionnels, ce qui permet aux clients d'utiliser plus de stations sans augmenter l'espace de leurs installations.

« Nous sommes très heureux d'investir dans les robots de Geekplus, a déclaré Nils Træholt, PDG de Med24.dk. Nous pensons que cette technologie nouvelle et innovante peut nous aider à atteindre nos objectifs de croissance, tout en maintenant de bons délais de livraison pour le bénéfice de nos clients. »

Morten Kirch, CSO de System Teknik, a ajouté : « En raison de la croissance de Med24.dk, nous sommes ravis de pouvoir fournir une solution automatisée sur mesure qui réponde à ses besoins. »

Geekplus propose une suite de solutions mobiles d'exécution des commandes Goods-to-Person, la seule offre robotique complète contrôlée par une plateforme logicielle unique.

« Grâce à des partenaires de confiance comme System Teknik, nous montrons à nos clients dans toute l'Europe que Geekplus est véritablement un guichet unique pour l'automatisation modulaire des entrepôts », a conclu M. Shkodrani.

