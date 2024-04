Ryan nommé parmi les Meilleurs lieux de travailMC au Canada pour la 12e année consécutive par Great Place to Work®





Ryan, un chef de file mondial des services et logiciels fiscaux, vient d'être nommé au classement 2024 des Meilleurs lieux de travailMC au Canada par Great Place to Work®. Le fait de se classer 41e sur la liste de cette année et de recevoir la prestigieuse distinction pour la 12e année consécutive souligne l'engagement de Ryan à promouvoir une culture de confiance et de performance élevées qui renforce les résultats commerciaux et la qualité de vie.

« Nous sommes honorés de nous classer parmi les meilleurs lieux de travail au Canada depuis plus d'une décennie », déclare Garry Round, président des opérations canadiennes, Ryan. « Chez Ryan, notre équipe s'engage à maintenir une culture de pointe dans laquelle les membres de notre équipe peuvent grandir et s'épanouir. Merci à tous les membres de notre équipe canadienne pour leur dévouement et leurs efforts permanents. Cette reconnaissance ne serait pas possible sans vous. »

Compilée par le Great Place to Work Institute, la liste 2024 des meilleurs lieux de travail au Canada tient compte de deux critères clés : les résultats confidentiels du sondage auprès des salariés, qui représentent les deux tiers de la note totale, et un examen approfondi de la culture de l'organisation, qui comprend le tiers restant. Cette évaluation rigoureuse fournit une compréhension approfondie et exhaustive de l'organisation du point de vue des employés, offrant ainsi des perspectives précieuses sur sa culture de travail.

Ryan est fier d'avoir plus de 300 membres d'équipe dans ses bureaux en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Pour de plus amples informations sur la liste 2024 des meilleurs lieux de travail au Canada, veuillez cliquer ici.

À propos de Great Place to Work

Great Place to Work est l'autorité mondiale en matière de cultures d'entreprise disposant d'un niveau de confiance et de performance élevé. Nous sommes un cabinet mondial de recherche et de conseil qui a pour mission de construire une société meilleure en aidant les entreprises à transformer leurs lieux de travail. Great Place to Work fournit les références, le cadre et l'expertise nécessaires pour créer, maintenir et reconnaître des cultures de travail exceptionnelles. Au Canada, Great Place to Work élabore les classements des meilleurs lieux de travail propres à chaque secteur et démographie. Ces listes font partie de la plus grande enquête annuelle sur les lieux de travail au monde, qui aboutit à une série de classements nationaux dans plus de 50 pays, notamment le palmarès phare de l'enquête des 100 meilleures entreprises publié chaque année dans le magazine Fortune .

À propos de Ryan

Ryan, un fournisseur mondial primé pour ses services et logiciels fiscaux, est le plus grand cabinet au monde dédié exclusivement à la fiscalité des entreprises. Le cabinet offre une gamme intégrée multijuridictionnelle de services fiscaux fédéraux, provinciaux et internationaux, notamment des services de recouvrement d'impôts, de consultation, de défense des intérêts, de conformité et technologiques. Ryan a été récompensé 11 fois par l'International Service Excellence Award du Customer Service Institute of America (CSIA) pour son engagement à offrir un service client de classe mondiale. Investie par l'environnement de travail dynamique myRyan, largement reconnu comme le plus novateur du secteur des services fiscaux, l'équipe multidisciplinaire de Ryan, qui compte plus de 4 800 professionnels et associés, est au service de plus de 30 000 clients dans plus de 80 pays, notamment un grand nombre des entreprises les plus connues du classement Global 5000. Pour en savoir plus sur Ryan, rendez-vous sur ryan.com/canada.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

25 avril 2024 à 02:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :