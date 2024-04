XTPL s'apprête à construire un prototype industriel avec le principal fabricant chinois de machines pour l'industrie des écrans plats





WROCLAW, Pologne, 25 avril 2024 /PRNewswire/ -- XTPL est en train de vendre un cinquième module destiné à des applications industrielles. Le client final est un grand fabricant chinois de machines pour l'industrie des écrans plats. La relation entre XTPL et le client a été amorcée par un distributeur officiel de solutions de XTPL sur le marché chinois, Yi Xin Technology. Le processus d'évaluation initiale de la technologie a duré environ cinq mois. Le module destiné à l'intégration industrielle doit être livré dans un délai de 3 à 5 mois, qui sera suivi par la construction du prototype industriel d'un appareil intégrant le module XTPL.

« Au cours des prochains mois, nous livrerons notre module pour une mise en oeuvre industrielle à un important fabricant chinois d'équipements de test et de réparation utilisés dans les chaînes de production d'écrans plats de pointe. Notre partenaire compte parmi ses clients d'importants fabricants d'écrans plats modernes pour le marché chinois, comme une entité cotée à la Bourse de Shenzhen dont le chiffre d'affaires annuel est de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Il s'agit de notre première vente d'un module à un partenaire en Chine et, par conséquent, XTPL supervise actuellement quatre processus de mise en oeuvre industrielle avancée impliquant la technologie de XTPL sur des marchés clés pour les technologies additives : Chine, États-Unis, Taïwan et Corée du Sud », a déclaré Filip Granek, directeur général de XTPL S.A.

Le module industriel XTPL doit être livré au client chinois de l'entreprise dans un délai de 3 à 5 mois. Une fois livré, le module XTPL sera utilisé dans le processus de construction d'un prototype industriel de l'appareil du client. XTPL s'attend à ce que le processus soit achevé d'ici la fin de l'année 2024.

« La relation avec le partenaire chinois a été établie par l'intermédiaire de notre distributeur sur le marché chinois, Yi Xin Technology. Cela prouve que les efforts internationaux du réseau de distributeurs de XTPL peuvent non seulement déboucher sur des commandes d'appareils Delta Printing System, mais aussi sur des possibilités de mise en oeuvre industrielle. Le nombre de distributeurs de XTPL a doublé au cours des derniers mois pour atteindre 11 entités. Nous avons réalisé une première évaluation réussie de notre technologie en un temps record d'environ cinq mois et, à l'instar de la mise en oeuvre réalisée pour le fabricant américain d'équipements industriels de grande taille du Nasdaq 100, nous sommes également passés directement à la quatrième étape de l'évaluation et de la construction du prototype d'un dispositif industriel », a ajouté Filip Granek.

25 avril 2024 à 06:05

