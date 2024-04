SUPCON va dévoiler des produits révolutionnaires en juin, dont le premier UCS au monde





HANGZHOU, Chine, 25 avril 2024 /PRNewswire/ -- En juin, SUPCON (688777) va lancer deux produits révolutionnaires à Singapour : le premier UCS (Universal Control System, système de commande universel) au monde et le TPT (Time-Series Pre-trained Transformer), le premier modèle de série temporelle dans l'industrie des procédés.

UCS, une innovation révolutionnaire de SUPCON, est sur le point de révolutionner l'architecture DCS vieille de 50 ans, promettant d'éliminer les armoires de commande traditionnelles.

TPT, en tant que modèle de série temporelle pionnier dans l'industrie des procédés, remplacera de nombreuses applications industrielles traditionnelles et relèvera les défis industriels non résolus.

SUPCON, fondé en 1999, est un important fournisseur mondial de solutions de fabrication intelligentes pour les industries de procédés. L'entreprise s'est engagée à développer et à appliquer la technologie de l'IA grâce à l'intégration de produits avancés et à son savoir-faire industriel étendu. Avec plus de 30 000 clients dans le monde, les produits de SUPCON répondent à tous les besoins dans plus de 50 pays et régions, englobant des secteurs tels que le pétrole et le gaz, la raffinerie et la pétrochimie, la chimie, etc. Visant un développement durable et de haute qualité, SUPCON est en passe de faciliter l'automatisation et l'intelligentisation de l'industrie mondiale des procédés.

En 2023, les principaux produits de SUPCON, le système de contrôle distribué (DCS) et le système instrumenté de sécurité (SIS), ont tous deux pris la première place sur le marché chinois, atteignant des chiffres respectifs de 37,8 % et 33,7 %. Le système DCS a conservé le premier rang pour la 13e année consécutive.

