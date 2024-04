/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Ferrada prendra la parole lors du congrès printanier de la Tourism Industry Association of the Yukon/





WHITEHORSE, YT, le 22 avril 2024 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Soraya Martinez Ferrada, s'adressera aux dirigeants de l'industrie du tourisme réunis à l'occasion du congrès printanier de la Tourism Industry Association of the Yukon, afin de tracer la voie vers le succès dans le secteur du tourisme.

Date : Le jeudi 25 avril 2024

Heure : 8 h 30 (heure normale des Rocheuses)

Lieu : Whitehorse (Yukon)

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir des précisions sur l'emplacement.

Restez branchés

Suivez le compte Tourisme canadien sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @TourismeCDN | Instagram : @tourismecdn

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

25 avril 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :