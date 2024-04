À l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, une nouvelle exposition permanente commémore le centenaire de l'Aviation royale canadienne et la contribution de l'Aéroport à l'histoire de l'aviation au Canada





La vedette de ce mois d'avril 2024, c'est l'hélice d'origine d'un biplan Canuck de Curtiss datant de l'époque de la Première Guerre mondiale, présentée dans le cadre d'une exposition mise sur pied pour marquer le 85e anniversaire de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto et le centenaire de l'ARC

TORONTO, le 25 avril 2024 /CNW/ - Conjointement avec le Royal Canadian Military Institute (RCMI) et la Fondation de l'Aviation royale canadienne (ARC), l'Aéroport Billy Bishop de Toronto a inauguré dans son pavillon côté continent une nouvelle exposition permanente célébrant le centenaire de l'ARC et le 85e anniversaire de l'aéroport.

L'exposition met en valeur l'hélice d'origine d'un biplan JN-4 Canuck de Curtiss datant de l'époque de la Première Guerre mondiale, ainsi qu'une collection de neuf insignes de pilotes originaux permettant de se faire une idée de l'évolution des insignes portés par les aviateurs canadiens entre 1912 et aujourd'hui. Cette collection comporte notamment des insignes du Royal Flying Corps (RFC) et du Royal Naval Air Service (RNAS), qui sont des pièces rares.

Le « Canuck », fabriqué par l'entreprise torontoise Canadian Aeroplanes Limited, était la variante canadienne du JN-4 « Jenny » de Curtiss, un avion de conception américano-britannique. Le Canuck fut très utilisé pour former les pilotes canadiens durant la Première Guerre mondiale.

Provenant de la collection du musée du RCMI, ces artefacts font désormais l'objet d'une exposition permanente à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, près des statues en bronze coulé de deux as de l'aviation de la Première Guerre mondiale décorés de la Croix de Victoria : William Barker et William Avery « Billy » Bishop (l'aviateur dont l'aéroport porte le nom).

Ouvert en 1939, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est en activité dans le secteur riverain torontois depuis 85 ans, et son histoire est étroitement liée à celle de l'armée et de l'aviation canadiennes. Au cours de ses premières années d'existence, de 1939 à 1943, l'aéroport servait de terrain d'entraînement pour l'ARC et le Corps d'aviation royal norvégien. Le parc voisin a d'ailleurs été baptisé « Little Norway » en hommage à la communauté norvégienne qui s'était installée aux abords de l'aéroport en 1940.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, nous vous invitons à visionner cette vidéo retraçant son évolution au cours des 85 dernières années, ou à visiter le site BillyBishopAirport.com, qui propose une chronologie agrémentée de photos d'archives de la collection de PortsToronto datant des années 1920 et 1930. Suivez-nous dans cette année de célébration de notre 85e anniversaire, notamment grâce aux médias sociaux avec l'identifiant @AeroportBBishop ou le mot-clic #YTZ85.

« Le remarquable site de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto dans le secteur riverain fut choisi dans les années 1920, par un comité nommé par la Ville et dirigé par le pilote dont notre aéroport porte le nom : William Avery « Billy » Bishop, as de l'aviation de la Première Guerre mondiale et récipiendaire de la Croix de Victoria. L'aéroport fut ensuite amené à jouer un rôle important dans le cadre de l'effort de guerre, puisqu'il servit de base d'entraînement pour des pilotes de l'ARC et du Corps d'aviation royal norvégien.

L'histoire de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est étroitement liée à celle de l'armée et de l'aviation canadiennes, et nous sommes honorés que le Royal Canadian Military Institute ait choisi de souligner ce lien étroit en choisissant notre aéroport comme lieu d'exposition de ces superbes pièces originales tirées de sa collection et datant de l'époque de la Première Guerre mondiale. L'exposition inaugurée aujourd'hui est un bel hommage à l'Aviation royale canadienne et à son siècle d'excellence en matière d'aviation au Canada, mais aussi une belle manière de souligner l'importance du rôle que l'Aéroport Billy Bishop de Toronto a joué, joue et jouera encore dans le secteur de l'aviation canadien. »

- RJ Steenstra, président et chef de la direction de PortsToronto - la société qui possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop

« L'histoire de l'Aviation royale canadienne est une histoire de courage et de sacrifice qui a façonné l'histoire et le patrimoine militaires de notre pays. Alors que nous célébrons les 100 ans de l'Aviation royale canadienne, c'est un honneur de pouvoir dévoiler cette exposition pour commémorer le lien historique qu'entretient l'Aviation royale canadienne avec la région du Grand Toronto qui englobe l'Aéroport Billy Bishop de Toronto. Ensemble, nous célébrons notre centenaire, honorons nos anciens combattants et reconnaissons le personnel de la Force aérienne d'aujourd'hui, dont le dévouement et le professionnalisme assurent la sécurité de notre ciel. »

- Commandant Eric Kenny, lieutenant-général, ARC

« En tant que conservateur de l'exposition, je suis fier de contribuer à la commémoration du centenaire de l'ARC avec PortsToronto grâce à cette nouvelle galerie permanente saisissante. Les artefacts originaux et soigneusement conservés ont capturé la puissance et le caractère de la riche histoire de l'aviation militaire du Canada. Cette importante exposition restera un témoignage des nombreux membres de la Force aérienne canadienne qui ont servi et continuent de servir avec beaucoup de courage et de distinction - leur histoire et leur impact continueront de compter. »

