Le chef de file des bases de données open source Percona nomme Liz Warner au poste de Chief Technology Officer

Percona, un leader des logiciels, du support et des services de base de données open source de qualité entreprise, annonce aujourd'hui la nomination de Liz Warner en tant que nouvelle Chief Technology Officer, afin de répondre à la demande croissante visant à rendre les données plus simples, plus rapides et plus faciles à gérer.

Vétérane de l'industrie, Warner intègre Percona avec des décennies d'expérience technique et de haute direction, y compris un bilan éprouvé dans la conduite de transformations organisationnelles réussies. En tant que CTO, elle jouera un rôle déterminant dans le développement et la mise en oeuvre de la gamme sans cesse croissante de solutions de base de données de Percona, y compris le très attendu Percona Everest, une plateforme de base de données open source native cloud.

« Nous avons atteint un moment charnière en matière d'open source, et Percona redouble d'efforts pour garder une approche ouverte grâce à l'expansion de ses produits et de ses offres de services, ainsi qu'à notre participation à des initiatives sectorielles telles que la communauté Valkey de la Linux Foundation. Notre croissance accélérée nécessitera un nouveau niveau de réflexion stratégique, je ne saurais donc être plus enthousiaste à l'idée d'accueillir Liz Warner au sein de l'équipe », déclare Ann Schlemmer, CEO, Percona. « Liz apporte une vaste expérience de la transformation des organisations dans une variété de secteurs. Son expérience et son leadership s'avéreront inestimables pour l'équipe Percona alors que nous continuons à mettre à l'échelle et à développer des solutions de base de données open source de classe mondiale. »

Plus récemment, Warner a occupé le poste de CTO de Weaveworks, une société de gestion de conteneurs native cloud, où elle a dirigé des équipes de stratégie produit et d'ingénierie. Elle intègre Percona avec plus d'une décennie de succès en tant que CTO dans un éventail d'industries et d'organisations, y compris Clim8 Invest, Nationwide for Business, Motion Picture Solutions, Mettle, LendInvest et Toyota Connected.

La nomination de Warner intervient à un moment stratégique pour Percona. Après une année 2023 historique, marquée par une croissance soutenue de la clientèle, de nombreuses récompenses prestigieuses et plusieurs améliorations de produits innovants, Percona est en bonne voie pour renforcer sa position de fournisseur incontournable de solutions de base de données open source et de services de support dans les mois et les années à venir.

Cette nouvelle nomination exécutive intervient alors que Vadim Tkachenko, cofondateur et CTO de longue date de Percona, a choisi de quitter ce poste exécutif pour assumer un nouvel ensemble de fonctions en tant que Technology Fellow chez Percona. En tant que Technology Fellow, Tkachenko se concentrera sur la participation de Percona à la communauté Valkey de la Linux Foundation, la croissance des bases de données vectorielles et d'autres technologies émergentes.