- Ryan Goldsworthy, directeur des musées, ville de Toronto (ancien directeur du musée et conservateur du RCMI)

« Le dévoilement d'aujourd'hui témoigne à la fois de la façon dont les longues histoires de l'Aviation royale canadienne et de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto sont étroitement liées, et de rappel qu'à mesure que nous avançons vers l'avenir, le passé devrait continuer à éclairer notre voie à suivre. L'histoire de l'aéroport, de l'ARC et de Toronto est partout autour de nous si nous prenons le temps d'y jeter un coup d'oeil: du parc Little Norway près de l'aéroport et du bâtiment Daniels, anciennement hôpital militaire Spadina, jusqu'aux « Shrapnel Corners » à Yonge and College, ou les premiers spectacles aériens au CNE où Amelia Earhart a développé son amour de l'aviation.

J'encourage tout le monde à profiter du dévoilement d'aujourd'hui non seulement comme une occasion d'en apprendre davantage sur le Curtiss JN-4 et son rôle dans l'histoire militaire du Canada, mais aussi comme un point de départ pour en apprendre davantage sur la riche histoire de l'Aviation royale canadienne, Billy Aéroport Bishop de Toronto et Toronto. »

- Neil Pakey, président et chef de la direction de Nieuport Aviation - la société qui possède et exploite l'aérogare passagers de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto

« La mission de la Fondation de l'ARC est de porter un regard passé, présent et futur sur l'Aviation royale canadienne, l'aviation et l'aérospatiale au Canada. Notre objectif est de partager les histoires des 100 ans de l'ARC, tout en soutenant la prochaine génération de Canadiens qui envisagent de se lancer dans le secteur et d'avoir un impact important dans leur communauté et dans le monde. L'exposition dévoilée aujourd'hui à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est un parfait exemple de l'héritage de l'ARC dans l'aérospatiale canadienne et nous étions fiers de le voir partagé avec les passagers et la communauté de l'aéroport. »

- Jeremy Diamond, chef de la direction de la Fondation de l'ARC

À propos de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto (YTZ)

Desservant plus de 20 villes au Canada et aux États-Unis, et proposant des possibilités de correspondance pour plus de 100 destinations internationales grâce au réseau de ses compagnies aériennes, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est un important portail ouvert sur le monde et offrira dès 2025 un service de prédédouanement pour les États-Unis. Moteur essentiel de l'économie de Toronto, il génère au total plus de 2,1 milliards de dollars de production économique et contribue au maintien de 4 450 emplois, dont 2 080 sont directement associés à ses activités. Cela fait 85 ans que l'Aéroport Billy Bishop de Toronto sert sa communauté depuis son remarquable site dans le secteur riverain torontois, où il facilite l'accès de la population ontarienne aux soins de santé en servant de base à des services d'évacuation médicale travaillant avec les hôpitaux de la région. Déterminé à concrétiser sa vision d'avenir en adoptant un mode de fonctionnement plus propre, plus écologique et plus silencieux, l'Aéroport Billy Bishop de Toronto est déjà réputé pour l'expérience de voyage unique qu'il propose, ainsi que pour son efficience et son service à la clientèle exceptionnels - ce qui lui a valu de remporter une multitude de prix d'excellence environnementale et de prix attribués en fonction de l'avis des passagers. L'Aéroport Billy Bishop de Toronto est exploité par PortsToronto, qui en est propriétaire.

À propos du Royal Canadian Military Institute

Le Royal Canadian Military Institute (RCMI) de Toronto est une organisation indépendante soutenue par ses membres qui promeut l'étude et la discussion sur l'histoire militaire, la défense, la sécurité et les affaires internationales, ainsi que le fonctionnement de son musée, de sa bibliothèque et de ses archives, au profit de ses membres et du public intéressé, par la prestation de services exceptionnels dans un environnement collégial unique. Le RCMI possède l'une des plus belles et des plus grandes collections d'histoire militaire au Canada.

À propos de l'Aviation royale canadienne

L'Aviation royale canadienne (ARC) fait partie de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes. Elle défend et protège l'espace aérien canadien et nord-américain, en partenariat avec les États-Unis. L'ARC contribue par ailleurs à la paix et à la sécurité internationales.

À propos de la Fondation de l'ARC

La Fondation de l'ARC travaille en étroite collaboration avec des organisations partageant les mêmes idées pour les aider à poursuivre leurs objectifs en soutenant l'important héritage de l'Aviation royale canadienne (ARC), à promouvoir l'aviation et l'aérospatiale canadiennes comme domaines d'études et de cheminement de carrière potentiels, et à développer des façons innovantes de inciter les jeunes à en apprendre davantage sur l'ARC. En 2021, la Fondation de l'ARC s'est lancée dans un horizon de 10 ans pour bâtir une plateforme durable pour remplir notre mission perpétuelle et préserver, promouvoir et célébrer l'ARC par l'engagement communautaire, des programmes éducatifs et des activités commémoratives. Nous utilisons le Centenaire de l'ARC 2024 comme événement phare pour créer le fondement de notre mission, l'élan de notre soutien communautaire continu et le leadership nécessaire pour soutenir nos efforts.

